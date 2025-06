«Modì»: Ένα όνειρο του Αλ Πατσίνο που έγινε πραγματικότητα έπειτα από 30 χρόνια

Η ταινία, με τίτλο «Modigliani - Three Days on the Wing of Madness», σε σκηνοθεσία Τζόνι Ντεπ αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 11 Ιουλίου