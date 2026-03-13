Ο Βρετανός καλλιτέχνης Morrissey ακύρωσε την προγραμματισμένη του συναυλία στη Βαλένθια, αφού έμεινε άυπνος εξαιτίας του θορύβου από το Φεστιβάλ Las Fallas.

Σε δήλωση στην ιστοσελίδα του αναφέρεται: «Έχοντας ταξιδέψει οδικώς για δύο ημέρες, ο Morrissey έφτασε στο ξενοδοχείο στη Βαλένθια αργά την Τετάρτη. Οποιαδήποτε μορφή ύπνου ή ανάπαυσης κατά τη διάρκεια της νύχτας ήταν αδύνατη λόγω του θορύβου του φεστιβάλ/των δυνατών τέκνο τραγουδιών/των ανακοινώσεων από τα μεγάφωνα».

Kαι συμπληρώνει: «Η εμπειρία αυτή άφησε τον Morrissey σε κατατονική κατάσταση και δεν θα εμφανιστεί στη σκηνή».

Η ομάδα του τραγουδιστή επέμεινε ότι η συναυλία δεν «ακυρώθηκε» ακριβώς αλλά ότι «οι συνθήκες κατέστησαν αδύνατη την πραγματοποίησή της». Ο ίδιος ο Morrissey παρουσίασε ηχογραφήσεις του θορύβου για να δικαιολογήσει την απόφασή του, ενώ χαρακτήρισε το ξενοδοχείο του ως μια «απερίγραπτη κόλαση».

«Θα μου πάρει έναν χρόνο για να συνέλθω. Και αυτό είναι το λιγότερο που μπορώ να πω», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον Guardian, τα φθηνότερα εισιτήρια για την εμφάνισή του στο Palau de les Arts Reina Sofia κόστιζαν 103 ευρώ. Ο ροκ σταρ είναι προγραμματισμένο να εμφανιστεί και σε δύο άλλες ισπανικές πόλεις, τη Σαραγόσα και τη Σεβίλλη, στις 14 και 16 Μαρτίου αντίστοιχα.

Ο Morrissey φημίζεται για τις ακυρώσεις του, ειδικά στην Ισπανία. Πέρυσι ακύρωσε συναυλία στους βοτανικούς κήπους της Μαδρίτης ενώ το 2004 ματαίωσε την τελευταία στιγμή την εμφάνισή του στο Φεστιβάλ Benicàssim επικαλούμενος «τεχνικά προβλήματα με το ιδιωτικό του αεροπλάνο».

Το 2014 διέκοψε τη συναυλία του στη Βαρσοβία, μόλις 25 λεπτά μετά την έναρξη, λόγω προσβλητικού σχολίου από θεατή. Έναν χρόνο αργότερα, αρνήθηκε να εμφανιστεί σε φεστιβάλ στο Ρέικιαβικ, αφού οι διοργανωτές απέρριψαν το αίτημά του να μην σερβίρεται κρέας κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης.

Από τις 21 προγραμματισμένες συναυλίες για το 2026, στο πλαίσιο της προώθησης του νέου του άλμπουμ «Make-Up Is a Lie» του πρώτου έπειτα από έξι χρόνια, οι πέντε έχουν ήδη ακυρωθεί και μία έχει αναβληθεί.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο «We Heart Music», ο Morrissey έχει ματαιώσει συνολικά στην καριέρα του, περισσότερες από 400 εμφανίσεις.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ