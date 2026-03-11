Το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης υλοποιεί το πρόγραμμα «Εργαστήρια Ευεξίας για άτομα 65+», με ελεύθερη είσοδο, που στοχεύει στην αύξηση της ευεξίας και της κοινωνικής σύνδεσης μέσω της Τέχνης. Τα εργαστήρια θα πραγματοποιηθούν με την υποστήριξη των Young Patrons του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης.

Όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, μέσα από έναν κύκλο 8 εβδομαδιαίων συναντήσεων που ξεκινά στις 30 Μαρτίου, οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να εξερευνήσουν θεματικές όπως η κατάκτηση της ευτυχίας σε προσωπικό και συλλογικό επίπεδο, οι σχέσεις με τους άλλους και τον εαυτό μας, η διαχείριση της απώλειας κά.

Παράλληλα, θα εξοικειωθούν με εργαλεία και τεχνικές ψυχικής ανθεκτικότητας και θα μάθουν συνήθειες καλής ψυχικής και σωματικής ευεξίας, με πηγή έμπνευσης τα εκθέματα του μουσείου.

Μέσα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες (ζωγραφική, πηλός) και τεχνικές της εικαστικής ψυχοθεραπείας, οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν να εκφραστούν ελεύθερα, να αναστοχαστούν πάνω σε ζητήματα που τους απασχολούν και να ενισχύσουν τη δημιουργικότητά τους, τόσο ατομικά όσο και ως ομάδα.

Η καλλιτεχνική διαδικασία διαμορφώνει ένα ασφαλές πλαίσιο έκφρασης συναισθημάτων, σκέψεων και βιωμάτων, ενώ παράλληλα καλλιεργεί το αίσθημα του «ανήκειν» μέσα από τη συλλογική εμπειρία.

Το πρόγραμμα, που πραγματοποιείται από μια ψυχολόγο και μια εικαστική ψυχοθεραπεύτρια, έχει διάρκεια έως τις 25 Μαΐου 2026.

Οι συναντήσεις θα γίνουν Δευτέρες 30 Μαρτίου, 6 Απριλίου, 20 Απριλίου, 27 Απριλίου, 4 Μαΐου, 11 Μαΐου, 18 Μαΐου, 25 Μαΐου, 12:00-14:00.

Πληροφορίες και κρατήσεις στο τηλέφωνο 210 7228321-3 (135), καθημερινές 11:00 – 14:00 και μέσω email στο vvasileiadi@cycladic.gr . Οι θέσεις καλύπτονται με σειρά προτεραιότητα.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ