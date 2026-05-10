Η Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας είναι μια ημέρα αφιερωμένη στην πιο ανιδιοτελή μορφή αγάπης: τη μητρική αγκαλιά, τη φροντίδα, τη δύναμη και την αφοσίωση κάθε μητέρας.

Η γιορτή αυτή δεν αποτελεί μόνο μια σύγχρονη παράδοση, αλλά έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία και τον πολιτισμό.

Οι απαρχές της συναντώνται ήδη στην αρχαία Ελλάδα, όπου τιμούσαν τη θεά Κυβέλη, τη «Μητέρα των Θεών», καθώς και τη Γαία, τη μητέρα Γη, σύμβολο της ζωής και της δημιουργίας. Αργότερα, η λατρεία πέρασε στη Ρέα, μητέρα των Ολύμπιων θεών, που συμβόλιζε τη γονιμότητα, τη μητρότητα και την προστασία. Οι αρχαίοι Έλληνες αφιέρωναν γιορτές προς τιμήν της κάθε άνοιξη, την εποχή που η φύση ανθίζει και γεννά ξανά ζωή.

Στη σύγχρονη εποχή, η καθιέρωση της Ημέρας της Μητέρας οφείλεται στην Αμερικανίδα κοινωνική ακτιβίστρια Άννα Μαρία Τζάρβις, η οποία αγωνίστηκε ώστε να υπάρξει μια ξεχωριστή ημέρα αφιερωμένη στις μητέρες όλου του κόσμου. Οι προσπάθειές της δικαιώθηκαν το 1914, όταν ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Γούντροου Γουίλσον ανακήρυξε επίσημα τη δεύτερη Κυριακή του Μαΐου ως εθνική γιορτή προς τιμήν της μητέρας. Από τότε, η ημέρα αυτή γιορτάζεται σε πολλές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Η Τζάρβις είχε επιλέξει το λευκό γαρύφαλλο ως σύμβολο της ημέρας, καθώς πίστευε πως το λευκό του χρώμα εκφράζει την αγνότητα, την αλήθεια και τη βαθιά τρυφερότητα της μητρικής αγάπης, ενώ το άρωμά του θυμίζει τις προσευχές και τις αναμνήσεις που συνοδεύουν κάθε μητέρα.

Στην Ελλάδα, η γιορτή της μητέρας συνδέθηκε αρχικά με τη θρησκευτική εορτή της Υπαπαντής, στις 2 Φεβρουαρίου, ημέρα αφιερωμένη στην Παναγία ως μητέρα. Με τα χρόνια, επικράτησε ο εορτασμός της δεύτερης Κυριακής του Μαΐου, όπως συμβαίνει στις περισσότερες χώρες του κόσμου.

Πέρα όμως από την ιστορία και τα σύμβολα, η Ημέρα της Μητέρας είναι κυρίως μια ευκαιρία να πούμε ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στις γυναίκες που μας χάρισαν ζωή, αγάπη, στήριξη και δύναμη. Στις μητέρες που στέκονται πάντα δίπλα μας, σιωπηλά αλλά ουσιαστικά, σε κάθε μικρή και μεγάλη στιγμή της ζωής μας.