Η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις των βουλευτών Νάντιας Γρηγοράκου και Χάρη Μαμουλάκη σχετικά με το έργο εγκατάστασης αναβατορίου στη Μονεμβασιά, επανέλαβε ότι η παρέμβαση αποσκοπεί στην ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στην Άνω Πόλη, με σεβασμό στον ιστορικό και φυσικό χαρακτήρα της καστροπολιτείας.

Όπως ανέφερε, το έργο σχεδιάστηκε ώστε να εξυπηρετεί άτομα με δυσκολίες μετακίνησης, αλλά και να διευκολύνει την πρόσβαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης. Παράλληλα, υποστήριξε ότι η κατασκευή εντάσσεται αρμονικά στο μνημειακό τοπίο, χωρίς να προκαλεί επιβάρυνση στον αρχαιολογικό χώρο.

Η υπουργός σημείωσε ακόμη ότι το έργο έχει λάβει δύο φορές την έγκριση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, έπειτα από εκτεταμένες τεχνικές και επιστημονικές μελέτες, ενώ οι εργασίες υλοποιούνται υπό τη συνεχή εποπτεία των αρμόδιων υπηρεσιών του Υπουργείου Πολιτισμού και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Λακωνίας.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις γεωτεχνικές μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τη σταθερότητα των πρανών και την προστασία του μνημείου. Σύμφωνα με την ίδια, προβλέπονται και εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας, όπως συστήματα ανάσχεσης βραχοπτώσεων, μεταλλικά πλέγματα και μηχανισμοί παρακολούθησης της συμπεριφοράς του εδάφους.

Απαντώντας στην κριτική περί βιαστικών διαδικασιών, η Λίνα Μενδώνη τόνισε ότι η τήρηση χρονοδιαγραμμάτων δεν συνεπάγεται πρόχειρη εκτέλεση, επισημαίνοντας πως το έργο παρακολουθείται καθημερινά από εξειδικευμένα στελέχη του Υπουργείου.

Αναφορά έγινε και στις δικαστικές προσφυγές που προκάλεσαν καθυστερήσεις, με την υπουργό να σημειώνει ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε νόμιμη τη συνέχιση των εργασιών, έπειτα από την προσωρινή αναστολή τους.

Κλείνοντας, η Υπουργός Πολιτισμού υπογράμμισε ότι στόχος του έργου είναι η ασφαλής και βιώσιμη ανάδειξη της Άνω Πόλης της Μονεμβασιάς, με πλήρη συμμόρφωση προς την αρχαιολογική και περιβαλλοντική νομοθεσία.

Πηγή: Υπουργείο Πολιτισμού