Την τελευταία του πνοή, σε ηλικία 70 ετών, άφησε ο λυράρης Μανώλης Σκουλάς, ο «Ρωμανογιώργης» ή «Γιωργαντάς», με καταγωγή από τα Ανώγεια Κρήτης.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr, ο Μανώλης Σκουλάς υπήρξε ένας εξαιρετικός άνθρωπος και καλλιτέχνης.

Εργαζόταν παράλληλα στο ΙΚΑ, στην Αλικαρνασσό και ζούσε στο Ηράκλειο. Αφήνει φτωχότερη την μουσική μας παράδοση και αφήνει παρακαταθήκη πίσω του τις αξίες και τον σεβασμό μιας αγνής εποχής.

Η κηδεία του, σύμφωνα με το anogi.gr, θα γίνει αύριο, Σάββατο 27 Δεκεμβρίου, στις 13:00, από τον Ιερό Ναό Εισοδίων της Θεοτόκου στις Στέρνες Μονοφατσίου.

«Αδερφέ μας, καλό ταξίδι, με τη μάνα και τον πατέρα μας, τους παππούδες και τις γιαγιάδες μας και καλή αντάμωση», έγραψε, μεταξύ άλλων, σε μια συγκινητική του ανάρτηση ο αδερφός του, Κώστας Σκουλάς.