Βίντεο – Φωτογραφίες: Αρετή Δαγιάση

Μια από τις πιο δυνατές συναυλιακές βραδιές του φετινού Release Athens, που γιορτάζει δέκα χρόνια παρουσίας, χάρισε ο Moby το βράδυ της Τετάρτης 1 Ιουλίου στην Πλατεία Νερού. Ο 60χρονος Αμερικανός καλλιτέχνης επέστρεψε στην Ελλάδα έπειτα από 15 χρόνια και απέδειξε πως παραμένει ένας από τους πιο χαρισματικούς performers της ηλεκτρονικής μουσικής, ξεσηκώνοντας περισσότερους από 20.000 θεατές.

Από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκε στη σκηνή, ο Moby εντυπωσίασε με την αστείρευτη ενέργειά του. Πιστός στις κοινωνικές και πολιτικές του θέσεις, δεν δίστασε να σχολιάσει και τις εξελίξεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, χαρακτηρίζοντας τον Ντόναλντ Τραμπ «τον χειρότερο πρόεδρο που έχει περάσει από την Αμερική».

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Το Release Athens 2026 φιλοξένησε επίσης τους Garbage, ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της εναλλακτικής rock σκηνής, καθώς και τους Pale Blue Eyes, οι οποίοι πραγματοποίησαν την πρώτη τους εμφάνιση στην Ελλάδα. Η τραγουδίστρια των Garbage, Shirley Manson, εξέφρασε για ακόμη μία φορά την αγάπη της για τη χώρα μας, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Μας αρέσει πολύ η Ελλάδα. Ελπίζουμε να προλάβουμε να έρθουμε ακόμη μία φορά πριν πεθάνουμε».

Η διαδρομή ενός πρωτοπόρου

Ο Moby θεωρείται μία από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής μουσικής, έχοντας διαγράψει μια πορεία που χαρακτηρίζεται από συνεχή πειραματισμό. Από τις punk μπάντες και την ambient μουσική μέχρι το speed metal και τις μεγάλες dance επιτυχίες, δεν δίστασε ποτέ να αλλάζει καλλιτεχνική κατεύθυνση.

Η πορεία του απογειώθηκε το 1991 με το «Go», το οποίο βασίστηκε σε δείγμα (sample) του Angelo Badalamenti από το soundtrack του Twin Peaks. Ακολούθησε το «Everything Is Wrong», που τον καθιέρωσε στη διεθνή ηλεκτρονική σκηνή, ενώ το «Play» του 1999 αποτέλεσε το μεγάλο σημείο καμπής της καριέρας του. Με τραγούδια όπως τα «Why Does My Heart Feel So Bad?» και «Natural Blues», συνδύασε την electronica με blues και gospel επιρροές, συμβάλλοντας καθοριστικά στην είσοδο της ηλεκτρονικής μουσικής στο παγκόσμιο mainstream.

Η δημιουργική του πορεία συνεχίστηκε με το πολυπλατινένιο «18», το διαφορετικό «Hotel», που ηχογραφήθηκε χωρίς samples, το industrial electropunk άλμπουμ «These Systems Are Failing» με το project Moby & The Void Pacific Choir, αλλά και το τετράωρο ambient έργο «Long Ambients 1: Calm. Sleep.», αποδεικνύοντας ότι εξακολουθεί να εξερευνά νέα μουσικά μονοπάτια. Με περισσότερα από 20 εκατομμύρια άλμπουμ σε πωλήσεις παγκοσμίως, ο Moby παραμένει μία από τις πιο αυθεντικές και ανεξάρτητες μορφές της σύγχρονης μουσικής σκηνής.

Ο συμβολισμός της επιστροφής

Η επιστροφή του στην Πλατεία Νερού είχε και έντονο συμβολισμό, καθώς η τελευταία του εμφάνιση στην Ελλάδα είχε πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2011, στο Ejekt Festival, στον ίδιο χώρο. Αρχικά είχε προγραμματιστεί να εμφανιστεί πριν από την Amy Winehouse, όμως ο αιφνίδιος θάνατος της σπουδαίας τραγουδίστριας οδήγησε στην ακύρωση της εμφάνισής της και ο Moby έγινε τελικά ο headliner της βραδιάς.

Στη συναυλία εκείνη συμμετείχαν επίσης οι The Vaccines, Blackfield και οι Έλληνες Baby Guru, ενώ την επόμενη ημέρα ο καλλιτέχνης εμφανίστηκε στο Θέατρο Γης στη Θεσσαλονίκη, συγκεντρώνοντας περίπου 10.000 θεατές. Έκτοτε δεν είχε επιστρέψει στη χώρα μας μέχρι τη φετινή, θριαμβευτική του εμφάνιση στο Release Athens.