Tο Μουσείο Νεότερου Ελληνικού Πολιτισμού ιδρύθηκε στην Αθήνα το 1918, με την επωνυμία «Μουσείον Ελληνικών Χειροτεχνημάτων». Από το 1959 μέχρι πρόσφατα ονομαζόταν Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης. Οι συλλογές του περιλαμβάνουν αντικείμενα της καθημερινής ζωής και των εθιμικών εκδηλώσεων, του σπιτιού και της εργασίας, χρηστικά και διακοσμητικά, που χρονολογούνται από τον 18ο έως και τον 20ο αιώνα.

Σήμερα, εκατό και πλέον χρόνια από την ίδρυσή του έχει τη μόνιμη συλλογή του στο Μοναστηράκι, σε ένα σύνολο κτηρίων τα οποία αποτελούν ένα μωσαϊκό από κτηριακά κατάλοιπα: το υστερορρωμαϊκό τείχος, μια παλαιοχριστιανική βασιλική του 5ου αιώνα, η πύλη και η κρήνη του περίφημου αρχοντικού Χωματιανού-Λογοθέτη του 17ου αιώνα, ένα εκκλησάκι του 17ου αιώνα, όπου έψελνε ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης και η οικία Δραγούμη μπλέκονται με σπίτια και παράσπιτα του 19ου και του πρώτου μισού του 20ού αιώνα. Κτήρια που θεωρούνται μνημεία αρχιτεκτονικής και τεκμήρια της ιστορίας της πόλης και που αποτελούν μια πανέμορφη γειτονιά, όπου η περιήγηση είναι από μόνη της λειτουργικό κομμάτι της έκθεσης.

Στη γειτονιά αυτή, το Μουσείο παρουσιάζει τη νέα μόνιμη έκθεσή του. Κάθε σπίτι της φιλοξενεί και μια θεματική ενότητα που πραγματεύεται μια πτυχή του νεότερου ελληνικού πολιτισμού. Δημιουργείται έτσι ένα ιδιαίτερο «πολιτιστικό τοπίο» που διατρέχει τον ευρύτερο πολεοδομικό ιστό της ιστορικής Αθήνας.

Στη νέα μόνιμη έκθεση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στον άνθρωπο. Ο νεότερος ελληνικός πολιτισμός προβάλλεται σφαιρικά, μέσα από μια ερμηνευτική προσέγγιση της υλικής και της άυλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Τα αντικείμενα της λαϊκής τέχνης γίνονται η αφορμή και το μέσον για να αναδειχθούν ο τρόπος της ζωής, οι αντιλήψεις και τα αισθητικά πρότυπα, η τεχνογνωσία και η τέχνη των ανθρώπων του πρόσφατου παρελθόντος, αυτά που καθόρισαν την ταυτότητα του παρόντος και προοικονομούν, ως έναν βαθμό, το μέλλον.

Με αντικείμενα που χρονολογούνται από τα μέσα του 18ου αιώνα έως τη δεκαετία του 1970, διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές, πολυμέσα και ποικίλο εποπτικό υλικό, στο νέο Μουσείο κυριαρχούν οι αρχές της βιωματικής προσέγγισης, της ψυχαγωγικής εκπαίδευσης και της ανανεωσιμότητας.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ