Δύο κορυφαία ονόματα του Χόλιγουντ, ο Μόργκαν Φρίμαν και ο Μάικλ Κίτον, διασταυρώνουν ξανά τους δρόμους τους στο «Road to Ruin», ένα πρωτότυπο γουέστερν σε σενάριο του Ρ. Ντιν ΜακΚρίρι.

Σύμφωνα με το Deadline, ο Κίτον, ο οποίος θα αναλάβει και τη σκηνοθεσία, θα υποδυθεί τον πρώην ανώτατο ομοσπονδιακό αξιωματικό Henry Tillman, ενώ ο Φρίμαν τον επικηρυγμένο Joseph Mulberry.

«Ύστερα από 40 χρόνια αναζήτησης του δολοφόνου της γυναίκας του, η υπόθεση παίρνει νέα τροπή όταν ο Tillman οδηγείται στα ίχνη ενός ηλικιωμένου καταζητούμενου που έχει χάσει τη μνήμη του και σε ένα θαμμένο μυστικό που απειλεί να καταστρέψει και τους δύο».

«Μόλις διάβασα το σενάριο για πρώτη φορά, σκέφτηκα ότι είναι εξαιρετικό και πως κρύβει πολλά που ο Μόργκαν και εγώ μπορούμε να ανακαλύψουμε», ανέφερε, σε δήλωσή του, ο Κίτον.

«Όταν μιλήσαμε, φάνηκε αμέσως πως βλέπαμε το έργο με την ίδια ματιά. Όπως το “Τελευταία Έξοδος: Ρίτα Χέιγουορθ” δεν είναι απλώς μία ταινία που διαδραματίζεται σε μία φυλακή, έτσι και το «Road to Ruin» δεν είναι ένα απλό γουέστερν. Είναι μία ιστορία με βάθος, που απλώς ξεδιπλώνεται στη Δύση», πρόσθεσε.

Η συνάντησή τους στην οθόνη έρχεται σχεδόν τέσσερις δεκαετίες μετά τη συνύπαρξή τους στο «Clean and Sober» το 1988. Ο Κίτον έχει καθίσει ξανά στην καρέκλα του σκηνοθέτη για τα «Knox Goes Away» και «The Merry Gentleman», ενώ ο Φρίμαν, που επιστρέφει στη Δύση μετά το θρυλικό «Unforgiven», συμμετέχει αυτόν τον καιρό στο καστ της σειράς «Lioness» του Τέιλορ Σέρινταν.

«Το “Road to Ruin” είναι μία βαθιά ανθρώπινη ιστορία για τη συγχώρεση, την εκδίκηση, τη λύτρωση και τις αποφάσεις που καλείται να πάρει κανείς όταν ο χρόνος εξαντλείται», σημείωσε ο σεναριογράφος, ο οποίος θα αναλάβει και μέρος της παραγωγής μαζί με τον Κίτον, την Κέλι Μέντελσον και τον Γκάρι Λουτσέσι.

Η ταινία είναι μία παραγωγή των Revelations Entertainment και George & Leona Productions.

Μόργκαν Φρίμαν και Μάικλ Κίτον ξανά μαζί έπειτα από 40 χρόνια

Πρωταγωνιστούν στο πρωτότυπο γουέστερν «Road to Ruin» σε σκηνοθεσία του Κίτον

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ