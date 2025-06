Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται σήμερα (13/6) έχει ως εξής:

Πρόγραμμα

10.00 Axion esti Lobgepriesen sei. Nach Gedichten von Odysseas Elytis. Nur diese eine Schwalbe. Live. Bremer Kantorei St. Stephani, Ensemble d’accord Bremen, Sinfonie und Folklore, Orchester “Axion Esti” Tim Gunther & Stephan Uhlig.

11.00 O Γιώργος Νταλάρας ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη. Επιλογές Mikis Radio.

12.00 Agnes Baltsa Songs My Country Taught Me – Αγνή Μπάλτσα Τραγούδια της Πατρίδας μου.

Μουσική Δωματίου

14.00 11 Πρελούδια 1947. Πιανιστικά Άπαντα. Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

15.00 Sonatina No.2 for Violin & Piano. Cretoise, 1958 Chamber Music 1986. Βιολί: Χάρης Χατζηγεωργίου, Πιάνο: Βίκυ Στυλιανού.

16.00 1943-20-Waltz in C major – 1942 Minuet in A major – 1943 Fantasia in g minor.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Ένας όμηρος. Ποίηση Brendan Behan, μετάφραση Βασίλη Ρώτα. Σύνθεση 1961 Παρίσι. Τέσσερα τραγούδια. Ερμηνεύουν Η Ντόρα Γιαννακοπούλου τραγούδι και ο Δημήτρης Φάμπας στην Κιθάρα.

20.00 Το τραγούδι του νεκρού αδελφού. Ποίηση: Μίκης Θεοδωράκης. Έτος σύνθεσης 1960. Ζωντανή συναυλία στην Κύπρο. Συμμετέχουν: Σοφία Αβραμίδου, Δημήτρης Μπάσης, Δικοινοτική Χορωδία για την Ειρήνη στην Κύπρο, διδασκαλία: Λένα Μελανίδου. Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου. Ενορχήστρωση Διεύθυνση Ορχήστρας και Κείμενα: Άλκης Μπαλτάς.

21.00 Μικρές Κυκλάδες. Έτος σύνθεσης: 1963 Αθήνα. Ποίηση: Οδυσσέας Ελύτης. Συμμετέχουν: Σούλα Μπιρμπίλη. Λαϊκή Ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Γιώργου Κατσαρού. Έτος ηχογράφησης:1964. Κιθάρα Νότης Μαυρουδής.

22.00 : Η μπαλάντα του Μαουτχάουζεν. Έτος σύνθεσης 1965 Αθήνα, Ποίηση: Ιάκωβος Καμπανέλλης. Ερμηνεύει ο Γιώργος Ζωγράφος, Ηχογράφηση 1967.

Συμφωνικά

23.00 Τέταρτη Συμφωνία. Των Χορικών 1986 & 1987 Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα & Χορωδιακό Σύνολο. Κική Μορφωνιού: κοντράλτο, Αλέκα Δρακοπούλου: υψίφωνος, Ντάνα Χατζηγεωργίου: βιολοντσέλο, Λήδα Τασοπούλου: αφηγήτρια, Έλλη Νικολαΐδη: Διεύθυνση χορωδίας, Μουσική Διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός.

Τώρα επιλέγεις εσύ εκπομπή επισκέψου την επίσημη σελίδα του

Mikis Theodorakis Official Radio (mikisradio.com)