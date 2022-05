Θανάσης Σικοβάρης: Ο Έλληνας σολίστ που υμνεί το μπουζούκι στην Αμερική και αποθεώθηκε μέχρι και από τον Τραμπ

Ο Θανάσης Σικοβάρης, αποτελεί αυτό που λέμε, «American Dream», το οποίο και κατάφερε να κατακτήσει, να ζήσει στο έπακρον, με πολύ σκληρή δουλειά, και το μουσικό αλλά και επιχειρηματικό του ταλέντο, να αναγνωριστεί και να καθιερωθεί, στην Αμερική…

Η διαδρομή προς το όνειρο, από την Έδεσσα στην Αμερική, που τον οδήγησε, να παίξει solo μπουζούκι, μέχρι και στον Λευκό Οίκο, για τον Ντόναλντ Τραμπ, θα μπορούσε να αποτελέσει κάλλιστα, κινηματογραφικό σενάριο. Φεύγοντας από την Ελλάδα, πριν από 11 χρόνια, με ένα τεράστιο χρέος να βαραίνει τις πλάτες του, επέλεξε την Αμερική, να ζήσει ως μετανάστης, για ένα καλύτερο αύριο…

Τα πρώτα χρόνια, μέχρι και την επιτυχία που βιώνει πλέον, ήταν δύσκολα. Στις αποσκευές του, κουβαλούσε το μπουζούκι του, την αγάπη του για τη μουσική, πάρα πολλά όνειρα, που για να τα πετύχει, πάλεψε σκληρά, κάνοντας πολλές δύσκολες δουλειές, από το να πλένει πιάνα σε ελληνικά εστιατόρια στη Νέα Υόρκη, μέχρι και κάνοντας delivery!

Παράλληλα όμως, δεν σταμάτησε λεπτό, να εργάζεται και ως μουσικός, και μέσα σε χρόνο dt, o Έλληνας σολίστ του μπουζουκιού, έγινε περιζήτητος, στους γάμους και βαπτίσεις της high society της Αμερικής, με τους Έλληνες ομογενείς, να τον επιλέγουν για την ψυχαγωγία των πιο ευτυχισμένων στιγμών τους. Παράλληλα, ο ίδιος μαζί με την ορχήστρα του, πρωταγωνιστεί με ένα μοναδικό πρόγραμμα, στα στέκια των ομογενών.

Η φήμη του Έλληνα σολίστ, δεν άργησε να φτάσει, μέχρι και στα αυτιά του, Ντόναλντ Τράμπ, δίνοντάς του, το βήμα, στις 15 Οκτωβρίου 2017, να μπει στον Λευκό Οίκο, και με αφορμή μία μεγάλη γιορτή της Αρχιεπισκοπής, με καλεσμένους 300 επίσημους από την Ελλάδα, να επιλεγεί μεταξύ 100 μουσικών, για να ηχήσει τις ελληνικές νότες του μπουζουκιού, μυώντας και τους Αμερικανούς πολιτικούς και επιχειρηματίες, στο αυθεντικό ελληνικό γλέντι.

Ο Θανάσης Σικοβάρης, δεν άργησε να αναρριχηθεί και επιχειρηματικά, δημιουργώντας την πρώτη του εταιρεία, τη Stoxos Entairtement, που μαζί με το επιτελείο του, κατάφεραν να πρωταγωνιστήσουν στην ελληνική διασκέδαση στην Αμερική, με live εμφανίσεις σε μαγαζιά αλλά και γάμους και βαφτίσεις, διοργανώνοντας το απόλυτο, καθαρόαιμο ελληνικό γλέντι.

Με τη μουσική να κυλάει στο αίμα του, ο Θανάσης Σικοβάρης, υμνώντας το μπουζούκι στην Αμερική, συνθέτει και τα πρώτα του instrumental τραγούδια, με μουσικούς από όλο τον κόσμο, «παντρεύοντας» την ελληνική μουσική και τις πενιές, με ακούσματα, από την Ευρώπη, τη Βουλγαρία, την Τουρκία, την Αμερική και την Βουλγαρία.

Τα τραγούδια του, όπως το Happiness and Joy, το «Οn a musical Path with heart & Soul», αλλά και το instrumental album «Τravelling to the world», και άλλα πολλά, κερδίζουν την αγάπη του κόσμου, σε Ελλάδα, Αμερική και παγκοσμίως.

Διοργανώνοντας sold out live tour σε Αμερική και Καναδά με διάσημους Έλληνες τραγουδιστές

Επόμενος σταθμός στην καριέρα του, η δημιουργία της «Τhe Beauty of Greece Production», όπου μαζί της έχουν ταξιδέψει στην Αμερική, τα μεγαλύτερα ονόματα του πενταγράμμου, κλέβοντας την παράσταση στους ομογενείς, σε μοναδικά live tour σε Αμερική και Καναδά.

Ο Θανάσης Σικοβάρης και η ομάδα του, φροντίζοντας το καλύτερο για την διαμονή, τη φιλοξενία και τις sold out εμφανίσεις των τραγουδιστών, πρωτοστατεί για μία ακόμη φορά. Από τις αρχές Μαϊου, κοντά του είναι ο Μάκης Δημάκης και ο Νίκος Ζωιδάκης, όπου μαζί με την 14μελή μπάντα τους, σαρώνουν, στο live tour North America & Canada, με την υπογραφή της «Beauty of Greece Production», με τους ίδιους, να μην κρύβουν την χαρά τους και στα social media, για την αγάπη των ομογενών αλλά και την φιλοξενία του διοργανωτή και σολίστ μπουζουκιού στις συναυλίες τους, Θανάση Σικοβάρη.

