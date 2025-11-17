Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 17 έως έως τις 21 Νοεμβρίου έχει ως εξής:

Αφιέρωμα στην Εξέγερση του Πολυτεχνείου

Κύκλοι τραγουδιών που γράφτηκαν στην επταετία της δικτατορίας.

Πρόγραμμα

10.00 Αρκαδία Ι. Ποίηση Μίκης Θεοδωράκης. Ζάτουνα 1968. Ηχογράφηση: 1973 Παρίσι. Ερμηνεύει ο Πέτρος Πανδής. Στις Κιθάρες Νίκος Μωραΐτης, Νίκος Μανιάτης.

11.00 Αρκαδία IV. Ποίηση Ανδρέας Κάλβος. Άνοιξη του 1969 Ζάτουνα. Ηχογράφηση: Λονδίνο 1971 Μαρία Φαραντούρη.

11.30 Αρκαδία VI. Ποίηση Μίκης Θεοδωράκης. 1969 Ζάτουνα. Ηχογράφηση: Οκτώβριος 1974. Μαρία Φαραντούρη, Χορωδία Τερψιχόρης Παπαστεφάνου. Πιάνο: Γιάννης Διδίλης, Μπουζούκι: Λάκης Καρνέζης και Κώστας Παπαδόπουλος. Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

12.00 Mikis Theodorakis & Federico Garcia Lorca: Romancero Gitano 1967. Maria Farantouri & John Williams. Songs of Freedom.

13.00 Μυθιστόρημα. Ποίηση Γιώργος Σεφέρης 1967 Φυλακές Αβέρωφ. Ερμηνεύει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ενορχήστρωση Διεύθυνση Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης. Ηχογράφηση: 1979.

14.00 Ο Ήλιος και ο Χρόνος. Ποίηση Μίκης Θεοδωράκης. 1967 Γενική ασφάλεια Μπουμπουλίνας. Ηχογράφηση: 1971 Παρίσι. Συμμετέχουν: Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής, Μαρία Δημητριάδη, Αντώνης Καλογιάννης, Απαγγελία: Georges Wilson. Από την ζωντανή συναυλία στο Palais de Chaillot. Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Bass: Γιάννης Πετροπουλάκης, Bouzouki: Αντρέας Μιχαλάκης, Μάριος Βλατάκης, Guitar: Νικόλαος Μανιάτης, Νικόλαος Μωραΐτης, Percussion: Gérard Berlioz, Piano: Γιάννης Διδίλης.

15.00 Τα τραγούδια του Αντρέα. Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης 1968 Βραχάτι. Ερμηνεύει ο Αντώνης Καλογιάννης.

15.30 Τα τραγούδια του αγώνα. 1969 ’70 Βραχάτι, Ζάτουνα, Στρατόπεδο Ωρωπού & Λονδίνο. Ηχογράφηση: 1971 Λονδίνο, Ερμηνεύουν: Μίκης Θεοδωράκης, Μαρία Φαραντούρη, Μαρία Δημητριάδη, Λάκης Καραλής.

16.30 Τρία Νέγρικα τραγούδια. Κρατούμενος στο στρατόπεδο Ωρωπού το 1970. Ποίηση: Leopold Senghor, μετάφραση: Αλέξης Τραϊανός. Ερμηνεύουν η Μαρία Φαραντούρη και η Jocelyn B. Smith.

17.00 Κατάσταση Πολιορκίας 1968 Βραχάτι. Ποίηση Ρένα Χατζηδάκη. Ηχογράφηση 1969 από το Roundhouse του Λονδίνου. Μαρία Φαραντούρη. Αντώνης Καλογιάννης. Ενορχήστρωση: Γιάννης Μαρκόπουλος. Διεύθυνση Ορχήστρας: Εύδωρος Δημητρίου. New Mastering.

18.00 Εδώ Πολυτεχνείο. Εκπομπή αφιερωμένη στην εξέγερση του Πολυτεχνείου με τους Θανάση Γιώγλου και Γιώργο Λογοθέτη.

19.00 Πνευματικό Εμβατήριο. Αρκαδία V. Ποίηση Άγγελος Σικελιανός. Σύνθεση 1969. Συμμετέχουν: Μαρία Φαραντούρη. Αντώνης Καλογιάννης. Γιάννης Θεοχάρης. London Symphony Orchestra. Χορωδία της New Opera London. Ανδρική χορωδία Ουαλλών ανθρακωρύχων. Διεύθυνση ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης. Albert Hall. Λονδίνο 1970.

Στον πρόλογο ο Κώστας Καζάκος

20.00 18 Λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου. Έτος σύνθεσης: 1970 ’74. Ερμηνεύει ο Γιώργος Νταλάρας. Ενορχήστρωση διεύθυνση ορχήστρας: Γιάννης Διδίλης. Μπουζούκι: Χρήστος Νικολόπουλος, Σπύρου, Βασίλης Ηλιάδης, Γιάννης Μπιθικώτσης. Μαντολίνο: Σωτήρης Μαρίνος. Κιθάρα: Μάριος Κώστογλου. Ντραμς: Φιλήμων Μεθυμάκης, Νίκος Λαβράνος. Τσέλο: Σωτήρης Ταχιάτης. Μπάσο: Παναγιώτης Ιατρού. Διονύσης Πανταζής. Κρουστά: Σιδηρόπουλος. Όμποε: Αργυρόπουλος. Σαντούρι: Τάσος Διακογιώργης. Πιάνο: Γιάννης Διδίλης. Συμμετέχουν η Άννα Βίσση και χορωδία.

Ντοκουμέντο Ο Γιάννης Ρίτσος Χαιρετίζει εκδήλωση για την εξέγερση του Πολυτεχνείου.

21.00 Νύχτα Θανάτου. Σε ποίηση Μάνου Ελευθερίου. Έτος σύνθεσης: 1968 Βραχάτι. Ηχογράφηση: 1974 Ερμηνεύει ο Αντώνης Καλογιάννης.

Λαϊκά Ορατόρια

22.00 Άξιον Εστί Ποίηση Οδυσσέας Ελύτης.

Μονόγραμμα | Ίνγκμαρ Ρεντίν

Σκηνοθεσία: Ηρώ Σγουράκη

Φωτογραφία: Στάθης Γκόβας

Ηχοληψία: Νίκος Παναγοηλιόπουλος

Μοντάζ: Σταμάτης Μαργέτης

Διεύθυνση παραγωγής: Στέλιος Σγουράκης

«Ίνγκμαρ Ρεντίν» (καθηγητής φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής)

Σε έναν σπουδαίο Σουηδό φίλο της Ελλάδας, λάτρη του ελληνικού πνεύματος και της Γλώσσας μας, είναι αφιερωμένο το αποψινό «Μονόγραμμα». Καθηγητής, φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής στα σουηδικά έργων Ελλήνων ποιητών, λογοτεχνών και συγγραφέων.

Ο Ίνγκμαρ Ρεντίν (Ingemar Rhedin), αποτελεί μια πολύ χαρακτηριστική φυσιογνωμία πνευματικού ανθρώπου που μετέφερε και μεταλαμπάδευσε τον ελληνικό λόγο στις Σκανδιναβικές χώρες.

22.00 Άξιον Εστί Ποίηση Οδυσσέας Ελύτης. Λαϊκό Ορατόριο σε τρία μέρη. Έτος σύνθεσης:1960 Παρίσι. Swedish translation: Ingemar Rhedin. Conductor: Sam Claeson. Soloister: Björn Thulin & Rolf Leanderson. Collegium Musicum.

Mikis Theodorakis Official Radio – Πρόγραμμα Τρίτη 18 11 2025

Πρόγραμμα

Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές

10.00 Η Νανά Μούσχουρη ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

11.00 Η Ποίηση στο Ελληνικό Τραγούδι. Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

12.00 Αφιέρωμα στα 80 χρόνια. ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΩΤΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ. Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2005. Συμμετέχουν: Ζάχος Τερζάκης. Νένα Βενετσάνου, Σόνια Θεοδωρίδου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Μπάσης, Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Χορωδία της ΕΡΤ, Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Αντώνης Κοντογεωργίου, Ανδρέας Πυλαρινός. Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

Μουσική Δωματίου

14.00 Trio for Violin, Violoncello and piano. 1947. Trio Athenee: Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου, Βιολοντσέλο: Ντάνα Χατζηγεωργίου, Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού.

15.00 Χορός Ασίκικος 11 Σπουδές για σόλο βιολοντσέλο. 1989. Άγγελος Λιακάκης.

16.00 Sonatina for Violin & Piano No. 1.1952. Theodore Kerkezos: Saxophone, Thessaloniki State Symphony Orchestra and Myron Michailidis. Greek Classics: Impressions for Saxophone and Orchestra.

Διασκευές

17.00 Piano Revolution. 2009. Η μελέτη του Ανδρέα Μπουτσικάκη, ιχνηλατεί τις απεριόριστες δυνατότητες στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Κύκλοι τραγουδιών

19.00 Μικρές Κυκλάδες. Έτος σύνθεσης, ηχογράφησης 1963. Ποίηση Οδυσσέας Ελύτης. Συμμετέχουν: Τραγούδι. Ντόρα Γιαννακοπούλου. Πιάνο: Γιάννης Διδίλης, Μπουζούκι: Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος, Μπάσο: Βαγγέλης Παπαγγελίδης, Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

20.00 Πολιτεία Β΄ 1964 Παρίσι. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Αντώνης Κλειδωνιάρης. Μαρία Φαραντούρη. Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μιχάλης Ιωαννίδης, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος Μπουζούκι. Λαϊκή ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

21.00 Χρυσοπράσινο Φύλλο. Έτος σύνθεσης: 1964. Ποίηση Λεωνίδα Μανέλη, Νίκου Γκάτσου, Άντη Περνάρη, Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μαρία Φαραντούρη. Μουσικοί: Γιάννης Διδίλης, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος, Βαγγέλης Παπαγγελίδης. Δ. Ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης.

Συμφωνικά έργα

22.00 Πρώτη Συμφωνία 1948 & 1953. Κρατική ορχήστρα Αθηνών. Μουσική Διεύθυνση: Ηλίας Βουδούρης. Ζωντανή Ηχογράφηση: Μέγαρο Μουσικής 2005. Συμφωνική Μουσική ΙΙ

Mikis Theodorakis Official Radio – Πρόγραμμα Τετάρτη 19 11 2025

Ρόδα Αμάραντα. H Σαββέρια Μαργιολά ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

Πρόγραμμα

Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές

10.00 Μίκης Θεοδωράκης Συναυλία από το γήπεδο της ΑΕΚ το 1966

11.00 Τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη. Συναυλία του Λάκη Καρνέζη στο Det Norske Teatret 18.01.1992. Όσλο Νορβηγίας. Ερμηνεύουν: Λάκης Καρνέζης. Astrid Hellesen. Un Vibeke Hol.

Παίζουν: Λάκης Καρνέζης Μπουζούκι. Ronny Gyllensten Guitar. Edvard Askeland Bass. Gaute Storaas Bass. Steinar Larsen Guitar. Επιμέλεια: Πάρης Μήτσου.

12.00 Ρόδα Αμάραντα. H Σαββέρια Μαργιολά ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη. Συντελεστές: Γιώργος Μανωλάς Βιολί. Γιούλη Σούλα Τσέλο. Δημήτρης Μαργιολάς Μπουζούκι, Μαντολίνο, Τζουρά Μπαγλαμά. Δήμος Πολυμέρης Πιάνο Ξυλόφωνο, Μεταλλόφωνο. Κωνσταντίνα Χρίστου Άρπα. Βασίλης Μαστοράκης Κλασική Κιθάρα. Μάριος Μουρμουράς Ακουστική Κλασική, Ηλεκτρική Κιθάρα. Σταύρος Καβαλιεράτος Κοντραμπάσο, Τρομπέτα. Σπύρος Καραμήτσος Τύμπανα. Βασίλης Προδρόμου Μάριος Μουρμούρης & Δημήτρης Μαργιολάς Φωνητικά. Δήμος Πολυμέρης Εξώφυλλο. Έκδοση 2020.

Μουσική Δωματίου

14.00 Sonatina No. 1 for Violin & Piano. Cretoise, 1952 Chamber Music 1986. Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου, Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού.

15.00 Μικρή Σουίτα 1954. Πιάνο: Γκέρχαρτ Φόλκερτς.

16.00 11 Πρελούδια 1947. Πιανιστικά Άπαντα. Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Αρχιπέλαγος 1959, 1961 Παρίσι, Αθήνα Λονδίνο. Β’ Εγγραφή. Ποίηση Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Θεοδωράκη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Πάνου Κοκκινόπουλου, Μίκη Θεοδωράκη. Συμμετέχουν: Τραγούδι. Μαίρη Λίντα. Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης Λαϊκή Ορχήστρα Υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

20.00 Το Τραγούδι Του Νεκρού Αδελφού. Ποίηση Μίκης Θεοδωράκης. 1960 Παρίσι. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Συμμετέχουν: Βέρα Ζαβιτσιάνου, Δέσποινα Μπεμπεδέλη και χορωδία. Μουσικοί: Γιάννης Διδίλης Πιάνο, Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος Μπουζούκι, Σταύρος Πλέσσας Κιθάρα. Λαϊκή ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

21.00 Ένας όμηρος. Σουίτα για φωνή και ορχήστρα από το δραματικό έργο The Hostage. Ποίηση Brendan Behan, μετάφραση Βασίλη Ρώτα. Σύνθεση 1961 Παρίσι. Ηχογράφηση ερμηνεία και πιάνο: Μίκης Θεοδωράκης.

22.00 Τα Προφητικά «Για την δολοφονία του Γρηγόρη Λαμπράκη» σε ποίηση του συνθέτη. Έτος σύνθεσης Μάιος, Ιούνιος 1960 Αθήνα. Ερμηνεύει ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης.

Συμφωνικά έργα

23.00 Symphonie No. 2. Για παιδική χορωδία, σόλο πιάνο και ορχήστρα. Ποίηση Μίκης Θεοδωράκης. 1980-81 “Le Chant de la Terre” Poetry: Mikis Theodorakis

Mikis Theodorakis Official Radio – Πρόγραμμα Πέμπτη 20 11 2025

Passacailles pour deux Pianos 1955

Πρόγραμμα

Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές

10.00 Ξαναδιαβάζοντας τον Μίκη Νέοι ερμηνευτές και συγκροτήματα διασκευάζουν τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.

11.30 Για Φωνή και Πιάνο. Δήμητρα Γαλάνη & Θάνος Μικρούτσικος. Ζωντανή Ηχογράφηση στις Βρυξέλλες. 1989.

12,00 Η Τάνια Τσανακλίδου ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη – Το Μαγικό Κουτί

Μουσική Δωματίου

14.00 Κουαρτέτο αρ. 4 Μάζα. 1955. Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο: Γιώργος Δεμερτζής Βιολί, Δημήτρης Χανδράκης Βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη Βιόλα, Άγγελος Λιακάκης Τσέλο.

15.00 Pasacalles pour deux Pianos 1955 Piano: Nikolaos Samaltanos and Christophe Sirodeau

16.00 3η Σουίτα για ορχήστρα, μικτή χορωδία και μέτζο σοπράνο. Η μάνα. Ποίηση Διονύσιος Σολωμός. Έτος σύνθεσης 1956 Παρίσι. Συμμετέχουν: Χορωδία υπό την διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου. Συμφωνική ορχήστρα της ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Λιποτάκτες. Ποίηση Γιάννης Θεοδωράκης. Έτος σύνθεσης 1952. Μαργαρίτα Ζορμπαλά. Ενορχήστρωση διεύθυνση ορχήστρας Μίκης Θεοδωράκης.

20.00 Επιτάφιος. Ποίηση Γιάννης Ρίτσος. Έτος σύνθεσης 1958. Παρίσι. Ηχογράφηση: 1963. Μαίρη Λίντα. Μανώλης Χιώτης. Ορχήστρα εγχόρδων. Εξώφυλλο: Μποστ.

21.00 Επιφάνια. Ποίηση Γιώργος Σεφέρης. Έτος σύνθεσης: 1960. 1961. Παρίσι. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Μπουζούκι: Κώστας Παπαδόπουλος & Λάκης Καρνέζης.

Συμφωνικά έργα

22.00 3η Συμφωνία. Το έργο βασίζεται στην Τρελή Μάνα του Διονυσίου Σολωμού μέρος από την Πόλη του Κωνσταντίνου. Π Καβάφη και τρεις βυζαντινούς ύμνους της Μεγάλης Παρασκευής. Έτος σύνθεσης 1980 ’81 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: N. Belova, Sveshnikov Chorus, Moscow Symphony Orchestra, Conductor: Dmitri Kitaenko

Mikis Theodorakis Official Radio – Πρόγραμμα Παρασκευή 21 11 2025

Μίκης Θεοδωράκης – Γιώργος Νταλάρας – Συναυλία 1974

Πρόγραμμα

Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές

10.00 Axion esti Lobgepriesen sei. Nach Gedichten von Odysseas Elytis. Nur diese eine Schwalbe. Live. Bremer Kantorei St. Stephani, Ensemble d’accord Bremen, Sinfonie und Folklore, Orchester “Axion Esti” Tim Gunther & Stephan Uhlig.

11.00 O Γιώργος Νταλάρας ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη. Επιλογές Mikis Radio.

12.00 Agnes Baltsa Songs My Country Taught Me – Αγνή Μπάλτσα Τραγούδια της Πατρίδας μου.

Μουσική Δωματίου

14.00 12 Μέλος (1998) Πιανιστικά Άπαντα. Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

15.00 Sonatina No.2 for Violin & Piano. Cretoise, 1958 Chamber Music 1986. Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου, Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού.

16.00 1943-20-Waltz in C major – 1942 Minuet in A major – 1943 Fantasia in g minor. Πιανιστικά Άπαντα με την Τατιάνα Παπαγεωργίου.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Ένας όμηρος. Ποίηση Brendan Behan, μετάφραση Βασίλη Ρώτα. Σύνθεση 1961 Παρίσι. Τέσσερα τραγούδια. Ερμηνεύουν Η Ντόρα Γιαννακοπούλου τραγούδι και ο Δημήτρης Φάμπας στην Κιθάρα.

20.00 Το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης. Έτος σύνθεσης 1960. Ζωντανή συναυλία στην Κύπρο. Συμμετέχουν: Σοφία Αβραμίδου, Δημήτρης Μπάσης, Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη στην Κύπρο, διδασκαλία: Λένα Μελανίδου. Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Ενορχήστρωση Διεύθυνση Ορχήστρας και Κείμενα: Άλκης Μπαλτάς.

21.00 Μικρές Κυκλάδες. Έτος σύνθεσης: 1963 Αθήνα. Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης. Συμμετέχουν: Σούλα Μπιρμπίλη. Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Γιώργου Κατσαρού. Έτος ηχογράφησης:1964. Κιθάρα Νότης Μαυρουδής.

22.00 : Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν. Έτος σύνθεσης 1965 Αθήνα, Ποίηση Ιάκωβος Καμπανέλλης. Ερμηνεύει ο Γιώργος Ζωγράφος, Ηχογράφηση 1967.

Συμφωνικά έργα

23.00 Τέταρτη Συμφωνία. Των Χορικών 1986 & 1987 Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα & Χορωδιακό Σύνολο. Κική Μορφωνιού: κοντράλτο, Αλέκα Δρακοπούλου: υψίφωνος, Ντάνα Χατζηγεωργίου: βιολοντσέλο, Λήδα Τασοπούλου: Αφηγήτρια, Έλλη Νικολαΐδη: Διεύθυνση χορωδίας, Μουσική Διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός.

