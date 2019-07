41ο River Party: Το καλοκαιρινό ραντεβού δίπλα στο ποτάμι

Το ανανεωμένο River Party επιστρέφει στις μουσικές του ρίζες και μας καλεί για 41η χρονιά στις όχθες του Αλιάκμονα, στο πανέμορφο Νεστόριο της Καστοριάς, στην καρδιά του καλοκαιριού από 29/7 έως 4/8.

Και εφέτος χιλιάδες νέοι από όλη την Ελλάδα θα μπορέσουν να συμμετάσχουν στο River Party σε ένα πρόγραμμα πιο πλούσιο από ποτέ, με πεζοπορία, χορό και αναρρίχηση να είναι κάποιες από τις δραστηριότητες που θα απολαύσουν μέσα στις πέντε αυτές μέρες! Από το ποτάμι και το γνωστό βράχο-πρόκληση, μέχρι το Tequila, αλλά και τον «Παράδεισο», το River Party φέρνει ξανά την απόλυτη γιορτή μέσα στη μαγική φύση και μακριά από ρουτίνα και καθημερινότητα.



Με τα πρώτα ονόματα του μουσικού line up ήδη να ανακοινώνονται, το πρόγραμμα του φεστιβάλ θα είναι γεμάτο με καλλιτέχνες που έχουν αφήσει το προσωπικό τους στίγμα στην μακρόχρονη ιστορία του, αλλά και άλλους που έρχονται για πρώτη φορά. Ο Παύλος Παυλίδης και οι B-Movies, ο Γιάννης Αγγελάκας με τους 100oC, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, οι Nightstalker, οι V.I.C. σε μια από τις περιορισμένες εμφανίσεις τους, αλλά και ο Ταφ Λάθος, ο Εισβολέας και οι Locomondo, είναι μερικά από τα ονόματα που θα ανέβουν στις τρεις μουσικές σκηνές που θα στηθούν φέτος στο φεστιβάλ, ενώ αναμένονται πολλά περισσότερα.



Η επένδυση στις υποδομές, η προσεκτική επιλογή του line up, ο σεβασμός στο μυστικιστικό τοπίο του ποταμού, οι τρεις σκηνές, οι περισσότεροι από 60 καλλιτέχνες και οι χαμηλές τιμές, είναι μερικοί μόνο από τους λόγους που κι εσύ δεν πρέπει να χάσεις το 41ο River Party, το μεγαλύτερο και μακροβιότερο μουσικό, κατασκηνωτικό φεστιβάλ στην Ελλάδα.



Πρόγραμμα:

ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ



RIVER STAGE: ΚΑΚΟ ΣΥΝΑΠΑΝΤΗΜΑ, CHINESE MAN, ACTIVE MEMBER, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ



PARADISE STAGE: VANILLA, FOLK ‘N’ ROLL



TEQUILA STAGE: LITTLE KISS RETRO BAND, SOULED OUT, DJ SETS



ΠΕΜΠΤΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ



RIVER STAGE: VIC, LOCOMONDO, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ



PARADISE STAGE: BAILDSA, ΡΟΔΕΣ UNITED



TEQUILA STAGE: THE BANKSTERS, BLISS, DJ SETS



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ



RIVER STAGE: ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΑΛΒΑΔΟΡ & ΜΩΡΑ ΣΤΗ ΦΩΤΙΑ, PLANET OF ZEUS, ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ



PARADISE STAGE: ΛΕΥΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ, PANX ROMANA



TEQUILA STAGE: ΤΑΦ ΛΑΘΟΣ, ΜΠΕΛΑΦΟΝ, DJ SETS



ΣΑΒΒΑΤΟ 3 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ



RIVER STAGE: NIGHTSTALKER, ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΑΚΑΣ, ΠΑΥΛΟΣ ΠΑΥΛΙΔΗΣ



PARADISE STAGE: LEON OF ATHENS, JOEY, ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΟΙ & ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΜΟΡΦΟΝΙΟΣ



TEQUILA STAGE: ΚΟΥΠΕΣ, ΜΠΑΤΜΑΝΙΔΗΣ, DJ SETS



ΚΥΡΙΑΚΗ 4 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ



RIVER STAGE: ΠΥΞ ΛΑΞ, ΜΑΡΙΖΑ ΡΙΖΟΥ, ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΟ



PARADISE STAGE: FUNDRACAR, ΕΙΣΒΟΛΕΑΣ



TEQUILA STAGE: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΑΚΙΔΗΣ, ΛΑΡΓΚΟ, DJ SETS



*Το Tequila Stage θα φιλοξενεί καθημερινά το iscream radio το οποίο θα μεταδίδει ζωντανά από το χώρο του River Party!