Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 4 έως τις 6 Μαΐου έχει ως εξής:
Νέα μετάδοση: Μίκης Θεοδωράκης – Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Έκδοση 2025
1 Rhapsody for Cello & Orchestra. 2 Romancero Gitano. 3 Sinfonietta for Flute, Piano & String Orchestra.
Συμμετέχουν: Κορνήλιος Βίκτωρ Μιχαηλίδης- Διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας. Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν – Βιολοντσέλο, Ορέστης Καλαμπαλίκης – Κλασική Κιθάρα, Στάθης Καραπάνος – Φλάουτο, Τίτος Γουβέλης – Πιανίστας και οργανίστας.
Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα από 04 έως 08 Μαΐου 2026
Πρόγραμμα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026
Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές
12.00
Μίκης Θεοδωράκης: Caro – Iva Zanicchi (1970)
Η Iva Zanicchi είναι μία από τις τρεις μεγάλες τραγουδίστριες που ανέδειξε η Ιταλία μεταπολεμικά. Οι άλλες δύο είναι η Milva και η Mina. Γεννημένη το 1940 στο Λιγκόντσιο της επαρχίας Reggio Emilia, έμελλε να μεσουρανήσει τις δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο ιταλικός Τύπος την αποκάλεσε «Αετό του Λιγκόντσιο».
Το 1970 ηχογράφησε έναν ολοκληρωμένο δίσκο με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με γενικό τίτλο Caro Theodorakis. Ήταν η εποχή που οι μουσικές και τα τραγούδια του Μίκη ήταν απαγορευμένα στην Ελλάδα, αλλά ακούγονταν ολοένα και περισσότερο σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.
13.00
Επιτάφιος – Ο Ολλανδός κιθαρίστας Wim Spruijt ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη στο άλμπουμ The Ballad of Mauthausen (τέσσερα τραγούδια από τον Επιτάφιο).
Μουσική Δωματίου
14.00
Σονατίνα για πιάνο (1955) – Η Δανάη Καρά παίζει Μίκη Θεοδωράκη. Έτος έκδοσης: 1985.
14.30
Τέσσερα ποιήματα του Καβάφη (1952).
Αφηγητής: Χάρης Ανδριανός
Όμποε: Γιάννης Τσελίκας
Κλαρινέτο: Γιάννης Στραμπροβαλάκης
Κόρνο: Χριστίνα Παντελίδου
Φαγκότο: Γιώργος Φαρούγγιας
15.00
Τέσσερις σπουδές για δύο βιολιά και τσέλο (1952).
Βιολί: Γιώργος Δεμερτζής, Δημήτρης Χανδράκης
Τσέλο: Άγγελος Λιακάκης
15.30 Rhapsody for Cello & Orchestra. Athens State Orchestra, Kornilios Michailidis, Timotheos Gavriilidis-Petrin. Νέα μετάδοση
16.00 Romancero Gitano. Athens State Orchestra, Kornilios Michailidis, Orestis Kalampalikis. Νέα μετάδοση
16.30 Sinfonietta for Flute, Piano & String Orchestra. Athens State Orchestra, Kornilios Michailidis, Stathis Karapanos, Titos Gouvelis. Νέα μετάδοση
Παιδικά Τραγούδια
18.00
Τραγούδια για παιδιά και παιδάκια. Έτη σύνθεσης: 1938–1961.
Παιδική Χορωδία και Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.
Ενορχήστρωση, χορωδιακή επεξεργασία & διεύθυνση: Δημήτρης Καρβούνης.
Έτος έκδοσης: 1994.
Κύκλοι Τραγουδιών
19.00
Αρκαδία Ι – Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης.
Ζάτουνα 1968. Ηχογράφηση: 1973, Παρίσι.
Ερμηνεία: Πέτρος Πανδής.
Κιθάρες: Νίκος Μωραΐτης, Νίκος Μανιάτης.
20.00
Αρκαδία VI – Ποίηση του συνθέτη.
Ζάτουνα 1969. Ηχογράφηση: Οκτώβριος 1974.
Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.
Χορωδία: Τερψιχόρη Παπαστεφάνου.
Πιάνο: Γιάννης Διδίλης.
Μπουζούκι: Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος.
Διεύθυνση ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.
21.00
Αρκαδία IV – Ποίηση: Ανδρέας Κάλβος.
Σύνθεση: Άνοιξη 1969, Ζάτουνα.
Ηχογράφηση: Λονδίνο 1971.
Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.
Το Μπαλέτο στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη
22.00
Gala Russia & Greece (22 Μαρτίου 2007).
Μίκης Θεοδωράκης: Carnaval, Σουίτα Μπαλέτου (1947).
State Symphony Orchestra & Capella of Russia.
Διεύθυνση: Valery Polyansky.
23.00
Οι εραστές του Τερουέλ (Les Amants de Teruel).
Σύνθεση: 1958.
Συμμετέχουν: Johannes Moser, Sinfonieorchester Aachen.
Διεύθυνση: Marcus Bosch.
Έτος έκδοσης: 2006.
Πρόγραμμα Τρίτη 5 Μαΐου 2026
Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές
10.00
Ο Αλέξανδρος Χατζής ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.
11.00
Mikis Theodorakis & Oracle – Live 1955.
12.00
Άξιον Εστί – Lobgepriesen sei.
Σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη. Nur diese eine Schwalbe. Ζωντανή ηχογράφηση.
Bremer Kantorei St. Stephani, Ensemble d’accord Bremen, Orchester «Axion Esti».
Διεύθυνση: Tim Gunther & Stephan Uhlig.
Μουσική Δωματίου
14.00
Χορός Ασίκικος – από τις 11 Σπουδές για σόλο βιολοντσέλο (1989).
Τσέλο: Άγγελος Λιακάκης.
15.00
Trio για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο (1947).
Trio Athénée:
Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου
Βιολοντσέλο: Ντάνα Χατζηγεωργίου
Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού
16.00
Sonatina for Violin & Piano No. 1 (1952).
Theodore Kerkezos (σαξόφωνο), Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.
Greek Classics: Impressions for Saxophone and Orchestra.
Τραγούδι Ποταμός – Αρκαδίες
19.00
Αρκαδία ΙΙ – Ποίηση: Μάνος Ελευθερίου.
Σύνθεση: Ιανουάριος 1969, Ζάτουνα.
Ντόρα Γιαννακοπούλου, Πέτρος Πανδής, Μαρία Φαραντούρη.
Κιθάρες: Νίκος Μωραΐτης, Νίκος Μανιάτης.
Πιάνο & ερμηνεία: Μίκης Θεοδωράκης.
20.00
Πνευματικό Εμβατήριο – Αρκαδία V.
Ποίηση: Άγγελος Σικελιανός. Σύνθεση: 1969.
Albert Hall, Λονδίνο 1970.
Μαρία Φαραντούρη, Αντώνης Καλογιάννης, Γιάννης Θεοχάρης.
London Symphony Orchestra, Χορωδία New Opera London, Ανδρική Χορωδία Ουαλών ανθρακωρύχων.
Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.
21.00
Αρκαδία VIII – Ποίηση: Μανόλης Αναγνωστάκης.
1969, Ζάτουνα. Ηχογράφηση: Οκτώβριος 1974.
Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής, Μίκης Θεοδωράκης, Αφροδίτη Μάνου.
Λαϊκά Ορατόρια
22.00
Canto General – Ποίηση: Pablo Neruda (1973–1974).
Alexandra Papadjiakou (άλτο), Frangiskos Voutsinos (βαρύτονος).
Rundfunkchor Berlin & Berliner Instrumentalisten.
Διεύθυνση: Lukas Karytinos & Sigurd Brauns.
Ηχογράφηση: 1989.
Πρόγραμμα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026
Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές
10.00
Das Blaue Einhorn – Wo find’ ich meine Seele.
Τραγούδια πολέμου και ειρήνης του Μίκη Θεοδωράκη (Τα Λυρικά).
Σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, με αποσπάσματα από τη Λειτουργία 2 – Για τα παιδιά που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.
11.00
Η Milva ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.
12.00
Alexandra Gravas sings Theodorakis – Songbooks 2.
Μουσική Δωματίου
14.00
Sonatina No. 1 for Violin & Piano (1952).
Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου – Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού.
15.00
Μικρή Σουίτα (1954).
Πιάνο: Γκέρχαρτ Φόλκερτς.
16.00
Κουαρτέτο αρ. 3 – Epoca Nocturna (1948).
Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο.
Αρκαδίες – Τραγούδι Ποταμός
17.00
Αρκαδία IX – Ποίηση: Κώστας Καλατζής (1969, Ζάτουνα).
Αρκαδία Χ – Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης (1969, Ζάτουνα).
Η Αδελφή μας Αθηνά – Ποίηση: Γιώργος Κουλούκης (1968, Βραχάτι).
Ερμηνεύει ο Μίκης Θεοδωράκης.
Παρουσίαση: Κώστας Καζάκος.
Κύκλοι Τραγουδιών
19.00
Μυθιστόρημα – Γιώργος Σεφέρης.
Σύνθεση: 1967, Φυλακές Αβέρωφ.
Ερμηνεύει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά.
Ενορχήστρωση, διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.
Ηχογράφηση: 1979.
20.00
Romancero Gitano – Federico García Lorca (1967).
Μαρία Φαραντούρη & John Williams – Songs of Freedom.
21.00
Ο Ήλιος και ο Χρόνος (1967).
Ζωντανή συναυλία στο Palais de Chaillot, Παρίσι (1971).
22.00
Στην Ανατολή (1973).
Ερμηνεύει ο Στέλιος Καζαντζίδης.
Φωνητικά: Χάρις Αλεξίου.
Το Μπαλέτο στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη
23.00
Οι εραστές του Τερουέλ – Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ.
Διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης.
24.00
Ηλέκτρα – Μουσική Μπαλέτου (1979).
Συμφωνική Ορχήστρα Λονδίνου.
Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.
Πρόγραμμα Πέμπτη 7 Μαΐου 2026
Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές
10.00
Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης – Μοναδικές ερμηνείες.
Margaret Whiting, Edith Piaf, Petula Clark, Al Bano, Vicky Leandros, Dalida, Nana Mouskouri, Shirley Bassey.
11.00
Gisela May & Θανάσης Μωραΐτης ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη.
12.00
Η Νανά Μούσχουρη ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.
Διεύθυνση ορχήστρας: Jack Deanjean.
Μουσική Δωματίου
14.00
Κουαρτέτο αρ. 4 – Μάζα (1955).
Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο:
Γιώργος Δεμερτζής (βιολί), Δημήτρης Χανδράκης (βιολί),
Αγγέλα Γιαννάκη (βιόλα), Άγγελος Λιακάκης (τσέλο).
15.00
Passacailles pour deux pianos (1955).
16.00
Τρίτη Σουίτα για ορχήστρα, μικτή χορωδία και μέτζο σοπράνο – Η Μάνα.
Ποίηση: Διονύσιος Σολωμός.
Έτος σύνθεσης: 1956, Παρίσι.
Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου.
Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.
Κύκλοι Τραγουδιών
19.00
Έρως και Θάνατος – Τέσσερα τραγούδια για τη Μυρτώ (1946–1948).
Σοπράνο: Λίλα Αδαμάκη.
Τσέλο: Ντάνα Χατζηγεωργίου.
Κοντραμπάσο: Τάκης Καπογιάννης.
Βιόλα: Πάρης Αναστασιάδης.
Βιολί: Πέτρος Παπακώστας.
20.00
Six Lieder (1957).
Λίλα Αδαμάκη – Γιάννης Παπαδόπουλος.
21.00
Λιποτάκτες.
Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης.
Σύνθεση: 1952 (Χανιά – Αθήνα – Παρίσι).
Ηχογράφηση: 1960.
Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης.
Κιθάρα: Δημήτρης Φάμπας.
Ερμηνεύει ο Μίκης Θεοδωράκης.
Η Ραψωδία στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη
22.00
Romancero Gitano (1967).
Ποίηση: Federico García Lorca.
Μαρία Φαραντούρη – Του Φεγγαριού τα Πάθη.
Orquesta de Córdoba.
Σολίστ κλασικής κιθάρας: Κώστας Κοτσιώλης.
Χορωδία: Fons Musicalis.
Μουσική επεξεργασία – ενορχήστρωση: Leo Brouwer.
23.00
Rhapsody for Violoncello and Orchestra (1996).
Σολίστ: Johannes Moser.
Sinfonieorchester Aachen.
Διεύθυνση: Marcus Bosch.
Έτος έκδοσης: 2006.
Πρόγραμμα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026
Ερμηνείες – Αφιερώματα
10.00
Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης – Μοναδικές ερμηνείες.
Das Blaue Einhorn & Karolina Petrova, Liesbeth List, Nadia Weinberg, Elinor Moav,
Bo Hansson, Agneta Sköld, Lea Padovani.
11.00
Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν.
Ποίηση: Ιάκωβος Καμπανέλλης.
Έτος σύνθεσης: 1965.
Ερμηνεύει η Nadia Weinberg.
12.00
Η Γιώτα Λύδια ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.
Μουσική Δωματίου
14.00
Βαλς σε ντο μείζονα (1943).
Μενουέτο σε λα μείζονα (1942).
Φαντασία σε σολ ελάσσονα (1943).
Πιανιστικά Άπαντα.
Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.
15.00
Έντεκα Πρελούδια (1947).
Πιανιστικά Άπαντα.
Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.
16.00
Sonatina No. 2 for Violin & Piano (1958).
Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου.
Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού.
Κύκλοι Τραγουδιών
19.00
Λιποτάκτες (1952).
Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης.
Ερμηνεύει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά.
Ενορχήστρωση & διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.
20.00
Μπαλάντες – Ποίηση: Μανώλης Αναγνωστάκης.
Ερμηνεύουν: Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής.
Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής.
Ενορχήστρωση & διεύθυνση: Σταύρος Ξαρχάκος.
21.00
Μίκης Θεοδωράκης – Σταμάτης Κόκοτας: Συνάντηση.
Λαϊκά Ορατόρια – Τραγούδι Ποταμός
22.00
Άξιον Εστί – Οδυσσέας Ελύτης.
Γιώργος Νταλάρας, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Γιώργος Κιμούλης.
Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» & Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ.
Χορωδία ΔΕΗ, Χορωδία Δήμου Αθηναίων, Νεανική Χορωδία Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης.
Διεύθυνση: Ανδρέας Πυλαρινός.
Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 2005.
23.30
Ρωμιοσύνη – Γιάννης Ρίτσος (1966).
Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Κιμούλης.
Ζωντανή συναυλία από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (2005).
24.30
Πνευματικό Εμβατήριο – Ποίηση: Άγγελος Σικελιανός (1969).
Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», Χορωδία ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ.
Συμμετέχουν: Ανδρέας Κουλουμπής, Γιάννης Κότσιρας, Ιωάννα Φόρτη, Γιάννης Φέρτης.
Συναυλία 2002.