H ερμηνεύτρια της Βραζιλιάνικης μουσικής Μιράντα Βερούλη επιστρέφει στη σκηνή του Half Note Jazz Club την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου μαζί με το κουιντέτο της, για να παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στη Gal Costa, την εμβληματική Μούσα της Βραζιλίας.

Σχετικά με την Gal Costa (1945-2022), σε σημείωμα της παραγωγής αναφέρεται ότι, ήταν μία από τις σημαντικότερες φωνές της βραζιλιάνικης μουσικής. Ο Antônio Carlos Jobim έλεγε πως ερμήνευε τα τραγούδια του όπως ακριβώς επιθυμούσε να ακουστούν, ενώ ο João Gilberto, όταν την πρωτάκουσε, την ονόμασε “ καλύτερη τραγουδίστρια της χώρας”!

Γεννήθηκε στο Σαλβαντόρ της Μπαΐα και έγινε γνωστή τη δεκαετία του ’60 ως βασικό μέλος του κινήματος Tropicália, μαζί με τους Caetano Veloso και Gilberto Gil. Η φωνή της, αισθησιακή και εκφραστική, συνδύαζε bossa nova, samba, ψυχεδέλεια και ποπ. Με καριέρα άνω των πέντε δεκαετιών, κυκλοφόρησε δεκάδες άλμπουμ και θεωρείται πολιτιστικό σύμβολο της Βραζιλίας, επηρεάζοντας βαθιά τη σύγχρονη λατινοαμερικανική μουσική.

Η Gal Costa υπήρξε Mούσα ελευθερίας, ποίησης και μουσικής τόλμης. Τα τραγούδια της, βαθιά ριζωμένα στη βραζιλιάνικη παράδοση αλλά πάντα ανοιχτά στον πειραματισμό, επανερμηνεύονται εδώ, μέσα από σύγχρονες jazz αρμονίες, αυτοσχεδιασμό και τροπικές αποχρώσεις.

Το «Μusa Tropical» από τη Μιράντα Βερούλη δεν είναι απλώς μια αναδρομή στο έργο της, αλλά μια ζωντανή μουσική συνομιλία με την καλλιτεχνική της κληρονομιά – ένα ατμοσφαιρικό ταξίδι, όπου η Βραζιλία συναντά τη jazz, με φαντασία, δεξιοτεχνία και groove, καταλήγει το σημείωμα της παραγωγής.

Η Μιράντα Βερούλη θεωρείται η «Πρέσβειρα» της Βραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα και το 2018, τιμήθηκε από το Υπουργείο Εξωτερικών της Βραζιλίας με το Μετάλλιο του Ιππότη του Τάγματος του Rio Branco, για την συμβολή της στην προώθηση της Βραζιλιάνικης μουσικής στην Ελλάδα.

Είναι μια τραγουδίστρια/τραγουδοποιός με πολύχρονη παρουσία στην ελληνική jazz και world σκηνή. Η συνεύρεση με ντόπιους μουσικούς κατά τα πολύμηνα διαστήματα παραμονής της στην Βραζιλία, σε συνδυασμό με την jazz παιδεία της, τής έχει προσδώσει μια μοναδική αυθεντικότητα στην ερμηνεία του βραζιλιάνικου ρεπερτορίου.

Μιράντα Βερούλη, φωνή

Τζώρτζης Τσιρόπουλος, τενόρο σαξόφωνο / κιθάρα

Σπύρος Μάνεσης, πιάνο

Γιώργος Ρούλος, κοντραμπάσο

Αναστάσης Γούλιαρης, τύμπανα

MIRANDA VEROULI QUINTET – GAL COSTA MUSA TROPICAL

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΦΕΒΡΟΥΑΡΊΟΥ Έναρξη 21:30

Half Note Jazz Club Τριβωνιανού 17, Μετς