Τη φωτογραφία και την ανάμνηση από τη συμμετοχή της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ στην εκδήλωση «Οι ξενιτεμένες θεές του Παρθενώνα», που πραγματοποίησε το Μουσείο Ακρόπολης στις 8 Μαρτίου 2022, σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, μοιράστηκε το Ίδρυμα.

«Στις 8 Μαρτίου 2022 είχαμε τη μεγάλη τιμή να βρίσκεται ανάμεσά μας η εξέχουσα ιστορικός Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ, στην εκδήλωση “Οι ξενιτεμένες θεές του Παρθενώνα” που πραγματοποίησε το Μουσείο Ακρόπολης σε συνεργασία με το Ίδρυμα Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας παρουσιάστηκε στην εμβληματική Αίθουσα του Παρθενώνα μέρος του έργου “Των Σιωπηλών Σπαράγματα” με αποσπάσματα ποιημάτων αρχαίων ποιητριών, σε μουσική Λένας Πλάτωνος και ερμηνεία Μαρίας Φαραντούρη.

Η συμβολή της Ελένης Γλύκατζη-Αρβελέρ στην προώθηση του αιτήματος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα μέσα από συζητήσεις για την αρχαιολατρεία και τον δημόσιο διάλογο ήταν ανεκτίμητη», σημειώνει το Μουσείο Ακρόπολης στη σχετική ανακοίνωσή του.

Στη φωτογραφία από αριστερά προς τα δεξιά:

Ο Γενικός Γραμματέας Πολιτισμού, κύριος Γιώργος Διδασκάλου Η ηθοποιός κυρία Κατερίνα Διδασκάλου Η βουλευτής κυρία Μαρία Συρεγγέλα Η κυρία Μαρία Φαραντούρη Η τ. Πρόεδρος της Δημοκρατίας κυρία Κατερίνα Σακελλαροπούλου Η αείμνηστη Ελένη Γλύκατζη-Αρβελέρ Ο ιστορικός τέχνης Δρ. Tom Flynn Η αείμνηστη Πρέσβης Καλής Θελήσεως της UNESCO Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη Η τ. Πρώτη Κυρία της Κύπρου κυρία ‘Αντρη Αναστασιάδη Ο αείμνηστος Πρόεδρος του Μουσείου Ακρόπολης, Καθηγητής Δημήτρης Παντερμαλής Ο Γενικός Διευθυντής του Μουσείου Ακρόπολης, Καθηγητής Νικόλαος Χρ. Σταμπολίδης

Φωτογραφία: STUDIO PANOULIS

Πηγή φωτογραφίας: Μουσείο Ακρόπολης