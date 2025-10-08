Με αφορμή την έκθεση «Κυκλαδίτισσες: Άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων», που διοργανώθηκε από το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης (ΜΚΤ) σε συνεργασία με το υπουργείο Πολιτισμού και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων στην Αθήνα και παρουσιάζεται πλέον στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης διοργανώνει μια σειρά δράσεων για τους κατοίκους του νησιού: δύο βιωματικά εργαστήρια με τίτλο Αρχαίες Αφηγήσεις, Σύγχρονες Φωνές, με ελεύθερη συμμετοχή, που προσκαλούν τις γυναίκες του νησιού σε ένα ταξίδι προσωπικής αναζήτησης και διαλόγου με αφετηρία την αρχαιολογία και τη νεότερη ιστορία αλλά και δύο δράσεις για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του νησιού.

Ειδικότερα, τα δύο βιωματικά εργαστήρια για γυναίκες που θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 και το Σάββατο 11 Οκτωβρίου, έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται από τη δρα Αγγελική Κοσμοπούλου, Story Strategist, StoryMentor.

Κάθε εργαστήριο περιλαμβάνει ξενάγηση σε επιλεγμένα αντικείμενα της έκθεσης «Κυκλαδίτισσες: Άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων» από την Δρα Εύη Παπαδοπούλου, επιμελήτρια αρχαιοτήτων, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης. Τα αντικείμενα αυτά λειτουργούν ως αφετηρία για στοχασμό και συζήτηση. Μέσα από διαδραστικές ασκήσεις αφήγησης και ανταλλαγή εμπειριών, οι συμμετέχουσες θα ανακαλύψουν συνδέσεις ανάμεσα στη δική τους ζωή και στις ιστορίες των Κυκλαδιτισσών, αντλώντας διδάγματα που μπορούν να φωτίσουν την καθημερινότητά τους.

Όπως αναφέρει το δελτίο Τύπου του ΜΚΤ, τα εργαστήρια αυτά είναι μια γιορτή της συμβολής των γυναικών στο πέρασμα των αιώνων και μια ευκαιρία να δούμε πώς τα μηνύματά τους παραμένουν επίκαιρα, προσφέροντας εφόδια για το παρόν και το μέλλον. Ανάμεσα στις πολλές όψεις της γυναικείας εμπειρίας υπάρχει μια διαρκής αναζήτηση: πώς συνδυάζονται οι διαφορετικοί ρόλοι και οι ευθύνες με την προσωπική ελευθερία και τα όνειρα; Η ισορροπία αυτή δεν είναι κάτι νέο, αποτελεί μια πρόκληση που συνοδεύει τις γυναίκες εδώ και αιώνες, από τις αφανείς ηρωίδες του παρελθόντος έως τη σύγχρονη καθημερινότητα. Στο πλαίσιο του εργαστηρίου, οι συμμετέχουσες θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τις αντιστοιχίες ανάμεσα σε αρχαίες ιστορίες και στις δικές τους εμπειρίες: τις απαιτήσεις της οικογένειας, την πίεση της εργασίας, την ανάγκη για προσωπική δημιουργία και αυτονομία. Μέσα από αφήγηση και ανταλλαγή, το βλέμμα θα στραφεί όχι μόνο στις δυσκολίες αλλά και στις στρατηγικές που κάθε γυναίκα επινοεί για να διατηρεί την εσωτερική της αρμονία. Το εργαστήριο φιλοδοξεί να αναδείξει αυτή την πορεία, προσφέροντας έμπνευση αλλά και πρακτικά εργαλεία για να στηριχθούν οι γυναίκες στο παρόν και να οραματιστούν το μέλλον τους με περισσότερη αυτοπεποίθηση και πληρότητα.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου στις 17:00 & Σάββατο 11 Οκτωβρίου στις 10:00

Διάρκεια: 3 ώρες (με διάλειμμα)

Τοποθεσία: Το πρώτο σκέλος του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας και το δεύτερο στο Συνεδριακό Κέντρο Πέτρος Νομικός. Δωρεάν συμμετοχή. Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Γραμματεία Δήμου Θήρας, Μονάδα Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης, Τ. 2286360121, Ε. dep@gmail.com

Τα εργαστήρια είναι σχεδιασμένα για ενήλικες γυναίκες κάθε ηλικίας.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της έκθεσης «Κυκλαδίτισσες: ‘Αγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων», το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης δημιουργεί μια ξεχωριστή μουσειακή εμπειρία για τους εκπαιδευτικούς και για τους μαθητές των σχολείων της Σαντορίνης δημιουργώντας διαδραστικές διαδρομές μέσα στην έκθεση του Αρχαιολογικού Μουσείου Θήρας.

Βιωματικό σεμινάριο για εκπαιδευτικούς

Οι εκπαιδευτικοί του νησιού θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν την έκθεση «Κυκλαδίτισσες. ‘Αγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων» μέσα από μία διαδραστική ξενάγηση. Όπως τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση, «στόχος της ξενάγησης είναι να εστιάσουμε σε επιλεγμένα εκθέματα και ιστορίες και να δημιουργήσουμε μια διαδρομή εκπαιδευτικής ξενάγησης για τους μαθητές». Οι εκπαιδευτικοί με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να επισκεφθούν μελλοντικά με τους μαθητές τους την έκθεση και να γνωρίσουν τον ρόλο των γυναικών στις Κυκλάδες τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, στο πέρασμα των χρόνων.

Πέμπτη 9 Οκτωβρίου 2025

14.30-16.00

Μέγιστος αριθμός συμμετοχών: 25 εκπαιδευτικοί

Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας

Δωρεάν συμμετοχή

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Μονάδα Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης

Τ. 2286360121, Ε. dep@gmail.com

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για μαθητές

Οι μαθητές θα περιηγηθούν στην έκθεση και θα γνωρίσουν άγνωστες ιστορίες γυναικών των Κυκλάδων. Μέσα από αυτές τις ιστορίες θα κατανοήσουν τον ρόλο των γυναικών στις Κυκλάδες τόσο στην ιδιωτική όσο και στη δημόσια ζωή, στο πέρασμα των χρόνων. Πώς από θεές της φύσης και της μητρότητας, στους προϊστορικούς χρόνους, έγιναν προστάτιδες της θάλασσας και των ναυτικών; Ποια αξιώματα είχαν οι Κυκλαδίτισσες στην ελληνιστική και τη ρωμαϊκή περίοδο; Ποιος ήταν ο ρόλος τους στη διαμόρφωση του σύγχρονου ελληνικού κράτους και ποια ήταν η συμβολή τους στην Επανάσταση; Μέσα από επιλεγμένα εκθέματα θα δοθούν απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα, αλλά και οι μαθητές θα μπορέσουν να κάνουν τις δικές τους ερωτήσεις για όλους εκείνους τους ρόλους που είχαν οι γυναίκες στα νησιά των Κυκλάδων.

Θα πραγματοποιηθούν δύο εκπαιδευτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε μαθητές Ε’ και Στ’ Δημοτικού, Γυμνασίου, Λυκείου.

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025

09:00-10.30

11:00-12.30

Μέγιστος αριθμός μαθητών/εκπαιδευτικό πρόγραμμα: 25 μαθητές

Τοποθεσία: Αρχαιολογικό Μουσείο Θήρας

Δωρεάν συμμετοχή

Εκδήλωση ενδιαφέροντος: Μονάδα Παιδείας & Διά Βίου Μάθησης

Τ. 2286360121, Ε. dep@gmail.com