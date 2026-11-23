Έπειτα από σχεδόν δύο δεκαετίες αναμονής, το ιστορικό Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης επαναλειτουργεί, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για έναν από τους σημαντικότερους χώρους πολιτισμού της Αθήνας. Τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου μουσείου πραγματοποιήθηκαν σήμερα, Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη και εκπροσώπων της πολιτικής ηγεσίας.

Κατά την ομιλία του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στο ζήτημα της επιστροφής και επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα, επαναλαμβάνοντας ότι πρόκειται για έναν σταθερό και αδιαπραγμάτευτο στόχο της ελληνικής πλευράς. Όπως υπογράμμισε, η διεκδίκηση δεν αφορά απλώς μια νομική διαφορά, αλλά την αποκατάσταση της ενότητας ενός μνημείου παγκόσμιας πολιτιστικής σημασίας.

«Η επιστροφή και η επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα παραμένει σταθερά ο μεγάλος και αδιαπραγμάτευτος δικός μας στόχος», δήλωσε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας ότι ο Παρθενώνας δημιουργήθηκε ως ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό και καλλιτεχνικό σύνολο και όχι ως ένα μνημείο του οποίου τα τμήματα θα πρέπει να εκτίθενται χωριστά σε διαφορετικές πόλεις.

«Ο ναός αυτός δεν χτίστηκε για να τεμαχιστεί, με τα κομμάτια του να εκτίθενται μεμονωμένα σε διαφορετικές εκθέσεις, σε διάφορες πόλεις. Χτίστηκε ως ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό, καλλιτεχνικό σύνολο και έτσι ακριβώς πρέπει να παραμείνει», ανέφερε.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε ότι η φυσική θέση των Γλυπτών είναι στην Αθήνα, «κάτω από το φως και σε άμεση επαφή με τον ναό στον οποίο ανήκουν», ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει σε οποιαδήποτε συμφωνία που θα αναγνωρίζει δικαιώματα ιδιοκτησίας στη βρετανική πλευρά.

«Μια ιστορία 2.500 ετών δεν παραγράφεται. Καμία λύση και καμία συμφωνία δεν μπορεί να περάσει μέσα από την αναγνώριση ξένης ιδιοκτησίας», τόνισε, δεσμευόμενος ότι η ελληνική διεκδίκηση θα συνεχιστεί με σοβαρότητα, αποφασιστικότητα και τεκμηριωμένα επιχειρήματα. «Στο τέλος θα τα καταφέρουμε», πρόσθεσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για την έκβαση της προσπάθειας επανένωσης των Γλυπτών.

Bίντεο από τα εγκαίνια:

Η επαναλειτουργία του ιστορικού μουσείου

Αναφερόμενος στο Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης, ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε την επανένταξη του ιστορικού κτηρίου στον αρχαιολογικό χώρο, αντί της μετατροπής του σε έναν χώρο διαφορετικής χρήσης.

«Σήμερα επιστρέφουμε στην αφετηρία», ανέφερε, χαρακτηρίζοντας το μουσείο μια «γέφυρα στον χρόνο, στην ιστορία και στον πολιτισμό». Παράλληλα, αναφέρθηκε στις νέες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη, ιδιαίτερα στον τομέα της ψηφιακής αναπαράστασης και της παρουσίασης του αρχαίου κόσμου.

Ιδιαίτερη μνεία έκανε και στην απομάκρυνση των ικριωμάτων από το ανατολικό αέτωμα του Παρθενώνα, έπειτα από περίπου 200 χρόνια, υπογραμμίζοντας την πρόοδο που έχει σημειωθεί στις εργασίες αποκατάστασης και ανάδειξης του μνημείου.

Το Παλαιό Μουσείο, το πρώτο κτήριο του νεοελληνικού κράτους που κατασκευάστηκε ειδικά για μουσειακή χρήση, βρίσκεται στη νοτιοανατολική πλευρά του Παρθενώνα και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου. Παρέμενε κλειστό από το 2007, όταν ολοκληρώθηκε η απαιτητική διαδικασία αποσυναρμολόγησης, συσκευασίας και μεταφοράς των εκθεμάτων του στο νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, οι χώροι του χρησιμοποιήθηκαν για την αποθήκευση αρχαιοτήτων που προέρχονταν από ανασκαφές στην Αθήνα. Με την ολοκλήρωση των εργασιών αναβάθμισης, το ιστορικό κτήριο αποκτά πλέον έναν ανανεωμένο πολιτιστικό και εκθεσιακό ρόλο, διατηρώντας τη μοναδική του ταυτότητα και τη στενή σύνδεσή του με τον Ιερό Βράχο.

Οι δηλώσεις της Λίνας Μενδώνη και του Νίκου Χαρδαλιά

Ως μια σημαντική στιγμή για την Ακρόπολη και την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας χαρακτήρισε την επαναλειτουργία του μουσείου η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη. Στον χαιρετισμό της επισήμανε ότι το ιστορικό κτήριο αποκτά έναν νέο ρόλο, ενώ υπογράμμισε πως ο πολιτισμός, πέρα από ανεκτίμητος θησαυρός, αποτελεί και σημαντικό αναπτυξιακό κεφάλαιο.

Όπως ανέφερε, η Ακρόπολη αποτελεί το κορυφαίο σημείο αναφοράς ενός ιστορικού τοπίου που αποτυπώνει τη διαχρονική πορεία της Αττικής. Η ίδρυση του Παλαιού Μουσείου, σύμφωνα με την ίδια, εκπλήρωσε ένα σημαντικό όραμα, καθώς επρόκειτο για το πρώτο κτήριο που σχεδιάστηκε εξαρχής για μουσειακή χρήση.

Η υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στην αρχιτεκτονική και χωροταξική ιδιαιτερότητά του, επισημαίνοντας ότι το κτήριο εντάσσεται αρμονικά στο περιβάλλον του Ιερού Βράχου και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον Παρθενώνα.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στον αρχικό σχεδιασμό του 2018, ο οποίος προέβλεπε τη μετατροπή του μουσείου σε αποθηκευτικό χώρο και γραφεία. Όπως σημείωσε, η συγκεκριμένη κατεύθυνση κρίθηκε ασύμβατη με την ιστορική του σημασία και το 2019 αποφασίστηκε να δοθεί νέα προοπτική, με στόχο να συνεχίσει να υπηρετεί τον αρχικό του προορισμό.

Από την πλευρά του, ο περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, τόνισε ότι ένα ιστορικό κτήριο στον Ιερό Βράχο αποκτά πλέον νέες λειτουργίες και σύγχρονες υποδομές, συνδυάζοντας την ιστορική του φυσιογνωμία με τις σημερινές ανάγκες της πολιτιστικής προβολής.

Όπως ανέφερε, η επαναλειτουργία του δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση ενός σημαντικού αρχιτεκτονικού μνημείου, αλλά εμπλουτίζει συνολικά την εμπειρία των επισκεπτών της Ακρόπολης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι ο πολιτισμός αποτελεί βασικό πυλώνα της αναπτυξιακής πολιτικής της Περιφέρειας Αττικής.

Οι τέσσερις εκθέσεις που εγκαινιάζουν τη νέα εποχή

Η επαναλειτουργία του Παλαιού Μουσείου δεν περιορίζεται στην αποκατάσταση και επανάχρηση ενός ιστορικού κτηρίου. Βασικός στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου εκθεσιακού προγράμματος, το οποίο αξιοποιεί την ιστορική ταυτότητα του χώρου και συνδυάζει την αρχαιολογική κληρονομιά με τη σύγχρονη τεχνολογία και καλλιτεχνική δημιουργία.

Στο πλαίσιο αυτό, διαμορφώθηκαν τέσσερις διαφορετικές εκθέσεις, οι οποίες συνθέτουν μια ενιαία πολιτιστική πρόταση, συνδέοντας τα αρχαιολογικά ευρήματα με την ιστορική αφήγηση, την ψηφιακή αναπαράσταση και τη σύγχρονη τέχνη.

Η πρώτη έκθεση, με τίτλο «Αθήναι Πόλις Ιδέα», παρουσιάζει σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα από την Αθήνα, πολλά από τα οποία εκτίθενται για πρώτη φορά. Μέσα από τα αντικείμενα, οι επισκέπτες έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την εξέλιξη της πόλης, τη διαμόρφωση του φυσικού και οικιστικού περιβάλλοντος, τους θεσμούς, τις λατρείες, καθώς και την κοινωνική και πνευματική ζωή των κατοίκων της.

Η δεύτερη έκθεση έχει μόνιμο χαρακτήρα και περιλαμβάνει λίθινα αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές που προέρχονται από την Ακρόπολη. Τα εκθέματα φωτίζουν διαφορετικές πτυχές της αρχιτεκτονικής ιστορίας του ιερού χώρου, αλλά και της δημόσιας και ιδιωτικής ζωής στην αρχαία Αθήνα. Ανάμεσά τους βρίσκονται ψηφίσματα της Βουλής και του Δήμου, συνθήκες με άλλες πόλεις, επιγραφές οικονομικού και νομικού περιεχομένου, κατάλογοι αρχόντων, τιμητικά βάθρα και ιδιωτικές αναθέσεις.

Η τρίτη έκθεση, με τίτλο «Parthenon Alive», φέρνει την τεχνολογία στο επίκεντρο της μουσειακής εμπειρίας. Με τη συμβολή του Πολυτεχνείου Κρήτης, αξιοποιούνται σύγχρονα ψηφιακά μέσα για την προσέγγιση, την αναπαράσταση και την ερμηνεία του Παρθενώνα, προσφέροντας στους επισκέπτες μια διαφορετική δυνατότητα κατανόησης του μνημείου.

Το εκθεσιακό πρόγραμμα ολοκληρώνεται με μια παρουσίαση σύγχρονης τέχνης, η οποία διοργανώνεται σε συνεργασία με τον οργανισμό ΝΕΟΝ του Δημήτρη Δασκαλόπουλου και αποτελεί το τελευταίο μέρος της τριλογίας «Αρχαίοι Πολιτισμοί και Σύγχρονη Τέχνη» του Αμερικανοϊρακινού καλλιτέχνη Michael Rakowitz.

Η έκθεση προσεγγίζει ζητήματα πολιτιστικής διασποράς, μνήμης και απώλειας, εξετάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντικείμενα διαφορετικής ιστορικής και γεωγραφικής προέλευσης μπορούν να διαμορφώσουν νέες αφηγήσεις. Κεντρική θέση κατέχουν η αρχαία πλίνθος και ο πηλός, ως υλικά που συνδέονται τόσο με την οικοδόμηση όσο και με τη διατήρηση ιστοριών και αναμνήσεων.

Η παρουσίαση αναπτύσσεται σε τρεις αίθουσες του μουσείου και περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό, ένα μεγάλης κλίμακας γλυπτό από οπτόπλινθους, καθώς και μια μακέτα του βράχου της Ακρόπολης, που χρονολογείται στην 4η χιλιετία π.Χ. Την εγκατάσταση πλαισιώνουν γραπτές μαρτυρίες ανθρώπων από διαφορετικά μέρη του κόσμου, οι οποίοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις πατρίδες τους και βρέθηκαν στην Ελλάδα.

Με το νέο εκθεσιακό πρόγραμμα, το Παλαιό Μουσείο της Ακρόπολης επιστρέφει δυναμικά στον πολιτιστικό χάρτη της Αθήνας, αποκτώντας έναν σύγχρονο ρόλο χωρίς να απομακρύνεται από την ιστορική του ταυτότητα. Ένας χώρος που για χρόνια παρέμενε κλειστός ανοίγει ξανά, δημιουργώντας έναν ζωντανό διάλογο ανάμεσα στην αρχαιότητα, τη σύγχρονη τέχνη και τις νέες τεχνολογίες.

Το ιστορικό κτήριο πάνω στον Ιερό Βράχο, το οποίο είχε κλείσει το διάστημα 2007-2008 όταν οι θησαυροί του μεταφέρθηκαν στο νέο Μουσείο Ακρόπολης, πέρασε από μια ριζική διαδικασία αποκατάστασης και εκσυγχρονισμού, μετατρεπόμενο πλέον σε έναν ζωντανό, πολυθεματικό πολιτιστικό πυρήνα που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μνημεία του Ιερού βράχου.

Εικόνες από τα εγκαίνια του Παλαιού Μουσείου της Ακρόπολης: