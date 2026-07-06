Η Beyoncé κυκλοφόρησε απρόσμενα ένα νέο τραγούδι, επαναλαμβάνοντας την κίνηση του 2013 με το ομώνυμο άλμπουμ της.

Η πολυβραβευμένη με Grammy ερμηνεύτρια το Σάββατο 4 Ιουλίου έκανε διαθέσιμο στις ψηφιακές πλατφόρμες το «Morning Dew (Donk)», ένα τραγούδι που προοριζόταν αρχικά για τον δεύτερο προσωπικό της δίσκο, με τίτλο «B’Day», ο οποίος κυκλοφόρησε το 2006.

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου των εκπροσώπων της τραγουδίστριας (μέσω του περιοδικού Rolling Stone), το «Morning Dew (Donk)» αποτελεί έναν φόρο τιμής στην αγαπημένη κοινότητα των θαυμαστών της, το BeyHive, με αφορμή την συμπλήρωση 20 χρόνων από την κυκλοφορία του «B’Day».

Τους στίχους του τραγουδιού υπογράφουν οι Beyoncé, ο Pharrell Williams, ο The-Dream και ο Darius Dixon, ενώ την παραγωγή ανέλαβαν η σταρ και ο Williams.

Η κυκλοφορία συνοδεύεται από ασπρόμαυρο βίντεο με στίχους, το οποίο αξιοποιεί υλικό δύο δεκαετιών σε σκηνοθεσία του Cliff Watts, του φωτογράφου που είχε απαθανατίσει την Beyoncé στο εμβληματικό εξώφυλλο του Sports Illustrated Swimsuit Issue το 2007.

Το «B’Day» συμπληρώνει δύο δεκαετίες από την κυκλοφορία του τον Σεπτέμβριο και το νέο τραγούδι πρόκειται να περιληφθεί σε μια επανέκδοση του δίσκου, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Η δεύτερη δισκογραφική δουλειά της ερμηνεύτριας κατέκτησε την κορυφή περιλαμβάνοντας επιτυχίες όπως τα «Déjà Vu», «Irreplaceable» και «Ring the Alarm», ενώ το 2007 της χάρισε το Grammy Καλύτερου Σύγχρονου R&B ‘Αλμπουμ.

Σύμφωνα με τον Guardian, το «Morning Dew (Donk)» αποτελεί το πρώτο μουσικό δείγμα της Beyoncé μετά την κυκλοφορία του κορυφαίου άλμπουμ «Cowboy Carter» τον Μάρτιο του 2024.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ