Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 20 έως τις 24 Οκτωβρίου έχει ως εξής:

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025

Πρόγραμμα

10.00 Το Επτάηχον ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη

11.00 Mikis Theodorakis. Dimitris Kalantzis

Η τζαζ στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη

12.00 MINA SANGER SKALL LEVA

Mikis Theodorakis Med Kjerstin Dellert, Arja Saijonmaa, Tor Isedal

Μουσική Δωματίου

14.00 Πιανιστικά Άπαντα

Γιώργος Φιλαδελφέας ερμηνεύει στο Πιάνο Μίκη Θεοδωράκη.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Έρως και Θάνατος

Τέσσερα τραγούδια για την Μυρτώ. 1946 ’48. Συμμετέχουν: Σοπράνο: Λίλα Αδαμάκη. Τσέλο: Ντάνα Χατζηγεωργίου. Κοντραμπάσο: Τάκης Καπογιάννης. Βιόλα: Πάρης Αναστασιάδης. Βιολί: Πέτρος Παπακώστας.

20.00 Ο κύκλος

Επτά δημοτικά τραγούδια για μέτζο σοπράνο και πιάνο – Με συντελεστές τη μέτζο σοπράνο Καίτη Κοπανίτσα και τον πιανίστα Γιάννη Παπαδόπουλο.

21.00 Λιποτάκτες. Έτος σύνθεσης 1952 Χανιά. Αθήνα. Παρίσι. Ποίηση: Γιάννης Θεοδωράκης. Ηχογράφηση 1960. Συμμετέχουν. Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης, Κιθάρα: Δημήτρης Φάμπας. Ερμηνεύει ο Μίκης Θεοδωράκης.

Λαϊκά Ορατόρια

22.00 Άξιον Εστί σε Ποίηση Οδυσσέα Ελύτη.

Έτος σύνθεσης: 1960 Παρίσι. Συμμετέχουν: Ορχήστρα “Μίκης Θεοδωράκης”, Χορωδία της ΕΡΤ, Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, Βαρύτονος: Ανδρέας Κουλουμπής, Λαϊκός Τραγουδιστής: Γιάννης Κότσιρας, Αφηγητής: Γιάννης Φέρτης, Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης. Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, 21 Μαΐου 2001.

Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

«Τα χέρια των ηρώων και των θυμάτων / έχουν σφίξει τα δικά μου χέρια. / Η φωνή τους έχει πλάσει τη φωνή μου. / Μέσα σ’ έναν αδελφικό καθρέφτη / και τα χέρια μου σφίγγουν τα χέρια / των ανθρώπων που αύριο θα γεννηθούνε. Και πού τους μοιάζουν τόσο / που πιστεύω τον εαυτό μου αιώνιο» Πωλ Ελυάρ. Μετάφραση: Γιάννης Ρίτσος

Πρόγραμμα

10.00 Μίκης Θεοδωράκης & Στέφανος Κορκολής: Συνάντηση Ι. Ερμηνεύει η Σοφία Μανουσάκη.

11.00 Balkan Litany

12.00 15 Λαϊκά Ζεϊμπέκικα πατήματα του Μίκη Θεοδωράκη

Μουσική Δωματίου

14.00 Τρία Κομμάτια Για τον Δεκέμβρη για βιολί και πιάνο. 1945. Γιώργος Δεμερτζής Βιολί. Θανάσης Αποστολόπουλος Πιάνο.

15.00 Κουαρτέτο αρ. 1 Στροφή. 1946. Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο: Γιώργος Δεμερτζής Βιολί, Δημήτρης Χανδράκης Βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη Βιόλα, Άγγελος Λιακάκης Τσέλο.

16.00 Κουαρτέτο αρ. 2 Το κοιμητήριο 1946. Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο: Γιώργος Δεμερτζής Βιολί, Δημήτρης Χανδράκης Βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη Βιόλα, Άγγελος Λιακάκης Τσέλο.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Επιτάφιος. Γιάννη Ρίτσου. Έτος σύνθεσης 1958 Παρίσι. Ερμηνεύει η Νανά Μούσχουρη. Ενορχήστρωση Δ. Ορχήστρας Μάνος Χατζιδάκις.

20.00 Τα Ελυάρ για φωνή και πιάνο σε ποίηση Πωλ Ελυάρ. Έτος σύνθεσης 1958 Παρίσι. Ηχογράφηση 2020. Ερμηνεύει Αγγελική Καθάριου. Πιάνο Νικόλαος Σαμαλτάνος.

21.00 Αρχιπέλαγος. Σε ποίηση: Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Θεοδωράκη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Πάνου Κοκκινόπουλου και Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης 1959, 1960 Αθήνα, Παρίσι, Λονδίνο. Ηχογράφηση 1960. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Καίτη Θύμη, Αντώνης Κλειδωνιάρης, Μανώλης Χιώτης μπουζούκι και Λαϊκή ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Λαϊκά Ορατόρια

22.00 Canto General, Pablo Neruda, Mikis Theodorakis, Teatro Monumental Santiago de Chile. Mezzo Soprano: Arja Saijonmaa. Baritone: Petros Pandis. Coro Ars Viva, Santiago and Coro Sinfónico de La Universidad de Chile. Choir Conductors: Waldo Aranguiz and Guido Minoletti. Narrator: Nicanor Parra. Orquesta Sinfónica de Chile. Orquestra Filarmonica de Santiago. Musical preparation by Franz Peter: Muller – Subel. Conducted by Mikis Theodorakis.

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025

Κατά Σαδδουκαίων. Καντάτα σε ποίηση: Μιχάλη Κατσαρού. Έργο αφιερωμένο στη μνήμη του Δημήτρη Δεσποτίδη. Το Κατά Σαδδουκαίων είναι ένα κοινωνικό, πολιτικό και, πάνω απ’ όλα, ποιητικό μανιφέστο.

Πρόγραμμα

10.00 Mikis theodorakis – Don Τaylor

11.00 Ο Παγκόσμιος Μίκης Θεοδωράκης

12.00 Ο Ερωτικός Μίκης Επιλογές Mikis Radio

Μουσική Δωματίου

14.00 Θέμα και παραλλαγές για σόλο βιολί. 1947.

Βιολί: Γιώργος Δεμερτζής.

15.00 Σεξτέτο 1947 για φλάουτο, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο.

Μαρία Αστεριάδου, Μαριλένα Δωρή, & Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο.

16.00 Τρίο για βιολί, τσέλο και πιάνο. 1947.

Γιώργος Δεμερτζής, Θανάσης Αποστολόπουλος, Άγγελος Λιακάκης.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 “Επιφάνια” σε ποίηση Γιώργου Σεφέρη.

Ερμηνεύει ο Γιώργος Μούτσιος. Ενορχήστρωση Κώστας Κλάββας.

20.00 Η Νήσος Των Αζορών & Η Ρομβία. 1960 Σε ποίηση: Μέντης Μποσταντζόγλου ( Μποστ ) Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Μπουζούκι: Μανώλης Χιώτης. Ενορχήστρωση διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

21.00 Πολιτεία. Έτος Σύνθεσης 1960. Παρίσι. Αθήνα. Σε ποίηση Τάσου Λειβαδίτη, Δημήτρη Χριστοδούλου. Κώστα Βίρβου. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Μαριλένα. Μανώλης Χιώτης & Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Καντάτα – Μετασυμφωνικό

22.00 Κατά Σαδδουκαίων. 1983. Καντάτα σε επτά μέρη για τενόρο, βαρύτονο, μπάσο, αφηγητή, χορωδία και ορχήστρα. Σε Ποίηση: Μιχάλη Κατσαρού. Συμμετέχουν: Friedrich Wilhelm Junge Sprecher, Joachim Vogt Tenor, Hermann Christian Polster Bass, Jürgen Freier Bariton, Rundfunkchor Berlin, Berliner Sinfonie Orchester, Hans-Peter Frank.

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025

Η ποίηση της «Κατάστασης Πολιορκίας» ανήκει στη Ρένα Χατζηδάκη. Ο Μίκης γνώρισε το ποίημα χάρη στην πρωτοβουλία της κοινής τους φίλης Σίλβα Ακρίτα και, ενθουσιάστηκε σε τέτοιο βαθμό, ώστε το υπέκλεψε και έγραψε τη μουσική του κυριολεκτικά μέσα σε μία μέρα!

Πρόγραμμα

10.00 Timeless – Francesco Diaz

11.00 Modes And Moods – Dimitris Kalantzis

12.00 Μίκης Θεοδωράκης – Φως 2004

Μουσική Δωματίου

14.00 Ελικών 1952. Κοντσέρτο για πιάνο και ορχήστρα σε μεταγραφή από τον συνθέτη για πιάνο και κουαρτέτο εγχόρδων. Μαρία Αστεριάδου, Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο.

15.00 Τρίο για Βιολί Τσέλο και Πιάνο. 1947. TRIO GALA Βιολί: Μπάμπης Καρασαββίδης. Βιολοντσέλο: Μαρίνα Κολοβού. Πιάνο: Πέτρος Μπούρας.

16.00 11 Πρελούδια. Έτος σύνθεσης 1947. Η Δανάη Καρά παίζει Μίκη Θεοδωράκη. Έτος έκδοσης: 1986

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Κύκλος Φαραντούρη. Ποίηση: Νίκος Γκάτσος, Δημήτρης Χριστοδούλου, Τάσος Λειβαδίτης, Γεράσιμος Σταύρου. Σύνθεση: 1965 Αθήνα.

19.30 Η ηλικία της γειτονιάς μου. Σε ποίηση: Μιχάλη Παπανικολάου. Ντοκουμέντο με την Μαρίζα Κωχ.

20.00 Ρωμιοσύνη Γιάννη Ρίτσου. Έτος σύνθεσης: 1966. Αθήνα. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Γιάννης Διδίλης Πιάνο, Λάκης Καρνέζης Κώστας Παπαδόπουλος Μπουζούκι. Βαγγέλης Παπαγγελίδης Κοντραμπάσο. Εύανδρος Παπαδόπουλος Ντραμς. Λαϊκή ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

21.00 Θαλασσινά Φεγγάρια. Έτος σύνθεσης 1967 Αθήνα. Ποίηση: Νίκος Γκάτσος. Συμμετέχουν: Βίκυ Μοσχολιού, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Μαρία Φαραντούρη. Λάκης Καρνέζης, Κώστας Παπαδόπουλος και Λαϊκή ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Ο δίσκος κυκλοφόρησε την ίδια μέρα που επιβλήθηκε η δικτατορία. 21 Απριλίου 1967, και ένα μήνα μετά απαγορεύτηκε μαζί με όλο το έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

Μετασυμφωνικό – Τραγούδι ποταμός

22.00 Κατάσταση Πολιορκίας. Έτος σύνθεσης 1968. Ποίηση: Ρένας Χατζηδάκη. Ζωντανή Ηχογράφηση το 1996 στην Alte Oper της Φρανκφούρτης υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Ερμηνεύουν: Μαρία Φαραντούρη, Κώστας Θωμαΐδης. Ενορχήστρωση Μπάμπης Κανάς.

Πρόκειται για ένα ορατόριο μετα-συμφωνικής μουσικής σε τρία μέρη, χαρακτηριστικό δείγμα αυτού που ο συνθέτης ονόμασε «τραγούδι-ποταμός», ενός μεγάλου τραγουδιού δηλαδή που σπάει της φόρμες της λαϊκής μουσικής διατηρώντας το μελωδικό της υλικό. Ένα ρετσιτατίβο (απαγγελία), που ακολουθεί τη μελωδία και το ρυθμό του προφορικού λόγου, όπως συμβαίνει συχνά στην κλασική όπερα.

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025

Η Αποκάλυψη – Ωδή στον Μπετόβεν (με αρχικό τίτλο «Συμφωνία αρ. 1») γράφτηκε το 1945 για ορχήστρα εγχόρδων, μικτή χορωδία και αφηγητή. Είναι ένα δραματοποιημένο συμφωνικό έργο που εστιάζει στην αναζήτηση του θείου. Έχει τη μορφή θρησκευτικού δράματος, ακριβώς όπως «Το Άξιον εστί» πολλά χρόνια αργότερα. Οι στίχοι είναι του συνθέτη με μια μικρή προσθήκη στίχων του Διονυσίου Σολωμού. Είναι εντυπωσιακό το πώς ο νεαρός Μίκης Θεοδωράκης είχε διαμορφώσει από πολύ νωρίς την δική του προσωπική νεοκλασική μουσική γλώσσα. Όπως αποκαλύπτει η επεξήγηση στον τίτλο του έργου, ο νέος συνθέτης, προφανώς βαθιά επηρεασμένος από το μεγαλείο της μουσικής του Μπετόβεν, χρησιμοποιεί στο έργο του στοιχεία-αναφορές στον Τιτάνα της μουσικής.

(Στο δεύτερο κανάλι του σταθμού έχει γίνει μια σοβαρή αλλαγή, τραγούδια αλλά και έργα Μουσικής Δωματίου, Κονσέρτα)

Πρόγραμμα

10.00 Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης & Ηχογραφήσεις στο Παρίσι.

12.00 Viva Mikis 85. Theodorakis. Tribut

Μουσική Δωματίου

14.00 Κουαρτέτο αρ.3 Epoca Nocturna. 1948. Νέο Ελληνικό Κουαρτέτο: Γιώργος Δεμερτζής Βιολί, Δημήτρης Χανδράκης Βιολί, Αγγέλα Γιαννάκη Βιόλα, Άγγελος Λιακάκης Τσέλο.

15.00 Σοντίνα αρ.1 για Bιολί και Πιάνο. Έτος Σύνθεσης:1952. Γιώργος Δεμερτζής Βιολί, Θανάσης Αποστολόπουλος Πιάνο.

16.00 Σονατίνα αρ.2 για βιολί και πιάνο. 1958. Γιώργος Δεμερτζής Βιολί, Θανάσης Αποστολόπουλος Πιάνο.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Six Lieder. 1957. Lila Adamaki. Yiannis Papadopoulos

20.00 Τα Ελυάρ για φωνή και πιάνο σε ποίηση Πωλ Ελυάρ. Έτος σύνθεσης 1958 Παρίσι. Ηχογράφηση 2000. Ερμηνεύει η Νένα Βενετσάνου, Πιάνο: Έλενα Μουζάλα.

21.00 Επιτάφιος. Γιάννη Ρίτσου. Έτος σύνθεσης 1958. Παρίσι. Ηχογράφηση: 1960. Γρηγόρης Μπιθικώτσης. Καίτη Θύμη. Μανώλης Χιώτης. Εξώφυλλο: Μποστ. Διεύθυνση Λαϊκής Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.

Συμφωνικό

22.00 Αποκάλυψη. Ωδή στον Μπετόβεν. 1945. Για ορχήστρα εγχόρδων, αφηγητή και χορωδία. Αφηγητής: Νίκος Καραθάνος, Χορωδία των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή και οι Μουσικοί της Καμεράτας, Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.