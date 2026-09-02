Υπάρχουν άνθρωποι που φεύγουν, αλλά το έργο τους συνεχίζει να υπάρχει παντού γύρω μας. Ο Μίκης Θεοδωράκης είναι μία από αυτές τις περιπτώσεις. Πέντε χρόνια μετά τον θάνατό του, η μουσική του εξακολουθεί να ακούγεται, τα τραγούδια του να τραγουδιούνται και το όνομά του να είναι άρρηκτα δεμένο με σημαντικές στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.

Ο σπουδαίος συνθέτης υπήρξε κάτι πολύ περισσότερο από ένας δημιουργός. Έζησε πολέμους, εμφύλιο, διώξεις, εξορίες και δικτατορία, συμμετείχε ενεργά στην πολιτική ζωή και βρέθηκε πολλές φορές στο επίκεντρο των εξελίξεων. Παράλληλα, άφησε πίσω του ένα τεράστιο μουσικό έργο, καταφέρνοντας να φέρει την ποίηση πιο κοντά στο λαϊκό τραγούδι και να κάνει την ελληνική μουσική γνωστή σε ολόκληρο τον κόσμο.

Από τη Χίο στην Αθήνα

Ο Μίκης Θεοδωράκης γεννήθηκε στις 29 Ιουλίου 1925 στη Χίο. Ο πατέρας του ήταν Κρητικός και η μητέρα του Μικρασιάτισσα. Επειδή ο πατέρας του ήταν ανώτερος δημόσιος υπάλληλος, η οικογένεια μετακινούνταν συχνά και έτσι ο Μίκης έζησε τα παιδικά του χρόνια σε αρκετές περιοχές της Ελλάδας.

Πέρασε από τη Μυτιλήνη, τη Σύρο και την Αθήνα, τα Ιωάννινα, το Αργοστόλι, την Πάτρα, τον Πύργο και την Τρίπολη. Μέσα σε αυτές τις συνεχείς μετακινήσεις άρχισε να διαμορφώνεται και η σχέση του με τη μουσική.

Ήδη πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο είχε αρχίσει να γράφει τις πρώτες του συνθέσεις. Το 1942 έκανε και τα πρώτα του βήματα στην ποίηση, δημοσιεύοντας ποιήματα με το ψευδώνυμο Ντίνος Μάης.

Το 1943 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, όπου συνέχισε τις μουσικές του σπουδές κοντά στον Φιλοκτήτη Οικονομίδη. Την ίδια περίοδο δεν έμεινε αμέτοχος απέναντι στις πολιτικές και κοινωνικές εξελίξεις. Εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και στο ΚΚΕ και πήρε μέρος στην Αντίσταση. Συνελήφθη από τις ιταλικές αρχές και κατά την περίοδο της κράτησής του ήρθε σε επαφή με το έργο του Μαρξ.

Οι εξορίες δεν σταμάτησαν τη μουσική

Τα επόμενα χρόνια ήταν ιδιαίτερα δύσκολα. Στη διάρκεια του Εμφυλίου Πολέμου, από το 1946 έως το 1949, ο Θεοδωράκης εξορίστηκε αρχικά στην Ικαρία και στη συνέχεια στη Μακρόνησο.

Ακόμη και κάτω από αυτές τις συνθήκες, όμως, δεν εγκατέλειψε τη μουσική. Συνέχισε να γράφει και να εργάζεται πάνω στη σύνθεση.

Στις 5 Μαρτίου 1950 παρουσιάστηκε στο θέατρο «Ορφέας» της Αθήνας το «Πανηγύρι της Ασή-Γωνιάς», έργο που είχε γράψει το 1946. Την εκτέλεση ανέλαβε η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, υπό τη διεύθυνση του Φιλοκτήτη Οικονομίδη.

Το 1953 παντρεύτηκε τη γιατρό Μυρτώ Αλτίνογλου. Μαζί απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο και τη Μαργαρίτα. Λίγο αργότερα βρέθηκε στο Παρίσι για να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές, έχοντας σημαντικούς δασκάλους, ανάμεσά τους τον Ολιβιέ Μεσιάν και τον Εζέν Μπιγκό.

Η αναγνώριση δεν άργησε να έρθει. Το 1959 τιμήθηκε με το βραβείο «Κόπλεϋ» ως καλύτερος Ευρωπαίος συνθέτης της χρονιάς.

Όταν η ποίηση συνάντησε το λαϊκό τραγούδι

Μία από τις πιο σημαντικές στιγμές στην πορεία του ήρθε στα τέλη της δεκαετίας του 1950.

Το 1958, περιμένοντας τη σύζυγό του μέσα στο αυτοκίνητο, διάβασε τον «Επιτάφιο» του Γιάννη Ρίτσου. Η ποίηση του Ρίτσου τον επηρέασε βαθιά και εκείνη τη στιγμή άρχισε να μελοποιεί τα πρώτα οκτώ ποιήματα.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1960, τα τραγούδια ηχογραφήθηκαν για πρώτη φορά με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικώτση.

Από εκεί και πέρα, η σχέση του Θεοδωράκη με το ελληνικό τραγούδι άλλαξε σημαντικά. Έφερε την ποίηση σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών κοντά στη λαϊκή μουσική, στους λαϊκούς ρυθμούς και στα λαϊκά όργανα. Έργα ποιητών όπως ο Σεφέρης, ο Ελύτης και ο Ρίτσος απέκτησαν μια νέα ζωή μέσα από τη μουσική του.

Στην ίδια δημιουργική περίοδο ανήκουν έργα όπως το «Αρχιπέλαγος», οι «Πολιτείες», η «Επιφάνεια», το «Μαουτχάουζεν» και το «Άξιον Εστί».

Παράλληλα, η μουσική του άρχισε να ταξιδεύει και σε άλλους χώρους. Έγραψε μουσική για τον κινηματογράφο και το θέατρο, με πιο χαρακτηριστική ίσως περίπτωση τη μουσική για την ταινία του Μιχάλη Κακογιάννη «Ζορμπάς» το 1964. Σημαντική ήταν επίσης η παρουσία του στις θεατρικές παραστάσεις «Μαγική Πόλη» και «Γειτονιά των Αγγέλων».

Μουσική και πολιτική έγιναν ένα

Η πολιτική δράση παρέμενε αναπόσπαστο κομμάτι της ζωής του.

Μετά τη δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη το 1963 δημιουργήθηκε η «Νεολαία Λαμπράκη», με τον Θεοδωράκη να αναλαμβάνει την προεδρία της. Την ίδια χρονιά εξελέγη βουλευτής με την ΕΔΑ.

Λίγα χρόνια αργότερα, η δικτατορία της 21ης Απριλίου 1967 θα τον έφερνε ξανά αντιμέτωπο με διώξεις και περιορισμούς. Η μουσική του απαγορεύτηκε και ο ίδιος συνελήφθη και εξορίστηκε.

Η φωνή του, ωστόσο, δεν σταμάτησε. Το 1970, μετά από έντονες διεθνείς αντιδράσεις και παρεμβάσεις προσωπικοτήτων της παγκόσμιας τέχνης και του πολιτισμού, όπως ο Ντμίτρι Σοστακόβιτς, ο Λέοναρντ Μπερνστάιν, ο Χάρι Μπελαφόντε, ο Άρθουρ Μίλερ και ο Χανς Άισλερ, του δόθηκε αμνηστία.

Ο Θεοδωράκης έφυγε από την Ελλάδα και συνέχισε από το εξωτερικό τον αγώνα εναντίον της δικτατορίας. Οι συναυλίες που έδωσε σε πολλές χώρες τον μετέτρεψαν σε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα πρόσωπα του αντιδικτατορικού αγώνα.

Η επιστροφή και η πολιτική διαδρομή

Με την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, η μουσική του επέστρεψε στην Ελλάδα και ακούστηκε ξανά ελεύθερα.

Η Μεταπολίτευση αποτέλεσε μια νέα εποχή για τον ίδιο. Τα έργα που είχε δημιουργήσει κατά τα χρόνια της δικτατορίας άρχισαν να κυκλοφορούν και να ηχογραφούνται. Ανάμεσά τους ήταν «Ο Ήλιος και ο Χρόνος», «Τα Λαϊκά», «Τα Τραγούδια του Ανδρέα», τα «Λιανοτράγουδα», το «Κάντο Χενεράλ» και η «Επιφάνεια Αβέρωφ». Παράλληλα, άρχισε να γίνεται ευρύτερα γνωστό και το συμφωνικό του έργο.

Ο Θεοδωράκης συνέχισε να παρεμβαίνει ενεργά στην πολιτική ζωή. Έγινε γνωστός για τη φράση «Καραμανλής ή τανκς», εξελέγη βουλευτής δύο φορές με το ΚΚΕ και δύο φορές με τη Νέα Δημοκρατία και ανέλαβε υπουργικό αξίωμα στην κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη.

Μια άλλη πλευρά της δράσης του ήταν η προσπάθεια ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Μαζί με τον Τούρκο μουσικό Ζουλφί Λιβανελί εργάστηκε για την προσέγγιση των δύο λαών, μέσα από τη μουσική και τον πολιτισμό.

Ένα έργο που δύσκολα χωρά σε αριθμούς

Σε μια πορεία περίπου έξι δεκαετιών, ο Μίκης Θεοδωράκης δημιούργησε ένα έργο τεράστιας έκτασης.

Έγραψε περισσότερα από 1.000 τραγούδια, συμφωνικά έργα, καντάτες και ορατόρια, μουσική για δεκάδες θεατρικές παραστάσεις και αρχαίες τραγωδίες, όπερες, αλλά και μουσική για τον κινηματογράφο.

Πάνω απ’ όλα, κατάφερε κάτι που λίγοι δημιουργοί πέτυχαν: να κάνει τη μουσική του μέρος της συλλογικής μνήμης. Τα τραγούδια του συνδέθηκαν με πρόσωπα, γεγονότα, αγώνες και ολόκληρες γενιές Ελλήνων.

Η τελευταία σελίδα

Στις 2 Σεπτεμβρίου 2021, ο Μίκης Θεοδωράκης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 96 ετών, στο σπίτι του στην Αθήνα, από καρδιακή ανακοπή.

Η σορός του τέθηκε σε τριήμερο λαϊκό προσκύνημα στο παρεκκλήσι του Μητροπολιτικού Ναού Αθηνών. Στη συνέχεια ταξίδεψε με πλοίο για τα Χανιά και από εκεί μεταφέρθηκε στον Γαλατά, τον τόπο καταγωγής της οικογένειάς του.

Πέντε χρόνια μετά, η απουσία του παραμένει αισθητή, αλλά η μουσική του δεν έφυγε μαζί του. Παραμένει στα τραγούδια που συνεχίζουμε να ακούμε, στους στίχους που συνεχίζουμε να τραγουδάμε και στις μνήμες που κουβαλούν οι παλαιότερες αλλά και οι νεότερες γενιές.

Ο Μίκης Θεοδωράκης έζησε μια ζωή γεμάτη μουσική, αγώνες, αντιθέσεις, δημιουργία και ιστορία. Και ίσως αυτός να είναι ο πιο ουσιαστικός τρόπος για να μείνει ένας άνθρωπος αξέχαστος: όχι μόνο μέσα στις σελίδες της ιστορίας, αλλά μέσα στην καθημερινότητα των ανθρώπων.