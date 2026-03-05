Μήνυση και αγωγή κατά του Λάκη Λαζόπουλου καταθέτει ο Υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, όπως έκανε γνωστό μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή τα όσα ειπώθηκαν εις βάρος του στη χθεσινή εκπομπή «Αλ Τσαντίρι news».

«Χθες στην τηλεοπτική του εκπομπή «Αλ Τσαντίρι news» που προβάλλεται από τον τηλεοπτικό σταθμό MegaTv ο Λάκης Λαζόπουλος μου εξαπέλυσε για πολλοστή φορά σφοδρή και χυδαία επίθεση, με ύβρεις, συκοφαντίες, υπονοούμενα και προτροπή σε βία εναντίον μου κλπ.

Η επίθεση αυτή κατά την γνώμη μου ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της καλώς εννοούμενης κριτικής, που ως Δημόσιο πρόσωπο οφείλω να δέχομαι και προκαλεί μεγάλη ηθική βλάβη στο πρόσωπο μου, προκαλεί δικαιολογημένο φόβο στην οικογένεια μου και αποτελεί κατά την κρίση μου ποινικώς αλλά και αστικώς κολάσιμη πράξη.

Καταφεύγω στην Ελληνική Δικαιοσύνη καταθέτοντας μήνυση και αγωγή κατά του κ. Λαζόπουλου και αγωγή κατά του υπευθύνου για την μετάδοση τηλεοπτικού σταθμού.

Επίσης καταθέτω καταγγελία στο ΕΣΡ το μόνον αρμόδιο θεσμικό όργανο για να προστατεύσει το κοινό από τέτοιου μεγέθους χυδαιότητες κατά του τηλεοπτικού σταθμού και του παρουσιαστή του. Λυπούμαι ειλικρινά διότι αναγκάζομαι να κάνω κάτι τέτοιο, καθώς αν και ως πρόσωπο δέχομαι την σκληρότερη δημόσια κριτική, γενικά αποφεύγω τα δικαστήρια, σεβόμενος την Ελευθερία του Λόγου και της Κριτικής, αλλά εδώ πλέον δεν μου έμεινε κανένα απολύτως άλλο περιθώριο.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα δείτε ολόκληρη την δήλωσή μου για αυτό το θέμα»

Δείτε τα χαρακτηριστικά αποσπάσματα της εκπομπής

Αρχικά, ο Λάκης Λαζόπουλος παρουσίασε ένα ποτ – πουρί με όσα έλεγε ο Άδωνις Γεωργιάδης ως μέλος του ΛΑ.Ο.Σ. και στη συνέχεια τις δηλώσεις του μετά τη «μεταγραφή» του στη Νέα Δημοκρατία. Το αποτέλεσμα παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.