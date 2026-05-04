Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 4 έως τις 6 Μαΐου έχει ως εξής:

Νέα μετάδοση: Μίκης Θεοδωράκης – Κρατική Ορχήστρα Αθηνών – Έκδοση 2025

1 Rhapsody for Cello & Orchestra. 2 Romancero Gitano. 3 Sinfonietta for Flute, Piano & String Orchestra.

Συμμετέχουν: Κορνήλιος Βίκτωρ Μιχαηλίδης- Διευθυντής ορχήστρας, πιανίστας. Τιμόθεος Γαβριηλίδης-Πέτριν – Βιολοντσέλο, Ορέστης Καλαμπαλίκης – Κλασική Κιθάρα, Στάθης Καραπάνος – Φλάουτο, Τίτος Γουβέλης – Πιανίστας και οργανίστας.

Εβδομαδιαίο Πρόγραμμα από 04 έως 08 Μαΐου 2026

Πρόγραμμα Δευτέρα 4 Μαΐου 2026

Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές

12.00

Μίκης Θεοδωράκης: Caro – Iva Zanicchi (1970)

Η Iva Zanicchi είναι μία από τις τρεις μεγάλες τραγουδίστριες που ανέδειξε η Ιταλία μεταπολεμικά. Οι άλλες δύο είναι η Milva και η Mina. Γεννημένη το 1940 στο Λιγκόντσιο της επαρχίας Reggio Emilia, έμελλε να μεσουρανήσει τις δεκαετίες του ’60, του ’70 και του ’80. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο ιταλικός Τύπος την αποκάλεσε «Αετό του Λιγκόντσιο».

Το 1970 ηχογράφησε έναν ολοκληρωμένο δίσκο με τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη, με γενικό τίτλο Caro Theodorakis. Ήταν η εποχή που οι μουσικές και τα τραγούδια του Μίκη ήταν απαγορευμένα στην Ελλάδα, αλλά ακούγονταν ολοένα και περισσότερο σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο.

13.00

Επιτάφιος – Ο Ολλανδός κιθαρίστας Wim Spruijt ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη στο άλμπουμ The Ballad of Mauthausen (τέσσερα τραγούδια από τον Επιτάφιο).

Μουσική Δωματίου

14.00

Σονατίνα για πιάνο (1955) – Η Δανάη Καρά παίζει Μίκη Θεοδωράκη. Έτος έκδοσης: 1985.

14.30

Τέσσερα ποιήματα του Καβάφη (1952).

Αφηγητής: Χάρης Ανδριανός

Όμποε: Γιάννης Τσελίκας

Κλαρινέτο: Γιάννης Στραμπροβαλάκης

Κόρνο: Χριστίνα Παντελίδου

Φαγκότο: Γιώργος Φαρούγγιας

15.00

Τέσσερις σπουδές για δύο βιολιά και τσέλο (1952).

Βιολί: Γιώργος Δεμερτζής, Δημήτρης Χανδράκης

Τσέλο: Άγγελος Λιακάκης

15.30 Rhapsody for Cello & Orchestra. Athens State Orchestra, Kornilios Michailidis, Timotheos Gavriilidis-Petrin. Νέα μετάδοση

16.00 Romancero Gitano. Athens State Orchestra, Kornilios Michailidis, Orestis Kalampalikis. Νέα μετάδοση

16.30 Sinfonietta for Flute, Piano & String Orchestra. Athens State Orchestra, Kornilios Michailidis, Stathis Karapanos, Titos Gouvelis. Νέα μετάδοση

Παιδικά Τραγούδια

18.00

Τραγούδια για παιδιά και παιδάκια. Έτη σύνθεσης: 1938–1961.

Παιδική Χορωδία και Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου Λάρισας.

Ενορχήστρωση, χορωδιακή επεξεργασία & διεύθυνση: Δημήτρης Καρβούνης.

Έτος έκδοσης: 1994.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00

Αρκαδία Ι – Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης.

Ζάτουνα 1968. Ηχογράφηση: 1973, Παρίσι.

Ερμηνεία: Πέτρος Πανδής.

Κιθάρες: Νίκος Μωραΐτης, Νίκος Μανιάτης.

20.00

Αρκαδία VI – Ποίηση του συνθέτη.

Ζάτουνα 1969. Ηχογράφηση: Οκτώβριος 1974.

Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

Χορωδία: Τερψιχόρη Παπαστεφάνου.

Πιάνο: Γιάννης Διδίλης.

Μπουζούκι: Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος.

Διεύθυνση ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

21.00

Αρκαδία IV – Ποίηση: Ανδρέας Κάλβος.

Σύνθεση: Άνοιξη 1969, Ζάτουνα.

Ηχογράφηση: Λονδίνο 1971.

Ερμηνεύει η Μαρία Φαραντούρη.

Το Μπαλέτο στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη

22.00

Gala Russia & Greece (22 Μαρτίου 2007).

Μίκης Θεοδωράκης: Carnaval, Σουίτα Μπαλέτου (1947).

State Symphony Orchestra & Capella of Russia.

Διεύθυνση: Valery Polyansky.

23.00

Οι εραστές του Τερουέλ (Les Amants de Teruel).

Σύνθεση: 1958.

Συμμετέχουν: Johannes Moser, Sinfonieorchester Aachen.

Διεύθυνση: Marcus Bosch.

Έτος έκδοσης: 2006.

Πρόγραμμα Τρίτη 5 Μαΐου 2026

Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές

10.00

Ο Αλέξανδρος Χατζής ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

11.00

Mikis Theodorakis & Oracle – Live 1955.

12.00

Άξιον Εστί – Lobgepriesen sei.

Σε ποίηση Οδυσσέα Ελύτη. Nur diese eine Schwalbe. Ζωντανή ηχογράφηση.

Bremer Kantorei St. Stephani, Ensemble d’accord Bremen, Orchester «Axion Esti».

Διεύθυνση: Tim Gunther & Stephan Uhlig.

Μουσική Δωματίου

14.00

Χορός Ασίκικος – από τις 11 Σπουδές για σόλο βιολοντσέλο (1989).

Τσέλο: Άγγελος Λιακάκης.

15.00

Trio για βιολί, βιολοντσέλο και πιάνο (1947).

Trio Athénée:

Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου

Βιολοντσέλο: Ντάνα Χατζηγεωργίου

Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού

16.00

Sonatina for Violin & Piano No. 1 (1952).

Theodore Kerkezos (σαξόφωνο), Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης.

Greek Classics: Impressions for Saxophone and Orchestra.

Τραγούδι Ποταμός – Αρκαδίες

19.00

Αρκαδία ΙΙ – Ποίηση: Μάνος Ελευθερίου.

Σύνθεση: Ιανουάριος 1969, Ζάτουνα.

Ντόρα Γιαννακοπούλου, Πέτρος Πανδής, Μαρία Φαραντούρη.

Κιθάρες: Νίκος Μωραΐτης, Νίκος Μανιάτης.

Πιάνο & ερμηνεία: Μίκης Θεοδωράκης.

20.00

Πνευματικό Εμβατήριο – Αρκαδία V.

Ποίηση: Άγγελος Σικελιανός. Σύνθεση: 1969.

Albert Hall, Λονδίνο 1970.

Μαρία Φαραντούρη, Αντώνης Καλογιάννης, Γιάννης Θεοχάρης.

London Symphony Orchestra, Χορωδία New Opera London, Ανδρική Χορωδία Ουαλών ανθρακωρύχων.

Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

21.00

Αρκαδία VIII – Ποίηση: Μανόλης Αναγνωστάκης.

1969, Ζάτουνα. Ηχογράφηση: Οκτώβριος 1974.

Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής, Μίκης Θεοδωράκης, Αφροδίτη Μάνου.

Λαϊκά Ορατόρια

22.00

Canto General – Ποίηση: Pablo Neruda (1973–1974).

Alexandra Papadjiakou (άλτο), Frangiskos Voutsinos (βαρύτονος).

Rundfunkchor Berlin & Berliner Instrumentalisten.

Διεύθυνση: Lukas Karytinos & Sigurd Brauns.

Ηχογράφηση: 1989.

Πρόγραμμα Τετάρτη 6 Μαΐου 2026

Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές

10.00

Das Blaue Einhorn – Wo find’ ich meine Seele.

Τραγούδια πολέμου και ειρήνης του Μίκη Θεοδωράκη (Τα Λυρικά).

Σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, με αποσπάσματα από τη Λειτουργία 2 – Για τα παιδιά που σκοτώθηκαν στον πόλεμο.

11.00

Η Milva ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

12.00

Alexandra Gravas sings Theodorakis – Songbooks 2.

Μουσική Δωματίου

14.00

Sonatina No. 1 for Violin & Piano (1952).

Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου – Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού.

15.00

Μικρή Σουίτα (1954).

Πιάνο: Γκέρχαρτ Φόλκερτς.

16.00

Κουαρτέτο αρ. 3 – Epoca Nocturna (1948).

Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο.

Αρκαδίες – Τραγούδι Ποταμός

17.00

Αρκαδία IX – Ποίηση: Κώστας Καλατζής (1969, Ζάτουνα).

Αρκαδία Χ – Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης (1969, Ζάτουνα).

Η Αδελφή μας Αθηνά – Ποίηση: Γιώργος Κουλούκης (1968, Βραχάτι).

Ερμηνεύει ο Μίκης Θεοδωράκης.

Παρουσίαση: Κώστας Καζάκος.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00

Μυθιστόρημα – Γιώργος Σεφέρης.

Σύνθεση: 1967, Φυλακές Αβέρωφ.

Ερμηνεύει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

Ενορχήστρωση, διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

Ηχογράφηση: 1979.

20.00

Romancero Gitano – Federico García Lorca (1967).

Μαρία Φαραντούρη & John Williams – Songs of Freedom.

21.00

Ο Ήλιος και ο Χρόνος (1967).

Ζωντανή συναυλία στο Palais de Chaillot, Παρίσι (1971).

22.00

Στην Ανατολή (1973).

Ερμηνεύει ο Στέλιος Καζαντζίδης.

Φωνητικά: Χάρις Αλεξίου.

Το Μπαλέτο στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη

23.00

Οι εραστές του Τερουέλ – Συμφωνική Ορχήστρα ΕΡΤ.

Διεύθυνση: Μίλτος Λογιάδης.

24.00

Ηλέκτρα – Μουσική Μπαλέτου (1979).

Συμφωνική Ορχήστρα Λονδίνου.

Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

Πρόγραμμα Πέμπτη 7 Μαΐου 2026

Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές

10.00

Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης – Μοναδικές ερμηνείες.

Margaret Whiting, Edith Piaf, Petula Clark, Al Bano, Vicky Leandros, Dalida, Nana Mouskouri, Shirley Bassey.

11.00

Gisela May & Θανάσης Μωραΐτης ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη.

12.00

Η Νανά Μούσχουρη ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

Διεύθυνση ορχήστρας: Jack Deanjean.

Μουσική Δωματίου

14.00

Κουαρτέτο αρ. 4 – Μάζα (1955).

Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο:

Γιώργος Δεμερτζής (βιολί), Δημήτρης Χανδράκης (βιολί),

Αγγέλα Γιαννάκη (βιόλα), Άγγελος Λιακάκης (τσέλο).

15.00

Passacailles pour deux pianos (1955).

16.00

Τρίτη Σουίτα για ορχήστρα, μικτή χορωδία και μέτζο σοπράνο – Η Μάνα.

Ποίηση: Διονύσιος Σολωμός.

Έτος σύνθεσης: 1956, Παρίσι.

Χορωδία υπό τη διεύθυνση του Αντώνη Κοντογεωργίου.

Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00

Έρως και Θάνατος – Τέσσερα τραγούδια για τη Μυρτώ (1946–1948).

Σοπράνο: Λίλα Αδαμάκη.

Τσέλο: Ντάνα Χατζηγεωργίου.

Κοντραμπάσο: Τάκης Καπογιάννης.

Βιόλα: Πάρης Αναστασιάδης.

Βιολί: Πέτρος Παπακώστας.

20.00

Six Lieder (1957).

Λίλα Αδαμάκη – Γιάννης Παπαδόπουλος.

21.00

Λιποτάκτες.

Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης.

Σύνθεση: 1952 (Χανιά – Αθήνα – Παρίσι).

Ηχογράφηση: 1960.

Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης.

Κιθάρα: Δημήτρης Φάμπας.

Ερμηνεύει ο Μίκης Θεοδωράκης.

Η Ραψωδία στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη

22.00

Romancero Gitano (1967).

Ποίηση: Federico García Lorca.

Μαρία Φαραντούρη – Του Φεγγαριού τα Πάθη.

Orquesta de Córdoba.

Σολίστ κλασικής κιθάρας: Κώστας Κοτσιώλης.

Χορωδία: Fons Musicalis.

Μουσική επεξεργασία – ενορχήστρωση: Leo Brouwer.

23.00

Rhapsody for Violoncello and Orchestra (1996).

Σολίστ: Johannes Moser.

Sinfonieorchester Aachen.

Διεύθυνση: Marcus Bosch.

Έτος έκδοσης: 2006.

Πρόγραμμα Παρασκευή 8 Μαΐου 2026

Ερμηνείες – Αφιερώματα

10.00

Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης – Μοναδικές ερμηνείες.

Das Blaue Einhorn & Karolina Petrova, Liesbeth List, Nadia Weinberg, Elinor Moav,

Bo Hansson, Agneta Sköld, Lea Padovani.

11.00

Η Μπαλάντα του Μαουτχάουζεν.

Ποίηση: Ιάκωβος Καμπανέλλης.

Έτος σύνθεσης: 1965.

Ερμηνεύει η Nadia Weinberg.

12.00

Η Γιώτα Λύδια ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

Μουσική Δωματίου

14.00

Βαλς σε ντο μείζονα (1943).

Μενουέτο σε λα μείζονα (1942).

Φαντασία σε σολ ελάσσονα (1943).

Πιανιστικά Άπαντα.

Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

15.00

Έντεκα Πρελούδια (1947).

Πιανιστικά Άπαντα.

Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

16.00

Sonatina No. 2 for Violin & Piano (1958).

Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου.

Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00

Λιποτάκτες (1952).

Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης.

Ερμηνεύει η Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

Ενορχήστρωση & διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

20.00

Μπαλάντες – Ποίηση: Μανώλης Αναγνωστάκης.

Ερμηνεύουν: Μαρία Φαραντούρη, Πέτρος Πανδής.

Κρατική Ορχήστρα Ελληνικής Μουσικής.

Ενορχήστρωση & διεύθυνση: Σταύρος Ξαρχάκος.

21.00

Μίκης Θεοδωράκης – Σταμάτης Κόκοτας: Συνάντηση.

Λαϊκά Ορατόρια – Τραγούδι Ποταμός

22.00

Άξιον Εστί – Οδυσσέας Ελύτης.

Γιώργος Νταλάρας, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Γιώργος Κιμούλης.

Λαϊκή Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» & Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ.

Χορωδία ΔΕΗ, Χορωδία Δήμου Αθηναίων, Νεανική Χορωδία Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης.

Διεύθυνση: Ανδρέας Πυλαρινός.

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, 2005.

23.30

Ρωμιοσύνη – Γιάννης Ρίτσος (1966).

Γιώργος Νταλάρας, Γιώργος Κιμούλης.

Ζωντανή συναυλία από το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών (2005).

24.30

Πνευματικό Εμβατήριο – Ποίηση: Άγγελος Σικελιανός (1969).

Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης», Χορωδία ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής ΕΡΤ.

Συμμετέχουν: Ανδρέας Κουλουμπής, Γιάννης Κότσιρας, Ιωάννα Φόρτη, Γιάννης Φέρτης.

Συναυλία 2002.