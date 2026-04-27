Ο Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» φιλοξενεί μια ξεχωριστή μουσική εκδήλωση για τους φίλους της κλασικής μουσικής, αφιερωμένη σε έργα του συνθέτη Θεόδωρου Στάθη. Μέσα από τις συνθέσεις του αναδεικνύονται καίρια ζητήματα, όπως η δημοκρατία, η δικαιοσύνη, το περιβάλλον, η ανθρωπιά και η παιδεία, επαναπροσδιορίζοντας το πολιτιστικό μας υπόβαθρο απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.
Πρόγραμμα
Η συναυλία περιλαμβάνει τρία εμβληματικά έργα:
• «Δελφικό Ερώτημα» (Κουαρτέτο εγχόρδων)
Ένα έργο που σχολιάζει την κατάσταση της δημοκρατίας, με ισότιμη συμμετοχή όλων των οργάνων σε έναν ζωντανό μουσικό διάλογο.
• «Ήρθες και έφυγες» (Κουαρτέτο εγχόρδων)
Ένα συγκινητικό έργο αφιερωμένο στη μνήμη αγαπημένων προσώπων.
• «Quo Vadis Ανθρωπότητα;»
Το κεντρικό έργο της βραδιάς, βασισμένο στο ομώνυμο ποίημα του Κωνσταντίνου Μπούρα (λιμπρέτο του συνθέτη), που πραγματεύεται την πορεία και την κατάσταση του πλανήτη.
Μουσική διεύθυνση: Ραφαήλ Πυλαρινός
Ερμηνεία: Φίλιππος Μοδινός (τενόρος), με τη συνοδεία χορωδίας και του Κουαρτέτου Αθηνών.
Συντελεστές
Κουαρτέτο Αθηνών:
Απόλλων Γραμματικόπουλος (Α’ βιολί), Παναγιώτης Τζιώτης (Β’ βιολί)
Αγγελική Γιαννάκη (βιόλα), Ισίδωρος Σιδέρης (τσέλο)
«Ηδύμουσον» φωνητικό σύνολο της Καλλιτεχνικής Εταιρείας «Πολύμνια»:
Έφη Δημητρέλου (σοπράνο), Βάγια Κωφού (άλτο), FabioCruz (τενόρος), Νίκος Συρόπουλος (μπάσος)
Μουσική προετοιμασία: Φρίξος Μόρτζος
Εκτέλεση παραγωγής: Arietta Productions
Διεύθυνση παραγωγής: Κική Δημητριάδη
Επιμέλεια παραγωγής: Σταυρούλα Σιάνου, Σπύρος Τερζής
Δημόσιες σχέσεις & επικοινωνία: Μαργαρίτα Δρούτσα
Πληροφορίες
Τοποθεσία: Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός»
(Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, Αθήνα)
Ώρα έναρξης: 20:30
Είσοδος: Ελεύθερη
Κρατήσεις θέσεων: 210 7232267