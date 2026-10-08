Το καλλιτεχνικό πρόγραμμα του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά για τη σεζόν 2026-2027, παρουσιάστηκε στην ιστορική Κεντρική του Σκηνή την Τρίτη 6 Οκτωβρίου. Τους καλεσμένους καλωσόρισε ο δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, με τον αντιδήμαρχο Πολιτισμού Γιάννη Χατζηαλέξη και τον καλλιτεχνικό διευθυντή του θεάτρου Νίκο Διαμαντή, ενώ στην εκδήλωση παρέστη και ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά, Σταύρος Βοϊδονικόλας.

«Πού βρίσκεται ο άνεμος της ψυχής μας;»

Το φετινό πολυσυλλεκτικό ρεπερτόριο δομείται πάνω στο ανθρώπινο τρίπτυχο «Καλοσύνη – Φροντίδα – Δικαιοσύνη», το οποίο επιχειρεί να δώσει μια απάντηση στο αιώνιο υπαρξιακό ερώτημα: «Πού βρίσκεται ο άνεμος της ψυχής μας;». Το πρόγραμμα αναπτύσσεται στις τρεις σκηνές του θεάτρου – Κεντρική, Ωμέγα και Φουαγιέ – ενώ παράλληλα με τις παραστάσεις και τις διεθνείς συνεργασίες, δίνει βάρος στη σύγχρονη ελληνική γραφή και τη διασταυρούμενη δραματουργία, καθώς και στη σύνδεση του θεάτρου με την πόλη. Με τη συμμετοχή 25 συγγραφέων, το πρότζεκτ «Τι πιστεύω» είναι αποτέλεσμα του συστηματικού ανοίγματος του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά στην πόλη τα τελευταία χρόνια, ως Hub νεανικής δημιουργίας.

Ταυτόχρονα στις σκηνές του θεάτρου για άλλη μια χρονιά παρουσιάζονται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται, σπουδαία έργα, διεθνείς συνεργασίες, προτάσεις και οπτικές που καλύπτουν κάθε γούστο. Ενδεικτικά, η χρονιά ξεκινά με τη επανάληψη της παράστασης «Τζένη Τζένη» του Νίκου Καραθάνου και με το νεοελληνικό έργο «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση» του Βασίλη Κατσικονούρη, σε σκηνοθεσία Πυγμαλίωνα Δαδακαρίδη, με ανανεωμένη διανομή. Το πρόγραμμα συνεχίζεται με το εμβληματικό «Dogville» του Λαρς φον Τρίερ, σε σκηνοθεσία και διασκευή Άρη Μπινιάρη, για να πάρει τη σκυτάλη την προσεχή άνοιξη ο πολυαναμενόμενος «Κατά φαντασίαν ασθενής» του Μολιέρου, σε σκηνοθεσία Γιάννη Μπέζου, με πρωταγωνιστή τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Στη σκηνή Ωμέγα αναμένεται και «Η κάθοδος των εννέα» του Θανάση Βαλτινού σε σκηνοθεσία Άρη Λάσκου με τη διανομή να εκκρεμεί. Για όλη την οικογένεια, παρουσιάζεται ο αγαπημένος «Γύρος του Κόσμου σε 80 ημέρες» του Ιουλίου Βερν με την υπογραφή του Στέλιου Χατζηαδαμίδη. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμη δωρεάν εργαστήρια, δράσεις για άτομα με αναπηρία, παρεμβάσεις σε νοσοκομεία και φυλακές. Παράλληλα με το ρεπερτόριο της νέας χρονιάς παρουσιάστηκε η νέα ψηφιακή ταυτότητα του θεάτρου, καθώς και η αντίστοιχη εφαρμογή (app) για κινητά τηλέφωνα.

Ευγένεια, ήθος, υπομονή

«Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά λειτουργεί με ευγένεια – ήθος – υπομονή, μακριά από τις λίστες και τις επαναλήψεις, δίνοντας δυνατότητα σε πολλούς, διαφορετικούς, ανένταχτους καλλιτέχνες, σε νέες φωνές, αλλά και σε καταξιωμένες, με δημιουργίες ανάσας. Μας ενδιαφέρει να παρεμβαίνουμε με υπομονή, επιμένοντας στην καλλιτεχνική ταυτότητα», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο καλλιτεχνικός διευθυντής του ΔΘΠ, Νίκος Διαμαντής. «Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά έχει πλέον ισχυρή παρουσία στην πολιτιστική ζωή όχι μόνο της πόλης, αλλά ολόκληρης της χώρας. Έχει ανθρώπους με μεράκι, γνώση και ικανότητες, αλλά και ένα κοινό που τα τελευταία χρόνια το αγκαλιάζει ολοένα και περισσότερο. Και αυτό είναι ίσως η μεγαλύτερη δύναμή του», ανέφερε επίσης μεταξύ άλλων ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης. «Η Περιφέρεια Αττικής με το υπουργείο πολιτισμού και τον Δήμο Πειραιά έχει υπογράψει από το 2025 προγραμματική σύμβαση τετραετούς διάρκειας και συνολικά συνολικού προϋπολογισμού 3.380.000 εκατ. ευρώ. Αντικείμενό της αποτελεί η οργάνωση, ο συντονισμός, η υλοποίηση και χρηματοδοτική και διοικητική υποστήριξη ενός ολοκληρωμένου προγράμματος πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και εκπαιδευτικών επιστημονικών δράσεων στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά», σημείωσε μεταξύ άλλων ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Σταύρος Βοϊδονικόλας.

Πρόγραμμα νέας θεατρικής σεζόν με μια ματιά

Κεντρική Σκηνή

«Τζένη Τζένη» – Από 30 Σεπτεμβρίου 2026 , «Ο γύρος του κόσμου σε 80 ημέρες» — Από 18 Οκτωβρίου 2026, «Dogville» — Από 20 Νοεμβρίου 2026, «Ο Φονιάς, έγκλημα και αθώωση» — Από 23 Νοεμβρίου 2026, «Ο κατά φαντασίαν ασθενής» — Από 26 Φεβρουαρίου 2027.

Σκηνή Ωμέγα

«Γκόλφω» – Από 1 Οκτωβρίου 2026, «Τα παιδιά που θέλουν να σώσουν τους θησαυρούς τους» — Από 11 Οκτωβρίου 2026, «Βαβέλ» — Από 19 Νοεμβρίου 2026, «Η κάθοδος των εννέα» — Από 7 Ιανουαρίου 2027, «Άκου μικρέ — ο Πειραιάς βομβαρδίστηκε» – Από 11 Ιανουαρίου 2027, «Απόπειρες» και «Μηχανή Άμλετ» — Από 28 Ιανουαρίου 2027, «Δάφνις και Χλόη — Του Πάνα το σουραύλι» — Από 18 Φεβρουαρίου 2027, «kyrá.frosýnı (κυρά.Φροσύνη)» — Από 1 Απριλίου 2027.

Φουαγιέ

«Χρόνος από δεύτερο χέρι» – Από 9 Οκτωβρίου 2026, «Ρεμπέτικο για παιδιά — Ένα ταξίδι στον χρόνο μέσα από τη μουσική» — 5 και 6 Δεκεμβρίου 2026, «Εφτάσαρκη» — Από 11 Δεκεμβρίου 2026, «Ταξίδια που ποτέ δεν έκανα» — Από 22 Ιανουαρίου 2027, «Σαλώμη» — Από 19 Μαρτίου 2027, «Πόσο αγαπώ να αγαπώ» — Από 9 Απριλίου 2027, «Ορλάντο» — Από 10 Μαΐου 2027, «Το τάμα της Ανθούλας» — Από 14 Μαΐου 2027.

Διεθνείς συνεργασίες

«Ο γυάλινος κήπος» — 12 Οκτωβρίου 2026, Κεντρική Σκηνή, «Τυφλοί ορυχείων» – 27 και 28 Οκτωβρίου 2026, Σκηνή Ωμέγα.

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ