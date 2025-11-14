Σπυριδωνία Κρανιώτη

Η πολυτάλαντη Ασπασία Θεοφίλου, η γυναίκα πίσω από το κίνημα Strong Me, ανεβαίνει στη σκηνή του θεάτρου Αλκμήνη με ένα νέο, καθηλωτικό one woman show και τραγουδάει τη δική της ιστορία. Κομμάτι κομμάτι χτίζει μπροστά μας τη νέα της ταυτότητα. Δεν υποδύεται τίποτα, μεταμορφώνεται στον άνθρωπο που ήταν πάντα προορισμένη να γίνει, ενώ, τραγουδά για κάθε γυναίκα αποδεικνύοντας ότι η μοίρα δεν είναι δεδομένη αλλά διεκδικήσιμη — και είναι γένους θηλυκού.

Η «Μοίρα Γένους Θηλυκού» είναι ένα ταξίδι απελευθέρωσης, μια κουβέντα που μοιάζει με «βάλε καφέ να στα πω». Είναι η στιγμή που καθαρίζει το μυαλό, που καταλαβαίνεις τι πήγε λάθος και αποφασίζεις ότι θα ζήσεις, τώρα ή ποτέ. Η αλλαγή δεν ήρθε εύκολα, υπήρξε σκληρή, σκοτεινή και επώδυνη, με μέρες που η ίδια η Ασπασία παραδέχεται ότι ακόμα παλεύει. Παρ’ όλα αυτά βαδίζει το μονοπάτι της με ελευθερία και μια εσωτερική βεβαιότητα πως βρίσκεται στον σωστό δρόμο, και όσοι την γνωρίζουν από κοντά μπορούν να δουν τη μεταμόρφωση πιο καθαρά από ό,τι η ίδια.

Η προσωπική διαδρομή της άφησε αισθήματα κόπωσης αλλά και απελευθέρωσης. Η αλλαγή είχε κόστος: άνθρωποι, συνήθειες και δουλειές έμειναν πίσω σε ένα μοτίβο συνεχούς αγώνα με βήματα μπρος και πίσω. Παρ’ όλα αυτά, για πρώτη φορά ένιωσε να σφίγγει το χέρι της και να λέει «μπράβο ρε Άσπα, το έκανες». Η γυναίκα στον καθρέφτη είναι πλέον κάποια που την εκτιμά — το επόμενο βήμα είναι να τη μάθει και να την αγαπήσει.

Η πίστη στην αλλαγή των έμφυλων στερεοτύπων είναι βαθιά. Η Ασπασία Θεοφίλου πιστεύει ότι χρειάζεται χρόνος, υπομονή και επιμονή για να ανατραπούν νοοτροπίες αιώνων που έχουν «ποτίσει» το πετσί και τον εγκέφαλό μας. Η κοινωνική αλλαγή περνά μέσα από την προσωπική ευθύνη: παίρνουμε θέση, ξεκινάμε από τον εαυτό μας, αλλάζουμε τον τρόπο που εκφραζόμαστε και λειτουργούμε, και κάνουμε τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση πρώτιστο καθήκον — για ανηλίκους και ενήλικες — ώστε να χτιστεί ένας πιο υγιής κόσμος για τις επόμενες γενιές.

Το Strong Me παραμένει ενεργό κίνημα που δίνει μάχες στο πεδίο, στους θεσμούς και στην κοινωνική ενημέρωση. Η τέχνη αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτού του αγώνα: κινητήρια δύναμη, επαναστατική πράξη και μέσο ενδυνάμωσης. Η ενότητα ART REVOLUTION που ξεκίνησε πριν από ένα χρόνο υπόσχεται δημιουργικά και μαγικά πράγματα, και η παράσταση «Μοίρα Γένους Θηλυκού» είναι προσωπική κατάθεση της Ασπασίας — η καλλιτέχνιδα προηγείται του κινήματος, αλλά και οι δύο ταυτότητες συχνά ταυτίζονται.

Στο one woman show η Ασπασία ανεβαίνει με την αλήθεια, τη μουσική και την προσωπική της διαδρομή, έχοντας παρέα το κοινό που μοιράζεται κρυφές σκέψεις και ρίχνει τις μάσκες. Τα όνειρά της είναι απλά και δυνατά: να παραμείνει δημιουργική, να ακολουθεί την καρδιά και το ένστικτο, να αποφύγει καλούπια και να έχει υγεία σώματος και πνεύματος. Θέλει συνεργάτες ψυχής για να μοιραστεί καρδιοχτύπια και τρέλα. Περιγράφει τον εαυτό της με λέξεις όπως «πεισματάρα, αποφασιστική, επίμονη, δοτική, ελεύθερη, υπερευαίσθητη και θεότρελη».

Δείτε τη συνέντευξη της Ασπασίας Θεοφίλου στη Ζούγκλα

Πείτε μας λίγα λόγια για την παράσταση «Μοίρα Γένους Θηλυκού»

H «Μοίρα γένους θυληκού», είναι ένα ταξίδι απελευθέρωσης!! Είναι αυτό που λέμε «βάλε καφέ να στα πω». Ξαφνικά έχει καθαρίσει το μυαλό σου, αντιλαμβάνεσαι τι έχει πάει λάθος και λες θα ζήσω ή τώρα ή ποτέ!

Τελικά η μοίρα των γυναικών είναι διεκδικήσιμη; Εσείς τι αλλάξατε μέσα σας ώστε να καταφέρετε να διεκδικήσετε ό,τι είχατε ανάγκη;

Ξεκάθαρα η μοίρα των γυναικών είναι διεκδικήσιμη. Η μοίρα κάθε πλάσματος, είναι. Εμάς όμως μας μεγάλωσαν και δυστυχώς εξακολουθούν να μας μεγαλώνουν υποδεικνύοντάς μας τα όριά μας, ποιους κανόνες οφείλουμε να ακολουθούμε για να είμαστε «καλά, ηθικά, σωστά κορίτσια».

Όταν έπιασα «πάτο», πήρα μια και μόνη απόφαση, ότι θα ζω για μένα και δεν με απασχόλησε ποτέ ξανά από εκείνη τη στιγμή η γνώμη του κόσμου.

Πόσο δύσκολη ήταν η διαδικασία της μεταμόρφωσής σας;

Δεν είχα συνείδηση της μεταμόρφωσης, ακόμα δεν έχω. Έζησα μια εξαιρετικά δύσκολη και σκοτεινή περίοδο, που δεν έχει τελειώσει, ακόμα παλεύω, αλλά νομίζω όλες οι μεγάλες αλλαγές στην ζωή μας είναι δύσκολες και κάποιες φορές επώδυνες.

Απλά βαδίζω το μονοπάτι μου, θα έλεγα. Tη μεταμόρφωση μπορούν να την αναγνωρίσουν οι οικείοι μου, εγώ νιώθω ελεύθερη, ήρεμη και έχω μια βεβαιότητα, πως βρίσκομαι στον σωστό δρόμο.

Tο ταξίδι σας από το προσωπικό τραύμα στη συλλογική αφύπνιση τι αίσθηση σας έχει αφήσει; Νιώθετε υπερήφανη για την προσωπική σας διαδρομή;

Νιώθω κουρασμένη, αλλά απελευθερωμένη. Έχει τεράστιο κόστος αυτή η ιστορία. Αφήνεις πίσω ανθρώπους, συνήθειες, δουλειές και αγωνίζεσαι συνέχεια είναι μια διαρκής διαδικασία με βήματα μπροστά, αλλά και πίσω…

Δεν ξέρω αν νιώθω περήφανη, άλλωστε αυτό θα κριθεί στο τέλος της διαδρομής, είναι όμως η πρώτη φορά που, «μου έσφιξα το χέρι και είπα μπράβο ρε Άσπα, το έκανες». Πάντα με έστηνα στον τοίχο, αλλά τώρα μου αρέσει η τύπισσα που βλέπω στον καθρέφτη, την εκτιμώ . Μένει να την αγαπήσω

Πιστεύετε τα έμφυλα στερεότυπα είναι δυνατόν να αλλάξουν;

Αν δεν πίστευα στην αλλαγή θα ήμουν σπίτι μου. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι κάτι που θα γίνει εύκολα και από τη μια στιγμή στην άλλη. Για να αλλάξουν τα έμφυλα στερεότυπα πρέπει να αλλάξουν νοοτροπίες αιώνων, που έχουν «ποτίσει το πετσί και τον εγκέφαλό μας». Ναι μπορεί και πρέπει να γίνει για να φτιάξουμε ένα πιο υγιή κόσμο για τα πλάσματα που έπονται.

Τι κάνουμε γι’ αυτό;

Παίρνουμε θέση, ξεκινάμε ο καθένας με τον εαυτό του, αλλάζουμε τον τρόπο που εκφραζόμαστε και λειτουργούμε, ασκώντας κριτική πρώτα σε εμάς και κάνουμε ευαγγέλιο τη σεξουαλική διαπαιδαγώγηση ανηλίκων και ενηλίκων (θα τρελαθεί από τη χαρά της η εκκλησία, αλλά έτσι είναι τα πράγματα)

Θεωρείτε ότι με το ελληνικό #metoo μπήκαν τελικά όρια και είναι καλύτερες οι συνθήκες εργασίας στο θέατρο αλλά και σε όλους γενικά τους εργασιακούς χώρους;

To #metoo έσπασε ένα απόστημα, που μύριζε δεκαετίες, αλλά μας έφτανε να του «ρίχνουμε άρωμα». Έσπασε τον κύκλο της σιωπής και της ενοχής. Ακούμε πολλά χαριτωμένα εμείς οι «mettooδες», ακόμα και μέσα σε δικαστικές αίθουσες. «Πριν από το #metoo δεν είχε καμία πρόβλημα, τώρα το θυμηθήκατε». Ναι ρε γαμώτο αυτό σημαίνει έσπασε ο κύκλος της σιωπής και λυπόμαστε πολύ που ξεβολευτήκατε και δεν είστε πια στο απυρόβλητο. Λυπόμαστε που δεν καταπίνουμε την καραμέλα, πως εμείς φταίμε που απλώνετε τα χεράκια σας, που μας βιάζετε γιατί είναι προκλητικά τα ρούχα μας και που γουστάρουμε τα «κακά παιδιά» γι΄αυτό τρώμε χρόνια ξύλο μέσα στους γάμους και δεν φεύγουμε.

Στη δημόσια συζήτηση και επικοινωνιακά γίνεται προσπάθεια, επί της ουσίας, είμαστε ακόμα σε μαύρα σκοτάδια. Οι γυναίκες μαχόμαστε καθημερινά, σε άνισες επαγγελματικές αρένες με δυο μέτρα και δύο σταθμά, γυρίζουμε με φόβο τα βράδια στα σπίτια μας και διεκδικούμε ισότητα για τα αυτονόητα. Αυτό που έχει αλλάξει είναι ότι φιλτράρουν περισσότερο τις συμπεριφορές για να μην μπλέξουν και όχι γιατί μας σέβονται. Βήμα, βήμα, έχουμε υπομονή.

Το «Strong Me» ξεκίνησε ως κίνημα. Πότε νιώσατε ότι μετατράπηκε σε καλλιτεχνική έκφραση;

Το Strong me ξεκίνησε και παραμένει ένα ενεργό κίνημα, που δίνει τις μάχες του, με όσες δυνάμεις έχει, στο πεδίο, με τους θεσμούς, δημιουργώντας καμπάνιες ευαισθητοποίησης, θεσμοθετώντας το μεγαλύτερο Φεστιβάλ για την πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας.

Η τέχνη είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας, επομένως και του Strong me. Είναι κινητήριος δύναμη, μια επαναστατική πράξη από μόνη της. Είναι ένα εξαιρετικό μέσο ενδυνάμωσης. Πριν από ένα χρόνο δημιουργήσαμε την ενότητα ART REVOLUTION και σύντομα θα δείτε μαγικά πράγματα να συμβαίνουν.

Η παράσταση «Μοίρα Γένους Θηλυκού», είναι η προσωπική μου ανησυχία, δουλειά, κατάθεση. Η καλλιτέχνις Ασπασία Θεοφίλου προηγείται του Strong me, αλλά δεν παύω να είμαι η ιδρύτρια του. It is what it is, δύο από τους ρόλους της ζωής μου, που μοιραία κάποιες φορές ταυτίζονται και εγώ απλά ζω με πάθος για ό,τι αγαπώ.

Στο one woman show είστε ο εαυτός σας. Πώς είναι να ανεβαίνετε στη σκηνή χωρίς κάποιον συγκεκριμένο ρόλο;

Ανεβαίνω με την αλήθεια, τη μουσική και την προσωπική μου διαδρομή και έχω παρέα το κοινό που μοιραζόμαστε τις άλλοτε κρυφές μας σκέψεις και «ρίχνουμε τις μάσκες»… μαγεία και τι θέλει η σκηνή; Μαγεία

Τι ονειρεύεστε για την καλλιτεχνική σας διαδρομή;

Πριν ενάμιση χρόνο έχασα ξαφνικά σε λίγα λεπτά το alter ego μου. Τον Μάριο Τσικνή. Συνεργάτη, φίλο, τα πάντα!!Δεν ξέρω να δημιουργώ χωρίς εκείνον, τόλμησα όμως να πατήσω στη σκηνή και να αναμετρηθώ με την απώλεια. Το αποτέλεσμα στην κρίση σας.

Ονειρεύομαι να είμαι δημιουργική και να ακολουθώ την καρδιά και το ένστικτό μου. Δεν θέλω καλούπια σε τίποτα πια. Υγεία θέλω σωματική και πνευματική και συνεργάτες ψυχής να μοιραζόμαστε τα ίδια καρδιοχτύπια και την ίδια τρελάρα.

Πώς θα περιγράφατε τον εαυτό σας με λίγες λέξεις;

Πεισματάρα, αποφασιστική, ξεροκέφαλη, επίμονη, δοτική, ελεύθερη, δίκαιη, υπερευαίσθητη, θεότρελη

Από πού αντλείτε για να είστε καλά στην καθημερινότητά σας;

Δεν έχω ιδέα, μερικές φορές αναρωτιέμαι κι εγώ, χα χα. Ε, μεταξύ μας τώρα δεν είμαι πάντα καλά στην καθημερινότητά μου, δεν είμαι από τον πλανήτη happy. Ζω στην Ελλάδα του 2025 και θα ήταν καλό να περάσουμε το μήνυμα ότι είναι μια χαρά να μην είμαστε καλά, είναι φυσιολογικό, αλλά δεν θα πεθάνουμε και από μαρασμό. Ας τα γράψουμε όλα λίγο, την παίρνουμε πολύ σοβαρά την ζωή …δεν πρέπει.

Τώρα που το σκέφτομαι βρίσκω χαρά στον ελληνικό καφέ μου το πρωί, στα νάζια της γάτας μου, στον ήλιο που μπαίνει από το παράθυρο, σε ένα κούκλα είσαι (όταν είμαι χάλια), ε τώρα αν μου κάνουν και καμία έκπληξη τύπου πέρασα να σου φέρω καφέ, ΕΚΣΤΑΣΗ, αλλά πουουουου. Χαμογελάστε, έτσι για να τους σπάσουμε τα νεύρα παιδιά

Ποια είναι τα επόμενα σχέδια σας;

Να σκίσει η «Μοίρα Γενους Θηλυκού» και να την ταξιδέψουμε στην Ελλάδα και θα σας πω ένα μυστικό..

Σσσσσσς..σε πολύ λίγο θα κυκλοφορήσει το «Προπατορικό Αμάρτημα».

Ένα τραγούδι αλλιώτικο από τα άλλα. Μια ιδέα μου με αφορμή την παράσταση «Κουβέρτα» της ανατρεπτικής Χρύσας Κατσαρίνη.

Τρεις τέχνες σε ένα τραγούδι

Stand Up Comedy : Κείμενο – ερμηνεία Χρύσα Κατσαρίνη

Ερμηνεία τραγουδιού : Ασπασία Θεοφίλου

Spoken word performance : Κείμενο – ερμηνεία Γιασεμάκι

Μουσική : Komis X & Έβαν Συρόπουλος

Στίχοι τραγουδιού : Έβαν Συρόπουλος

Stay Tuned λοιπόν

Info

Από 25 Οκτωβρίου και για 10 παραστάσεις

Κάθε Σάββατο, στις 23:30

Θέατρο Αλκμήνη

Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα