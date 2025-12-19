Έναν νέο χώρο πολιτισμού απόκτησε το Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία». Το MOMUS Air, ένα ανοιχτό μουσείο σύγχρονης τέχνης με ελεύθερη είσοδο, ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του στον χώρο των αναχωρήσεων, απευθυνόμενο τόσο στους ταξιδιώτες όσο και στο ευρύτερο κοινό.

Το Υπουργείο Πολιτισμού, ο Μητροπολιτικός Οργανισμός Μουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης «MOMUS» και η «Fraport Greece» ανακοίνωσαν την επίσημη έναρξη λειτουργίας του, στοχεύοντας να αναδείξουν τον Πολιτισμό σε απαραίτητο κομμάτι της ταξιδιωτικής εμπειρίας.

Με σύγχρονη αισθητική και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό

Το MOMUS Air στεγάζεται σε χώρο 163 τετραγωνικών μέτρων, ειδικά σχεδιασμένο με σύγχρονη αισθητική και προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Στον χώρο παρουσιάζονται εικαστικά έργα, ψηφιακές δημιουργίες, video wall και ντοκιμαντέρ, τα οποία αναδεικνύουν το υλικό και τη δραστηριότητα των πέντε μουσείων που συγκροτούν τον οργανισμό MOMUS.

Το νέο μουσείο συνδέει την τέχνη με την τεχνολογία και τον σύγχρονο τρόπο ζωής, λειτουργώντας στο σημείο όπου κάθε ταξίδι ξεκινά ή ολοκληρώνεται. Η παρουσία του μετατρέπει τον χρόνο αναμονής σε δημιουργική εμπειρία και ενισχύει το όραμα της Fraport Greece για αεροδρόμια που δεν λειτουργούν μόνο ως πύλες εισόδου, αλλά και ως χώροι πολιτισμού και προορισμού.

Εκθέσεις που φέρνουν την σύγχρονη Τέχνη σε επαφή με το διεθνές κοινό

Παράλληλα, το MOMUS Air λειτουργεί ως ανοιχτός και ζωντανός χώρος πολιτισμού, φέρνοντας τη σύγχρονη τέχνη σε άμεση επαφή με το διεθνές κοινό του αεροδρομίου. Οι εκθέσεις του συνδέονται με σύγχρονα ζητήματα και αξιοποιούν νέες τεχνολογίες, δίνοντας τη δυνατότητα στον επισκέπτη, ακόμη και μέσα σε λίγα λεπτά, να έρθει σε επαφή με τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία. Το μουσείο περιγράφεται ως μια ανοιχτή «πύλη πολιτισμού», που συνοδεύει τον ταξιδιώτη στο πέρασμά του από το αεροδρόμιο.

Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, σε δήλωσή της, τόνισε ότι «το MOMUS Air αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο ο Πολιτισμός μπορεί να συναντά την καθημερινότητα και να συνοδεύει τον πολίτη ακόμη και στα πιο απρόσμενα σημεία της διαδρομής του». Όπως σημείωσε, η πρωτοβουλία ενισχύει την εξωστρέφεια της σύγχρονης ελληνικής δημιουργίας και καθιστά το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης «μια ζωντανή πύλη πολιτισμού», μετατρέποντας τον χώρο των αναχωρήσεων σε πολιτιστικό ορόσημο. Παράλληλα, συνεχάρη το MOMUS και τη Fraport Greece για τη συνεργασία τους, η οποία, όπως ανέφερε, αναδεικνύει τη Θεσσαλονίκη ως πόλη που εξελίσσεται σταθερά σε πολιτιστικό προορισμό πρώτης γραμμής.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece, Alexander Zinell, δήλωσε ότι η εταιρεία εργάζεται συστηματικά για τη συνεχή αναβάθμιση της εμπειρίας των ταξιδιωτών. «Η συνεργασία μας με το MOMUS και η λειτουργία του MOMUS Air στο Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης ενισχύουν αυτή τη δέσμευση, προσφέροντας στους επισκέπτες έναν ποιοτικό χώρο πολιτισμού ως μέρος του ταξιδιού τους», ανέφερε, προσθέτοντας ότι τα αεροδρόμια μπορούν να λειτουργούν και ως αυτόνομοι προορισμοί.

Ο Πρόεδρος του MOMUS, Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, επισήμανε ότι το MOMUS Air δεν θα είχε υλοποιηθεί χωρίς τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού, ενώ ευχαρίστησε τη Fraport Greece για τη συνεργασία και την παραχώρηση ενός κεντρικού χώρου στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βόρειας Ελλάδας. Όπως δήλωσε, με τη νέα αυτή πολιτιστική πύλη το MOMUS ενισχύει την εξωστρέφειά του, προβάλλει τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία σε διεθνές κοινό και συμβάλλει ουσιαστικά στην αναβάθμιση της εικόνας της Θεσσαλονίκης.

Το MOMUS Air εντάσσεται στο έργο «Ενίσχυση ψηφιακών έργων και πολιτιστικές εξαγωγές MOMUS» και υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση – NextGenerationEU. Ανάδοχος του έργου ήταν η εταιρεία TETRAGON Μελετητική και Κατασκευαστική Ανώνυμος Εταιρεία, η οποία είχε τη συνολική ευθύνη του σχεδιασμού και της υλοποίησης του Ψηφιακού Μουσείου.