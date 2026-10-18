Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή, η Μάιλι Σάιρους τίμησε τη μνήμη της νονάς της, Ντόλι Πάρτον, με μια προσωπική εξομολόγηση που δεν άφησε ασυγκίνητο το κοινό. Η νεαρή τραγουδίστρια, εμφανώς φορτισμένη συναισθηματικά, μίλησε για τον ξεχωριστό δεσμό που τις ένωνε, αποδεικνύοντας πως η σχέση τους ξεπερνούσε τα όρια της μουσικής και της οικογένειας.

Η Μάιλι Σάιρους ξέσπασε σε δάκρυα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο Hollywood Bowl, αποδίδοντας φόρο τιμής στην εκλιπούσα νονά της, Ντόλι Πάρτον. Η σούπερ σταρ της κάντρι μουσικής, γνωστή για τις επιτυχίες της «9 To 5», «Jolene» και «I Will Always Love You», έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, στις 25 Αυγούστου, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Μάιλι Σάιρους είχε αναφερθεί συχνά στη «βασίλισσα της κάντρι» ως μια προσωπικότητα με βαθιά σημασία στη ζωή της. Η βραβευμένη με Grammy καλλιτέχνιδα μίλησε για τη Ντόλι Πάρτον κατά τη διάρκεια της sold-out εμφάνισής της στον συναυλιακό χώρο του Λος Άντζελες, την Παρασκευή (16/10).

Σε βίντεο από τη συναυλία, η Μάιλι Σάιρους είπε στο κοινό ότι είχε δει την Πάρτον να τραγουδά ζωντανά «μία φορά σε ολόκληρη τη ζωή της» στο Hollywood Bowl, μια εμπειρία που αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για τις δικές της εμφανίσεις στον ίδιο χώρο. Αναπολώντας εκείνη τη στιγμή, η Σάιρους ανέφερε ότι ήθελε να παρακολουθήσει την Πάρτον από το κοινό, αντί να βρεθεί μαζί της στη σκηνή.

Αντ’ αυτού, η Πάρτον άνοιξε το σόου ερμηνεύοντας το «The Best of Both Worlds», το τραγούδι τίτλων από την επιτυχημένη σειρά της Σάιρους στο Disney Channel, «Hannah Montana», και στη συνέχεια αποκάλυψε ότι η βαφτισιμιά της βρισκόταν στο κοινό. Η Σάιρους ήταν εμφανώς συγκινημένη καθώς θυμόταν τη στιγμή. Ανέφερε επίσης ότι ένιωσε την παρουσία της Πάρτον πάνω στη σκηνή και δάκρυσε, λέγοντας: «Την αισθάνομαι τώρα περισσότερο από ποτέ».

«Εγώ και η Ντόλι είμαστε αιώνιες. Τίποτα σε αυτή τη ζωή δεν θα μπορούσε ποτέ να μας χωρίσει. Και θα τη δω ξανά», τόνισε. «Και ανυπομονώ, γιατί μου λείπει. Μερικά από τα σπουδαιότερα τραγούδια που έχουμε σήμερα γράφτηκαν, δημιουργήθηκαν και ερμηνεύτηκαν από τη “θεία μου, Ντόλι”. Αυτό είναι ένα από αυτά», πρόσθεσε η Σάιρους, προλογίζοντας την εκτέλεση της επιτυχίας της Πάρτον «Jolene».

Η Πάρτον αποτελούσε μέρος της ζωής της Σάιρους από τη γέννησή της, καθώς η σταρ της κάντρι μουσικής είχε έρθει κοντά με τον πατέρα της, Μπίλι Ρέι Σάιρους, έπειτα από κοινές περιοδείες τη δεκαετία του 1990.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός έγινε διάσημη πρωταγωνιστώντας στη σειρά «Hannah Montana», στον ρόλο μιας μαθήτριας λυκείου που είχε ένα alter ego ως ποπ σταρ. Η Πάρτον είχε επίσης εμφανιστεί στη σειρά, υποδυόμενη τη θεία της, Ντόλι.

Το βίντεο με τη Μάιλι Σάιρους: