Το έργο του Παναγιώτη Γκούβερη «Μην κλαις ρε γοργόνα» από την Tsopan Theatre Company επιστρέφει στο Θέατρο ΙΣΟΝ για 5 μόνο παραστάσεις.

Το έργο παρουσιάζει, με σατιρικό και ποιητικό λόγο, μια οπτική πάνω στην ελληνική πραγματικότητα.

Καλώς ήρθατε στη Ελλάδα. Ελπίζουμε η διαμονή σας στο τσαρδί μας να εξελιχθεί σε μια κατά τα άλλα αξιοσημείωτη εμπειρία στον ταξιδιωτικό σας χάρτη. Ελάτε να γνωρίσετε την Ελλάδα. Την Ελλάδα με τα ωραία της νησιά, με τους φιλόξενους ανθρώπους της, με τις μπουγάδες που επιπλέουν στις ταράτσες της. Welcome to Greece. Τη χώρα του φωτός, τη χώρα της κατάκτησης, τη χώρα της μεγάλης ιστορίας. Από εδώ ξεκίνησαν όλα. Όταν εμείς φέρναμε μάρμαρα από την Πεντέλη, οι υπόλοιποι έκαναν φούσκες με το σάλιο τους. Welcome to Greece, μια χώρα γεμάτη θάλασσα, μια χώρα γεμάτη μνημεία, μια χώρα με πολύ αλάτι και λίγο οξυγόνο. Ελάτε να μας θαυμάσετε, θα είμαστε ήσυχοι, νωχελικοί, οριακά βασανισμένοι και θα ψαρεύουμε στην προβλήτα, γνωρίζοντας ότι στον βυθό θα υπάρχει μια γοργόνα, που είτε θα μας σώσει είτε θα μας κατασπαράξει όλους.

Ελάτε να ψαρέψουμε, έχουμε αρκετό δόλωμα αλλά λίγη υπομονή. Ακούμε ουρλιαχτά από τον βυθό, αλλά δεν μιλάμε ξένες γλώσσες. Εδώ μόνο διψάμε. Διψάμε για οξυγόνο και επιβίωση. Καλώς ήρθατε στην Ελλάδα που βρέχεται από όλες τις θάλασσες, αλλά εμείς συνεχώς διψάμε. Καλώς ήρθατε στο μεγαλύτερο ενυδρείο του κόσμου, την Ελλάδα μας. Ελάτε να επιπλεύσουμε, ελάτε με τις σαγιονάρες σας, ελάτε με τα δίχτυα σας να πιάσουμε τη γοργόνα, την αδερφή του Αλέξανδρου να μας δώσει εξηγήσεις. Θέλουμε να της κάνουμε μόνο μια ερώτηση: «Μπορεί όλο αυτό το νερό να ξεπλύνει το παρελθόν μας;»

Ταυτότητα παράστασης

Κείμενο: Παναγιώτης Γκούβερης

Σκηνοθεσία: Περσεφόνη Παντοπούλου

Δραματουργική επεξεργασία: Αλεξάνδρα Τσόμπου

Σκηνικά: Eύα Τρουπιώτη

Επιμέλεια κίνησης: Γρηγορία Μεθενίτη

Σχεδιασμός ήχου: Tsopan Theatre Company

Βοηθός σκηνοθέτη: Νίκη Παπαγεωργίου

Κατασκευή σκηνικού: Μυρτώ Μάστορη

Φωτισμοί: Δημήτρης Σαβουϊδάκης, Λία Μιχάλη

Φωτογραφίες: Αγάπη Λιάκου

Video teaser: Timos Coronetopoulos Cinematography

Επικοινωνία: Νατάσα Παππά

Ερμηνεύει η Μπέτυ Σαράντη

Πληροφορίες παράστασης

Χώρος: Θέατρο ΙΣΟΝ (Μελενίκου 33, Αθήνα | Σταθμός μετρό Κεραμεικός)

Τηλ. θεάτρου: 213 0411546, 6939 308409

Ημερομηνίες:

Δευτέρα 6 Οκτωβρίου

Δευτέρα 13 Οκτωβρίου

Δευτέρα 20 Οκτωβρίου

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου

Δευτέρα 3 Νοεμβρίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Διάρκεια: 45 λεπτά

Τιμές εισιτηρίων:

Κανονικό: 14 €

Μειωμένο (φοιτητικό, ΑμεΑ, ανέργων, άνω των 65): 10 €

Προπώληση εισιτηρίων:

https://www.ticketservices.gr/event/min-klais-re-gorgona/?lang=el