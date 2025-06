Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται σήμερα (10/6) έχει ως εξής:

Πρόγραμμα

Ερμηνείες Ξένων και Ελλήνων Τραγουδιστών – Αφιερώματα – Διασκευές

10.00 Liesbeth List Zingt Theodorakis. 1967.

11.00 Ο ερωτικός Θεοδωράκης επιλογές Mikis Radio.

13.00 Pilar Thomas Chante Mikis Theodorakis. (ThEme du film Z)

Μουσική Δωματίου

14.00 Adagio. 1993. Πιανιστικά Άπαντα. Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

15.00 12 Μέλος. 1998 Πιανιστικά Άπαντα. Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

16.00 Πασακάλιες για δύο πιάνα.1955 Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου, Νίκος Λιακάκης. Πιανιστικά Άπαντα.

Κύκλοι Τραγουδιών

18.00 Τα Ελυάρ για φωνή και πιάνο σε ποίηση Πώλ Ελυάρ. Έτος σύνθεσης 1958 Παρίσι. Ηχογράφηση 2020. Ερμηνεύει Αγγελική Καθάριου. Πιάνο Νικόλαος Σαμαλτάνος.

19.00 Αρχιπέλαγος. Σε ποίηση: Νίκου Γκάτσου, Οδυσσέα Ελύτη, Γιάννη Θεοδωράκη, Δημήτρη Χριστοδούλου, Πάνου Κοκκινόπουλου και Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης 1959, 1960 Αθήνα, Παρίσι, Λονδίνο. Ηχογράφηση 1960. Συμμετέχουν: Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Καίτη Θύμη, Αντώνης Κλειδωνιάρης, Μανώλης Χιώτης μπουζούκι και Λαϊκή ορχήστρα υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.

Λαϊκά Ορατόρια – Μετασυμφωνικά

20.00 Canto General 1972 France. Lyrics By Pablo Neruda. Vocals: Heiner Vogt, Maria Farantouri. Orchestra: Acoustic Guitar: Norbert Forster, Bass Guitar: Wolfgang Greiser, Bouzouki: Edmund Sadowsky, Lakis Karnezis, Ulrich Magister, Yannis Sotos, Choir: Rundfunkchor Berlin, Guitar: Ernst Konig, Percussion: Gunter Ospalek, Hans Reipsch, Hans-Jurgen Ludecke, Karl-Heinz, Zschetzsche, Rudi Liebetrau, Tobias Schweda, Piano: Hans Otto Jerosch, Sigurd Brauns. Translated By German: Gatefold Sleeve, Erich Arendt, Twelve, String Guitar: Fred Baumert, Conductor: Mikis Theodorakis, Conductor: Einstudierung, Franzpeter Muller Sybe. Recorded 14. Feb. 1980 at Palast der Republik, Berlin, GDR

Η Όπερα στο έργο του Μίκη Θεοδωράκη.

22.00 Αντιγόνη. Όπερα σε δύο πράξεις. Βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή. Λιμπρέτο Μίκης Θεοδωράκης. Σύνθεση 1994 ’96. Αντιγόνη: Emilia Titarenko. Οιδίπους: Juri Worobiow. Κρέων: Wladimir Feljaer. Ιοκάστη: Irina Liogkaja. Ετεοκλής: Peter Migounov. Πολυνείκης: Eugeni Withnewski. Αίμων: Leond Perin Haemon. Κορυφαίος: Yuri Kovalenko. Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της Αγίας Πετρούπολης. Μουσική Διεύθυνση: Alexander Chernushenko.

Νέα πλατφόρμα μουσικής για το Έργο του Μίκη Θεοδωράκη

(Επιλέγω εκπομπή) mikisradio.com