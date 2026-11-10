Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο προστασίας, συντήρησης και ανάδειξης του ιστορικού και αρχαιολογικού πλούτου του Ζαππείου και των λόφων Άγρας και Αρδηττού δρομολογείται μέσα από το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, Λευτέρης Γιοβανίδης.

Η συμφωνία θέτει τις βάσεις για μια συντονισμένη παρέμβαση σε ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά, αρχαιολογικά και φυσικά τοπία της Αθήνας, με στόχο την ανάδειξη των μνημείων και των αρχαιοτήτων, την αποκατάσταση της ιστορικής και χωρικής συνέχειας της περιοχής και τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών.

Το Μνημόνιο αφορά το σύνολο των χώρων που υπάγονται στο Κληροδότημα και καθορίζει το πλαίσιο συνεργασίας των δύο φορέων για την ωρίμανση, τον συντονισμό και την υλοποίηση των αναγκαίων μελετών και παρεμβάσεων, προσδιορίζοντας με σαφήνεια τις αρμοδιότητες και τις υποχρεώσεις κάθε πλευράς.

Μετά την υπογραφή του Μνημονίου, η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη δήλωσε:

«Το Ζάππειο, οι λόφοι Άγρας και Αρδηττού και η ευρύτερη περιοχή συνθέτουν ένα μοναδικό ιστορικό, αρχαιολογικό και φυσικό τοπίο, άρρηκτα συνδεδεμένο με την ιστορική διαδρομή της Αθήνας. Η περιοχή συγκεντρώνει μνημεία και αρχαιολογικά κατάλοιπα από την αρχαιότητα, σημαντικά τεκμήρια της νεότερης ιστορίας της πρωτεύουσας, αλλά και ένα πολύτιμο απόθεμα φυσικού περιβάλλοντος και δημόσιων χώρων.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε με την Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, διαμορφώνουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο κοινής δράσης, ώστε να προχωρήσουμε συντονισμένα και με επιστημονική τεκμηρίωση στην προστασία, τη συντήρηση και την ανάδειξη του σύνθετου πολιτιστικού τοπίου. Στόχος μας είναι να αποκαταστήσουμε τις ιστορικές και χωρικές συνέχειες, να αναδείξουμε τον πλούτο των μνημείων και των αρχαιοτήτων και να αποδώσουμε στους πολίτες και τους επισκέπτες της Αθήνας χώρους υψηλής πολιτιστικής αξίας, αναβαθμισμένους και λειτουργικούς, συνδέοντας δημιουργικά το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον της πόλης».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος, Λευτέρης Γιοβανίδης, υπογράμμισε τη σημασία της ανάδειξης των αρχαιοτήτων και των γλυπτών της περιοχής.

Όπως ανέφερε:

«Με υπόδειξη της Υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη υπογράψαμε ένα Μνημόνιο Συνεργασίας της Επιτροπής Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος με το Υπουργείο Πολιτισμού, με στόχο την ανάδειξη όλων των αρχαιοτήτων στον αρχαιολογικό χώρο του Ζαππείου.

Με τις τελευταίες ανασκαφές που πραγματοποιήθηκαν, ήρθαν στο φως σημαντικά ευρήματα και στόχος μας είναι τόσο η ανάδειξή τους, όσο και η ανάδειξη των αρχαιοτήτων που υπάρχουν στον Λόφο Αρδηττού και τον Λόφο Άγρας. Συγχρόνως, όλα τα αγάλματα που υπάρχουν στον κήπο του Ζαππείου θα συντηρηθούν και θα αναδειχθούν. Θεωρώ πολύ σημαντική αυτήν την πρωτοβουλία, η οποία έχει ως στόχο να δώσουμε την ευκαιρία στους επισκέπτες σε όλους τους χώρους -στους κήπους του Ζαππείου, αλλά και στους Λόφους Αρδηττού και Άγρας- να λαμβάνουν πληροφορίες για τις αρχαιότητες που υπάρχουν εκεί».

Ένα ενιαίο ιστορικό και πολιτιστικό τοπίο

Βασική κατεύθυνση της συνεργασίας είναι η αντιμετώπιση του Ζαππείου, του Αρδηττού και του ευρύτερου περιβάλλοντος χώρου όχι ως μεμονωμένων μνημείων και εκτάσεων, αλλά ως τμημάτων ενός ενιαίου ιστορικού και πολιτιστικού τοπίου. Σε αυτό συνυπάρχουν η αρχαία τοπογραφία της Αθήνας, η νεοκλασική αρχιτεκτονική, η νεότερη πολιτιστική κληρονομιά και το φυσικό περιβάλλον της σύγχρονης πόλης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρωμαϊκό μνημειακό συγκρότημα που εκτείνεται από τον Κήπο του Ζαππείου έως τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας, καθώς και στην οργανική σύνδεση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα με το Νυμφαίο, στον Κήπο του Ζαππείου. Στόχος του Υπουργείου Πολιτισμού είναι η ανάδειξη ενός ενιαίου και κατανοητού μνημειακού συνόλου, ώστε τα επιμέρους ευρήματα να ενταχθούν σε ένα ευρύτερο ιστορικό και αρχαιολογικό πλαίσιο.

Παρεμβάσεις στους λόφους Άγρας και Αρδηττού

Παράλληλα, προγραμματίζονται εργασίες για την ανάδειξη των αρχαίων καταλοίπων στους λόφους Άγρας και Αρδηττού, με επίκεντρο το λεγόμενο ταφικό μνημείο του Ηρώδη Αττικού στην Άγρα και τον ναό της Τύχης στον Αρδηττό.

Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αρχαιολογικούς καθαρισμούς, γεωτεχνικές μελέτες και μελέτες στερέωσης των πρανών, καθώς και εργασίες συντήρησης και ανάδειξης των μνημείων. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η απαραίτητη αρχιτεκτονική τεκμηρίωση, αλλά και η προετοιμασία εποπτικού και ερμηνευτικού υλικού, ώστε οι επισκέπτες να μπορούν να ενημερώνονται για την ιστορία και τη σημασία των αρχαιολογικών καταλοίπων.

Συντήρηση και ανάδειξη των γλυπτών του Ζαππείου

Σημαντικό σκέλος του σχεδιασμού αποτελεί επίσης η προστασία, η συντήρηση και η ανάδειξη των υπαίθριων γλυπτών και μνημειακών έργων που βρίσκονται στον Κήπο του Ζαππείου.

Το σύνολο των γλυπτών, στο οποίο περιλαμβάνονται ανδριάντες, προτομές και αυτοτελή έργα γλυπτικής, συγκροτεί μια ιδιαίτερη υπαίθρια Γλυπτοθήκη, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της ιστορικής φυσιογνωμίας και της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς του Κήπου.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προβλέπονται η καταγραφή, η τεκμηρίωση και η συντήρηση των έργων, με σκοπό την προστασία τους και την καλύτερη ανάδειξή τους στον δημόσιο χώρο.

Οι αρμοδιότητες των δύο φορέων

Το Υπουργείο Πολιτισμού αναλαμβάνει, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων μελετών και εργασιών, την υλοποίηση του απαιτούμενου αρχαιολογικού έργου, καθώς και την καταγραφή, τεκμηρίωση και συντήρηση των υπαίθριων γλυπτών.

Από την πλευρά της, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος αναλαμβάνει, κατά λόγο αρμοδιότητας, τη χρηματοδότηση επιμέρους μελετών και εργασιών, καθώς και την εκπόνηση και υλοποίηση παρεμβάσεων που αφορούν την αναβάθμιση των υποδομών, την πυροπροστασία, τη διαχείριση της βλάστησης, τα δίκτυα άρδευσης, ύδρευσης και απορροής ομβρίων, τον ηλεκτροφωτισμό, καθώς και τη διαμόρφωση και σήμανση των λόφων.

Η συνεργασία των δύο φορέων αποσκοπεί στη διασφάλιση της ιστορικής και χωρικής συνέχειας των μνημείων, στην ενίσχυση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας των χώρων, στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της προσβασιμότητας και της συνολικής εμπειρίας των επισκεπτών, με σεβασμό στον αρχαιολογικό και ιστορικό χαρακτήρα της περιοχής.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας έχει διάρκεια τριών ετών, με δυνατότητα παράτασης, θέτοντας το θεσμικό πλαίσιο για τη σταδιακή προώθηση των μελετών και την υλοποίηση των προβλεπόμενων παρεμβάσεων σε ένα από τα πιο εμβληματικά τοπόσημα της πρωτεύουσας.