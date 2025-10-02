Μετά τη θερμή αποδοχή από κοινό και κριτικούς το «Μονόκλινο σε Μπουάτ» της Όλγας Στέφου σε σκηνοθεσία Άννας Χατζησοφιά επιστρέφει στο θέατρο Αλκμήνη από την Κυριακή 12 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 9 μ.μ., για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων.

Τρεις γυναίκες, δεμένες άρρηκτα μεταξύ τους με ένα κατακόκκινο σκοινί, φορώντας λευκά φορέματα και κόκκινα σαν αίμα παπούτσια αναρωτιούνται πως μοιάζουν στ’ αλήθεια τα «τέρατα»; Πόσος πόνος μπορεί να κρύβεται σε μια αρρώστια με το εξωτικό όνομα Καζαμπλάνκα; Μπορεί να είναι κακοποιητικός ένας γοητευτικός επαναστάτης φιλόσοφος; Είναι η κατάθλιψη σαν μπουάτ με τραγούδια για κουλτουριάρηδες;

Τρεις γυναίκες, που είναι ίσως φίλες, ίσως αδερφές, ίσως άγνωστες, ίσως η ίδια γυναίκα σε τρεις ηλικίες παλεύουν μανιασμένα με τους δαίμονες τους. Κακοποίηση, βιασμός, αυτοάνοσο, αναπηρία, ψυχική νόσο και τους έρωτες που τις σημάδεψαν, κυριολεκτικά. Όπλα τους το χιούμορ, η ειρωνεία, ο αυτοσαρκασμός και οι άλλες γυναίκες της ζωής τους, μητέρα, γιαγιά, φίλες.

Τρεις γυναίκες καταδύονται και τα επτά επίπεδα της προσωπικής τους κόλασης για να αναδυθούν ξανά στο φως σε μια εποχή νέων νικών, σε ένα ταξίδι αυτογνωσίας και αυτοπραγμάτωσης όπου το προσωπικό γίνεται συλλογικό και η ατομική εξέγερση συναντάται με την κοινωνική.

Συντελεστές παράστασης

Ερμηνεύουν (με αλφαβητική σειρά): Ιφιγένεια Καραμήτρου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Ελένη Φίλιππα.

Κείμενο: Όλγα Στέφου

Σκηνοθεσία: Άννα Χατζησοφιά

Σκηνικά-κοστούμια: Λαμπρινή Καρδαρά

Μουσική: Σταύρος Καρτάκης

Φωτισμοί: Διονύσης Γαγάτσος

Δημιουργία Τρέιλερ: Thanos Angelis / Παντελής Κονσολάκης

Επιμέλεια κίνησης: Φαίδρα Νταϊόγλου

Creative Agency: GridFox

Digital Marketing: Εύα Καραχάλιου

Παραγωγή: The artists

Δημόσιες σχέσεις: Νταίζη Λεμπέση

Από Κυριακή 12 Οκτωβρίου και κάθε Κυριακή στις 9 μ.μ.

Προπώληση εισιτηρίων Ticketservices.gt

https://www.ticketservices.gr/…/alkmini-monoklino…/…

Info

Θέατρο Αλκμήνη, σκηνή Intermedia

Αλκμήνης 8-12, Αθήνα 118 54

τηλ. 2103428650 – info@theatro.gr

στάση μετρό: Κεραμεικός