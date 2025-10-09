Λογοτεχνικές, επιγραφικές και υλικές αποδείξεις που έχουν βρεθεί για μουσικές και χορευτικές εκτελέσεις στο βασίλειο του Αλεξάνδρου, μουσικά όργανα και εργαλεία παραγωγής ήχου που χρησιμοποιούνταν και αφιερώνονταν στους θεούς σε ιερούς χώρους σε όλη την αυτοκρατορία του, είναι μόνο μερικά από τα θέματα που θα φανερώσει το διεθνές συνέδριο «Μουσική, Χορός και Ηχοτοπία στον Κόσμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου», που θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 19 Οκτωβρίου 2025 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης.

Οι ηχητικές και επιτελεστικές διαστάσεις της εποχής του Μεγάλου Αλεξάνδρου – η μουσική, οι χοροί και τα ηχητικά τοπία που συγκρότησαν και εμψύχωσαν το πολιτισμικό περιβάλλον– παραμένουν ελάχιστα μελετημένες.

Στόχος του συνεδρίου είναι να αναδείξει νέες προσεγγίσεις στον μελετητικό διάλογο για τον Αλέξανδρο, εστιάζοντας στις ακουστικές και επιτελεστικές πρακτικές που καθόρισαν τους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους καθώς και τις κοινότητες της εποχής του. Με τον τρόπο αυτό, επιδιώκεται η ευρύτερη κατανόηση του ελληνιστικού κόσμου, μέσω της διερεύνησης των πολιτισμικών μορφών πέρα από τα όρια της πολεμικής και πολιτικής Ιστορίας.

«Οι γιορτές ήταν ένα πολυεπίπεδο κοινωνικά και πολιτικά φαινόμενο στην αρχαιότητα, οπότε είναι σημαντικό να γίνεται συζήτηση για την οργάνωσή τους», αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κεντρική ομιλήτρια Αγγελική Κοτταρίδη, επίτιμη Έφορος Αρχαιοτήτων.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης και το CNR-Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας – Ινστιτούτο Επιστήμης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας.