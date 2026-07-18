Η Τζώρτζια Μαυρουδή παρουσιάζει το νέο της τραγούδι, μια βαθιά συγκινητική μουσική κατάθεση αφιερωμένη στην Αμμόχωστο, την πόλη-σύμβολο της μνήμης, της προσφυγιάς και της αστείρευτης ελπίδας.

Το τραγούδι με τίτλο «Αμμόχωστος», ζωντανεύει μέσα από τους στίχους, τις εικόνες της έρημης πόλης και είναι ένας ύμνος στη μνήμη όσων αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους, αλλά και ένα μήνυμα ότι η ελπίδα παραμένει ζωντανή, όσο ζωντανές παραμένουν οι αναμνήσεις και η αγάπη για την πατρίδα.

Με ευαισθησία και σεβασμό, η Τζώρτζια Μαυρουδή ερμηνεύει ένα τραγούδι που αγγίζει κάθε άνθρωπο που έχει βιώσει τον ξεριζωμό, την απώλεια και τη νοσταλγία.

Τους στίχους για το «Αμμόχωστος» υπογράφουν οι Μάριος Ιακώβου και Δημήτρης Γιώτης, ενώ τη μουσική συνέθεσε ο Μάριος Ιακώβου. Τη συγκινητική ατμόσφαιρα του τραγουδιού συμπληρώνει το κινηματογραφικής αισθητικής video clip, σε σκηνοθεσία του Danny Ntarlas.

Η «Αμμόχωστος» δεν είναι απλώς ένα τραγούδι. Είναι μια μουσική υπενθύμιση ότι υπάρχουν τόποι που δεν ξεχνιούνται ποτέ και ιστορίες που συνεχίζουν να ζουν μέσα στις καρδιές των ανθρώπων, μέχρι τη μέρα που η ελπίδα θα γίνει πραγματικότητα.