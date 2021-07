«1821-2021 A Revolution Remixed» - Μια συλλογή με ελληνικό χρώμα και συναίσθημα

Διακόσια χρόνια μετά την επανάσταση του 1821, όλη η Ελλάδα γιορτάζει και μέσα σε αυτό το κλίμα πολλοί δημιουργοί εμπνέονται.



Η Meditelectro- ανταποκρινόμενη στο πνεύμα αυτό - παρουσιάζει μια συλλογή με ελληνικό χρώμα και συναίσθημα, με μία σύγχρονη και δροσερή ματιά.



Η αφρόκρεμα της ελληνικής -και όχι μόνο- ηλεκτρονικής σκηνής παίρνει αγαπημένα παραδοσιακά κομμάτια που έχουν καταγραφεί στην ελληνική συνείδηση και κάνει μια μικρή μουσική επανάσταση: τα παρουσιάζει ξανά καινούρια, εναρμονισμένα στους ήχους του σήμερα.



Ζεϊμπέκικα, ριζίτικα, μοιρολόγια, βοσκοπούλες αναμειγνύονται σε ένα μπλεντ, με το αποτέλεσμα να δικαιώνει τον τίτλο: A Revolution Remixed.

Δείτε το βίντεο:

Λίγα λόγια από κάποιους συμμετέχοντες:

Nacho Sotomayor:

«It has been a real pleasure to be part of this project and more so being a release that commemorates such an important year for the Greek people, a country and a people that I love.»

«Updating a composition of Petro-Loukas Chalkias for me has been a real challenge. It has not been easy due to the complexity of this track but I am very happy with the result. The past and the present come together in this remix.”

DJ Ravin:

Each memory has a soundtrack of its own soul!

Elias Fassos & RisK (GR):

Με τη συμμετοχή της Georgia Kombou, δώσαμε το δικό μας προσωπικό σύγχρονο στίγμα στο «Ντάρι Ντάρι», ένα παραδοσιακό Ελληνικό τραγούδι, γεμάτο Αιγαίο και καλοκαίρι. Συρτό στην αρχική του εκτέλεση που σημαίνει “ζευγαρωτά”, ένα τραγούδι για τον έρωτα, εμπνευσμένο από τα ταξίδια μας και τις διακοπές μας στα Ελληνικά νησιά.

Elias Fassos & RisK (GR) feat. Georgia Kombou present a new version of a traditional Greek song. A track inspired from the Aegean Sea and the islands, full of memories from our holidays.

D.J. Thor:

about my remix:

Greek culture meets Afrohouse vibes and beach party atmospheres for this special remix of a great classic tune by D.J. Thor.

about the project:

Traditional Greek Songs in an amazing new sound dress. A unique project!!

Jennie Nega:

Όσον αφορά το κομμάτι:

Η αγάπη και ο έρωτας ήταν είναι και θα είναι οι πρωταρχικές ανάγκες των ανθρώπων ανα τους αιώνες

Όσον αφορά το project:

Η ιδέα και μόνο για την δημιουργία της συλλογής , είναι φόρος τιμής στο Ελληνικό παραδοσιακό τραγούδι, από καλλιτέχνες που δεν ανήκουν μουσικά στον χώρο αυτό.

Αυτό και μόνο την κάνει ξεχωριστή και ενδιαφέρουσα !!

Thanos Kalentinis:

Όταν η Meditelectro μου έκανε πρόταση αν θέλω να συμμετέχω σε αυτό το project, χωρίς καμμιά σκέψη δέχτηκα νιώθωντας μεγάλη χαρα και περηφάνεια.

Επέλεξα το thourion asma που με λίγα λόγια εκφράζει τον πόνο και την λαχτάρα των ελλήνων για μια ελεύθερη ζωή.

Όλη η συλλογή είναι εκπληκτική, συγχαρητήρια σε όσους συμμετέχουν, και στην meditelectro γι αυτήν την ιδέα!

Είναι πολύ ενδιαφέρον να ακούς τους παραδοσιακούς ήχους με σύγχρονη ενορχήστρωση.

Michalis GS:

Η συλλογή ισορροπεί άψογα μεταξύ παραδοσιακής και σύγχρονης μουσικής.

Το ούτι του Αντώνη Απέργη σε συνδυασμό με ένα γήινο και ζεστό beat συνθέτουν ένα μυσταγωγικό «Χορό του Ικονίου».

Costas Critikos:

Ένα πολύ έξυπνο project που δίνει την δυνατότητα στους νεότερους να μάθουν και να ακούσουν την ελληνική παραδοσιακή μουσική με μια άλλη ακουστική που είναι πιο κοντά στα ακούσματα τους.

Όσο αφορά το δικό μου τραγούδι Petrini kardia είναι ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που μου θυμίζει την παράδοση και την μουσική κουλτούρα που με μεγάλωσε… Εύχομαι να αγαπήσετε όλοι το τραγούδι μου και να σας ταξιδέψει όπως ταξιδεύει κι εμένα…

George Sunday:

Το remix στο ‘Βρακάδικο Ζεϊμπέκικο’ διατηρεί τον αρχικό ρυθμό του παραδοσιακού Ζεϊμπέκικου χορού, στον οποίο έχω προσδώσει έναν επικό και συμφωνικό χαρακτήρα, αντάξιο του μεγαλείου της Ελληνικής Επανάστασης και του Αγώνα για την Ανεξαρτησία του Έθνους.

Η συλλογή περιλαμβάνει εξαιρετικές διασκευές από σπουδαίους παραγωγούς της Ελλάδας και του εξωτερικού, και το άρωμα Ελλάδας είναι εμφανέστατο από το πρώτο μέχρι το τελευταίο κομμάτι. Πολύ σπουδαία πρωτοβουλία από την Meditelectro για την εξοικείωση του κοινού με την ελληνική μουσική παράδοση και κληρονομιά, συγχαρητήρια σε όλους όσους εργάστηκαν για αυτό το υπέροχο αποτέλεσμα!

Lennoir:

«Once We Were Heroes», γιατί κάποτε ήμασταν Ήρωες οι Έλληνες. Ωραία η ιδέα, ωραίο και το Project!

Digitalic:

Με την πρωτοβουλία αυτή αναζωπυρώθηκαν ήχοι και τραγούδια που ήξεραν οι παλαιοί και σπάνια τα ακούμε οι νεότερες γενιές

Οι καλύτεροι παραγωγοί έβαλαν δυνατά τους για να έχουμε αυτό το απίστευτο αποτέλεσμα!

Dim V MiB:

Είμαι πολύ χαρούμενος που αποτελώ κομμάτι και αυτής της συλλογής από την Meditelectro με την επανακυκλοφορία στο Miroloyi!!!

21 υπέροχα κομμάτια για τα 200 χρόνια !!! Σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή!

Cástel Órizo:

Είναι τεράστια χαρά και τιμή να συμμετέχω κι εγώ σε μία τόσο ιδιαίτερη και συλλεκτική συλλογή ανάμεσα σε τόσους σπουδαίους Έλληνες και ξένους artists!

Νοιώθω ιδιαίτερα συγκινημένος γιατί το τραγούδι που διάλεξα είναι το αγαπημένο της Μητέρας μου και θα είναι πάντα αφιερωμένο σε αυτήν!

UNICK (Gr)

Η συλλογή είναι μια ευκαιρία να γνωρίσουν οι νέοι, αλλά και να θυμηθούν οι παλαιοί την παράδοση της χώρας!

Εγώ δημιούργησα μια electronica version στο κομμάτι «Σήκω Διαμάντω-Get Up Diamanto» προσαρμοσμένη στον ήχο του σήμερα!

Κομμάτια και δημιουργοί:

Nacho Sotomayor – Periplanisi stin Ipiro (NS Remix)

DJ Ravin – S’ Agapo Giati Ise Orea (Remix)

Christos Fourkis – Miroloi From Epirus (Shake Mix)

ThroDef – Mia Voskopoula

D.J. Thor – Milo Mou Kokkino (D.J. Thor Afro Celebration Rework)

Elias Fassos & RisK (GR) feat. Georgia Kombou – Ntari Ntari

Cosmos Shape, Yiannis Kapetanakis – Icarus (Kritikos Syrtos) (Extended)

Zac F – Tzamara

Cástel Órizo – Amárantos

Stereomatic C.E.O. – Hora (Remix)

George Sunday – Vrakadiko Zeibekiko (George Sunday Remix)

TreePines – Rizitiko And Syrtos

Digitalic feat. Christina – Apano sti Triantafilia

Jennie Nega – Milo mou kai Mantarini

UNICK (Gr) – Get Up Diamanto

Costas Critikos – Petrini Kardia (Radio Version)

Michalis GS Ft. Haig Yazdjian, Antonis Apergis – Dance of Iconium (Ritual Remix)

Thanos Kalentinis – Thourion Asma ((Vocal Remix – Radio Edit)

Lennoir – Once We Were Heroes – Nihavent Longa

Chris Madem feat. Thomas Konstantinou – Volta Hidjaz (Oud Version)

Dim V MiB – Miroloyi (Original Mix

Ακούτε τη συλλογή εδώ: https://orcd.co/revolutionremixed