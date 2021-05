20th Athens Technopolis Jazz Festival

Η Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων παρουσιάζει το Athens Technopolis Jazz Festival *hybrid edition, από την Παρασκευή 28 έως και την Κυριακή 30 Μαΐου 2021, και υποδέχεται από κοντά αλλά και ψηφιακά όλους όσους το αγαπούν και το στηρίζουν! Την πρώτη κιόλας μέρα που ανοίγουν οι πολιτιστικές εκδηλώσεις στη χώρα, το ATJF γίνεται το πρώτο live φεστιβάλ του φετινού καλοκαιριού – σημείο αναφοράς για την Αθήνα συνεχίζοντας έτσι μια παράδοση που κρατάει εδώ και 20 χρόνια.

Τι έχει το πρόγραμμα; 14 κορυφαίες μπάντες από 10 χώρες, αναπάντεχα είδη τζαζ, crossover ρεπερτόριο, 5 live shows, 9 video projections, όλο το πρόγραμμα σε live streaming και πολλές μουσικές εκπλήξεις! Επειδή, όμως, η μουσική έχει πάντα τον πρώτο λόγο, ladies and gents, ιδού το line-up του 20ού Athens Technopolis Jazz Festival: Η εναρκτήρια εμφάνιση του εφετινού φεστιβάλ μπορεί να είναι από τη Σουηδία, αψηφά όμως τα μουσικά σύνορα. Ο λόγος για τον ατμοσφαιρικό σαξοφωνίστα Martin Wirén και το προσωπικό του project Bear Garden. Ακολουθεί η πειραματική, μάλλον μυστηριακή μουσική της συνθέτριας, πιανίστα και ερευνήτριας Anna Stereopoulou, η οποία θα δώσει τη σκυτάλη σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα της afro-beat σκηνής που έρχονται (κι όμως!) από τον Βορρά: The Kuti Mangoes από τη Δανία! Το κλείσιμο της βραδιάς αναλαμβάνει από τη σκηνή της Τεχνόπολης ο πολυπράγμων και αγαπημένος πλέον σαξοφωνίστας του φεστιβάλ, ο ένας και μοναδικός Dimitris Tsakas με την μπάντα του.

Τη δεύτερη μέρα του, το ATJF ανοίγει με τους Federica Lorusso Trio από την Ολλανδία, ένα project που γεννήθηκε το 2018 με ιθύνουσα την Ιταλίδα πιανίστα Federica Lorusso και χαρακτηρίζεται από μεγάλες δόσεις ενέργειας και groove, έναν συνδυασμό «παραδοσιακού» post-bop με καινοτόμα στοιχεία. Στη συνέχεια, νέα πνοή θα φυσήξει από το Λουξεμβούργο με το τρίο των Dock in Absolute και την γεμάτη εναλλαγές μουσική τους που ισορροπεί ανάμεσα στην progressive jazz, την κλασική μουσική και τη ροκ, αποδεικνύοντας περίτρανα ότι έχει εκατοντάδες χιλιάδες ιστορίες να διηγηθεί…

Αμέσως μετά, το Sokratis Votskos Quartet, το μοναδικό ελληνικό συγκρότημα με συμβόλαιο στη θρυλική Jazzman Records, μας καλεί να «σκιαγραφήσουμε το άγνωστο» μέσα από ένα μουσικό ταξίδι στη σύγχρονη τζαζ, blues αναφορές, ελληνικούς και βαλκανικούς ήχους. Στην ψηφιακή σκηνή του φεστιβάλ ακολουθεί ένας από τους σημαντικότερους σύγχρονους τζαζ τρομπετίστες, ο Αμερικανός Marquis Hill, ο οποίος μαζί με τέσσερις εξαιρετικούς μουσικούς, διασκευάζει το πρώτο του άλμπουμ New Gospel και μας το παρουσιάζει σε μία ολοκαίνουρια εκδοχή. Η δεύτερη μέρα του φετινού φεστιβάλ ολοκληρώνεται με το Antoine Karacostas Trio που θα μας παρουσιάσει τις λυρικές προσωπικές συνθέσεις του Ελληνογάλλου πιανίστα, μια συνομιλία της modern jazz της Νέας Υόρκης και της Μέσης Ανατολής με την ελληνική παραδοσιακή μουσική και το ρεμπέτικο.

Την έναρξη της τρίτης και τελευταίας μέρας αναλαμβάνει το κουαρτέτο των Macumba από την Κύπρο και οι εκρηκτικές συνθέσεις τους που – αν και από μακριά – θα μας ταξιδέψουν από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού με ήχους που θυμίζουν Λατινική Αμερική. Ακολουθούν οι Πολωνοί EABSv (ακρωνύμιο για το Electro-Acoustic Beat Sessions) με τη δική τους ιδιαίτερη ερμηνεία της τζαζ, μία επαναδιαπραγμάτευση των κλασικών του είδους συνδυασμένη με σύγχρονους urban ήχους, μία «αναδόμηση μέσα από την αποδόμηση» - όπως αναφέρουν και οι ίδιοι χαρακτηριστικά.

Για τη συνέχεια, η μουσική σύμπραξη του ακορντεονίστα Roman Zabelov με τον ντράμερ και πολυοργανίστα Jan Silk ή –κατά κόσμον- οι Zabelov Group από την Τσεχία θα μας παρασύρουν με τις κινηματογραφικές συνθέσεις τους, ενώ λίγο αργότερα οι Botticelli Baby, με ένα μίγμα άκρως ενδιαφέροντος gypsy τζαζ-πανκ εκ Γερμανίας, έχουν δώσει μία και μοναδική υπόσχεση: να μας ξεσηκώσουν! Η αυλαία του φετινού Athens Technopolis Jazz Festival κλείνει on stage με headliner τον βραβευμένο Έλληνα συνθέτη και ντράμερ Billy Pod –κατά κόσμον Βασίλη Ποδαρά- με τον πολυμορφικό, γεμάτο και «θεραπευτικό» ήχο του.

Και για όσους αναρωτιέστε πώς θα μοιάζει το ATJF στην εφετινή υβριδική μορφή του, δείτε εδώ τα πάντα αναλυτικά:

Η Τεχνόπολη ανοίγει τις πόρτες της διαμορφώνοντας για 2η χρονιά τους χώρους της σύμφωνα με όλες τις επίσημες οδηγίες και τους ισχύοντες κανονισμούς, ενώ οι θεατές του φεστιβάλ θα είναι καθήμενοι σε αριθμημένες θέσεις τοποθετημένες με βάση τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Οι 5 ελληνικές συμμετοχές του φετινού προγράμματος θα παίξουν live από την πιο αγαπημένη σκηνή της πόλης, ενώ οι 9 ξένες συμμετοχές θα προβληθούν στην κεντρική αυλή της Τεχνόπολης με video projection. Όσοι θέλουν να παρακολουθήσουν ζωντανά από κοντά το 20ο Athens Technopolis Jazz Festival, μπορούν να κλείσουν δωρεάν τη θέση τους στο viva.gr.

Αλλά και για όσους δεν έχουν την ευκαιρία να βρεθούν στην Τεχνόπολη, το ATJF θα φροντίσει να φτάσει παντού – όπου κι αν βρίσκεστε! – μέσα από τα ψηφιακά του δίκτυα: το νέο κανάλι του στο YouTube και τη σελίδα του στο Facebook.

Όλα αυτά και άλλα πολλά στη νέα υβριδική εκδοχή του Athens Technopolis Jazz Festival που έρχεται για 20η χρονιά στην Τεχνόπολη αλλά και όπου κι αν βρίσκεστε!

Jazz be there, jazz be anywhere!

#JazzBeThere

#JazzBeAnywhere

#ATJF2021

ATJF2021 Full Line-up

Παρασκευή 28.05

21.00 | Bear Garden (SE) | Video projection

21.30 | Anna Stereopoulou (GR) | Live show

22.30 | The KutiMangoes (DK) | Video projection

23.00 | Dimitris Tsakas (GR) | Live show

Σάββατο 29.05

20.30 | Federica Lorusso Trio (NL) | Video projection

21.00 | Dock in Absolute (LU) | Video projection

21.30 | Sokratis Votskos Quartet (GR) | Live show

22.30 | Marquis Hill (US) | Video projection

23.00 | Antoine Karacostas Trio (GR) | Live show

Κυριακή 30.05

21.00 | Macumba (CY) | Video projection

21.30 | EABS (PL) | Video projection

22.00 | Zabelov Group (CZ) | Video projection

22.30 | Botticelli baby (DE) | Video projection

23.00 | Billy Pod (GR) | Live show