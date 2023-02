Θεσσαλονίκη: Συναυλία του Φρανκ Σινάτρα από το 1985 θα προβληθεί απόψε στη ΔΕΘ

Στο Τόκιο του 1985 θα μεταφερθούν σήμερα οι Θεσσαλονικείς και θα βρεθούν ανάμεσα στα χιλιάδες άτομα που παρακολουθούν ζωντανά τη συναυλία του Φρανκ Σινάτρα. Το κλίμα αυτό θα επιχειρήσει να δημιουργήσει το «Ηχόραμα», η εκδήλωση που πραγματοποιείται στο πλαίσιο των πολιτισμικών εκδηλώσεων της ΔΕΘ-HELEXPO, όπου θα προβληθεί μαγνητοσκοπημένη συναυλία του ανθρώπου που έχει χαρακτηριστεί ως ο σημαντικότερος Αμερικανός τραγουδιστής του 20ού αιώνα.

Τραγούδια όπως το «Fly me to the Moon», «My Way», «The Lady is a Tramp», «Mack the Knife», «Strangers in the Night», «(Theme from) New York, New York» είναι μόνο κάποια από αυτά που θα ακουστούν, την ώρα που οι θεατές θα παρακολουθούν σε μεγάλη οθόνη τον Φρανκ Σινάτρα να τα ερμηνεύει σε μία συναρπαστική συναυλία.

«Την εποχή εκείνη, ο Φρανκ Σινάτρα ήταν στην καλύτερη φωνητική του απόδοση. Ήταν ακόμη πολύ γερός, ήρεμος, ευχάριστος, χαμογελαστός και ερμηνεύει δεκαεννιά από τις πιο σημαντικές συνθέσεις που έχει κατά καιρούς ηχογραφήσει», δηλώνει ο δημοσιογράφος Λευτέρης Κογκαλίδης, που επιμελείται και παρουσιάζει το Ηχόραμα. Μάλιστα, ο ίδιος θα προλογίσει τη συναυλία, όπως άλλωστε συνηθίζει. «Δεν θα μιλήσω καθόλου για τα βιογραφικά του στοιχεία, διότι όλα αυτά είναι πολύ γνωστά, αλλά επειδή μελέτησα ξανά τη συναυλία, είδα πράγματα που θα πρέπει να προσέξει ο θεατής, τα οποία θα επισημάνω», λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Κογκαλίδης.

Στη συγκεκριμένη συναυλία, ο Σινάτρα εμφανίζεται με σμόκιν, μαύρο παπιγιόν και παπούτσια από λουστρίνι. «Στην μπροστινή τσέπη του σακακιού του, ωστόσο, έχει ένα κόκκινο μαντηλάκι, το οποίο δεν είναι τυχαίο. Όπως ξέρουν όσοι ασχολούνται με την τηλεόραση, μία γραβάτα ή ένα μαντιλάκι σε κόκκινο χρώμα, δίνει μία ιδιαίτερη λάμψη στο πρόσωπο αυτού που εκφωνεί ή τραγουδάει κάτι», εξηγεί ο κ. Κογκαλίδης. Υπογραμμίζει ακόμη τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύει τα τραγούδια και σχολιάζει τη σκηνική του εμφάνιση. «Δεν είναι μόνο η φωνή του, αλλά και το σώμα του που βοηθάει στην ερμηνεία. Ακόμη και με τα χέρια του ή με τα δάχτυλα του, δίνει νέο νόημα στους στίχους των τραγουδιών και κάνει πιο ολοκληρωμένη ερμηνεία», τονίζει.

Ο Λευτέρης Κογκαλίδης θα καλέσει το κοινό να προσέξει το ολόχρυσο μικρόφωνο που κρατά ο Φρανκ Σινάτρα στα χέρια του, το οποίο -όπως αναφέρει, είναι ειδικής κατασκευής για τη φωνή του. «Έχει επίσης μία τεράστια ορχήστρα, με Αμερικανούς αλλά και Ιάπωνες σολίστ και είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσε να έχει ως συνοδεία», σημειώνει. Επίσης, θα ζητήσει από το κοινό να ξεχωρίσει στην πρώτη σειρά τη σύζυγό του Μπάρμπαρα, που όπως λέει απολάμβανε κάθε στιγμή του και ήταν παρούσα σε κάθε συναυλία του όπου και αν γινόταν αυτή. «Τέλος, θα αποκαλύψω το βράδυ στους συμμετέχοντες της εκδήλωσης ότι δύο από τα δημοφιλέστερα τραγούδια της καριέρας του, δεν είναι καν αμερικάνικα», λέει, και δίνει ραντεβού στις 7 το απόγευμα στην Αίθουσα Αιμίλιος Ριάδης της ΔΕΘ, με ελεύθερη είσοδο και δωρεάν πάρκινγκ.