Το Αρχαίο Θέατρο Μήλου πλημμύρισε από κόσμο, σε μια βραδιά που ξεπέρασε κάθε προηγούμενο σε προσέλευση. Οι θεατές κατέκλυσαν κάθε διαθέσιμο χώρο, ξεπερνώντας τη χωρητικότητα του Αρχαίου Θεάτρου, δημιουργώντας μια μοναδική εικόνα και αποδεικνύοντας τη μεγάλη ανταπόκριση του κοινού.

Ο Δήμαρχος, ενθουσιασμένος από την επιτυχία, τη μεγάλη προσέλευση και τα ενθουσιώδη λόγια του κοινού, ευχαρίστησε θερμά τη Γιούλη Ηλιοπούλου και ολόκληρο τον θίασο για τη μοναδική αυτή βραδιά.

Η «Ελένη» του Ευριπίδη, σε μετάφραση, επιμέλεια και σκηνοθεσία της Γιούλης Ηλιοπούλου, με την ίδια στον πρωταγωνιστικό ρόλο, χάρισε μια ξεχωριστή θεατρική εμπειρία στο κοινό της Μήλου και έναν ακόμη σημαντικό σταθμό στην επιτυχημένη πορεία της παράστασης.

Μια παράσταση που συνεχίζει να συγκινεί και να ενθουσιάζει το κοινό, μεταφέροντας με αμεσότητα, ευαισθησία και σύγχρονη ματιά το διαχρονικό έργο του Ευριπίδη, αποδεικνύοντας πως το αρχαίο θέατρο παραμένει ζωντανό και επίκαιρο, όταν συναντά το κοινό μέσα από μια δυνατή και ουσιαστική θεατρική δημιουργία.