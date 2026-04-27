Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» φιλοξενεί μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για τους φίλους της κλασικής μουσικής, αφιερωμένη σε έργα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη. Μέσα από τις συνθέσεις του αναδεικνύονται καίρια ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η ανθρωπιά και η παιδεία, επαναπροσδιορίζοντας το πολιτιστικό μας υπόβαθρο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.

Πρόγραμμα

Η συναυλία περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα:

• «Δελφικό Ερώτημα» (Κουαρτέτο εγχόρδων)

Ένα έργο που σχολιάζει την κατάσταση της δημοκρατίας, με ισότιμη συμμετοχή όλων των οργάνων σε έναν ζωντανό μουσικό διάλογο.

• «Ήρθες και έφυγες» (Κουαρτέτο εγχόρδων)

Ένα συγκινητικό έργο αφιερωμένο στη μνήμη αγαπημένων προσώπων.

• «Quo Vadis Ανθρωπότητα;»

Το κεντρικό έργο της βραδιάς, βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Μπούρα (λιμπρέτο του συνθέτη), που πραγματεύεται την πορεία και την κατάσταση του πλανήτη.

Μουσική διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός

Ερμηνεία: Φίλιππος Μοδινός (τενόρος), με τη συνοδεία χορωδίας και του Κουαρτέτου Αθηνών.

Συντελεστές

Κουαρτέτο Αθηνών:

Απόλλων Γραμματικόπουλος (Α’ βιολί), Παναγιώτης Τζιώτης (Β’ βιολί)

Αγγελική Γιαννάκη (βιόλα), Ισίδωρος Σιδέρης (τσέλο)

«Ηδύμουσον» φωνητικό σύνολο της Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Πολύμνια»:

Έφη Δημητρέλου (σοπράνο), Βάγια Κωφού (άλτο), FabioCruz (τενόρος), Νίκος Συρόπουλος (μπάσος)

Μουσική προετοιμασία: Φρίξος Μόρτζος

Εκτέλεση παραγωγής: Arietta Productions

Διεύθυνση παραγωγής: Κική Δημητριάδη

Επιμέλεια παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου, Σπύρος Τερζής

Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»

(Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)

Ώρα έναρξης: 20:30

Είσοδος: Ελεύθερη

Κρατήσεις θέσεων: 210 7232267