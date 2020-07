9 Ιουλίου 2020: Εννέα παραστάσεις για να δείτε σήμερα online

Εννέα ενδιαφέρουσες θεατρικές και μουσικές παραστάσεις από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μπορείτε να παρακολουθήσετε online, σήμερα Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020 στις 21.00.

Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Η σειρά #snfccAtHome: music συνεχίζεται σήμερα με τον Φοίβο Δεληβοριά, ο οποίος θα βρεθεί στη σκηνή του Θόλου, στον Λαβύρινθο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, με την παρουσία περιορισμένου κοινού.

Ο Φοίβος Δεληβοριάς έρχεται στο ΚΠΙΣΝ με μια επιλογή από τα πιο γνωστά του τραγούδια μαζί με ολοκαίνουργια κομμάτια από τον νέο του προσωπικό δίσκο που αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον. Συνθέτοντας στη σκηνή του Θόλου ένα πρωτότυπο διαδικτυακό σκηνικό άλμπουμ, ξεκινώντας από το 1989 και φτάνοντας μέχρι την απρόσμενη νέα πραγματικότητα. Χαρτογραφώντας την πόλη, ψυχογραφώντας ανοίκειους και τυπικούς χαρακτήρες, αναδεικνύοντας στιγμιότυπα με μυθιστορηματική ακρίβεια. Μαζί με τους μουσικούς Κωστή Χριστοδούλου στα πλήκτρα, τον ντράμερ Σωτήρη Ντούβα και την τραγουδίστρια Νεφέλη Φασούλη θα κάνει αυτό που ξέρει καλά. Να εκπλήσσει με κάθε συναυλία τον ίδιο του τον εαυτό και το πιστό του κοινό με έναν μαγικό κάθε φορά τρόπο επικοινωνίας.

Η δυνατότητα παρακολούθησης της συναυλίας, τηρώντας όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, θα δοθεί σε περιορισμένο αριθμό θεατών με την προαγορά εισιτηρίου, ενώ οι υπόλοιποι θεατές θα έχουν την επιλογή να παρακολουθήσουν τη συναυλία διαδικτυακά στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube.

Ψηφιακό Κανάλι Ιδρύματος Ωνάση

Το πρόγραμμα Μεγάλο Σινεμά Μικρές Οθόνες συνεχίζει τις ψηφιακές προβολές του για δεύτερη εβδομάδα στο κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση.



Από σήμερα έως τις 15 Ιουλίου, ο Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος μάς στέλνει από ένα απομονωμένο νησί, το 2019, μια Καρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου, προτού ακολουθήσει μία αξιομνημόνευτη πορεία σε διεθνή φεστιβάλ. H Ειρήνη Βιανέλλη μας εμβαπτίζει σε animation κόσμους με το Icebergs, την υπαρξιακή μαύρη κωμωδία που έφτασε στην προκριματική φάση για τα Όσκαρ το 2019 και η οποία βασίζεται στο διήγημα «Σκηνές» του Ευθύμη Φιλίππου, καθώς και με Το φύλλο της λεύκας, με πηγή έμπνευσης το ομώνυμο ποίημα του Γιώργου Σεφέρη. Η Αρασέλη Λαιμού παρουσιάζει μια τραγικωμωδία για τα σύνορα στο Ο Μιγκέλ Άλβαρες φοράει περούκα, που έχει συμμετάσχει σε φεστιβάλ από τη Δράμα έως το Ρίο ντε Τζανέιρο. Ο Αριστοτέλης Μαραγκός επιστρατεύει τον Χρήστο Βαλαβανίδη στον ρόλο ενός μεσήλικα στη σύγχρονη Ελλάδα και κατακτά τα φεστιβάλ, από το Λοκάρνο έως την Αθήνα, με την ταινία του, Μακαρισμοί. Η Έφη Παππά μάς συστήνει μια γιαγιά που ξέρει να κάνει «μαγικά» με την animation ταινία My Stuffed Granny, η οποία συγκέντρωσε συνολικά είκοσι διεθνή βραβεία (στα φεστιβάλ κινηματογράφου Εδιμβούργου, Τόκυο, Παλμ Σπρινγκς, Νέας Υόρκης, μεταξύ άλλων) και εκατοντάδες άλλες σημαντικές υποψηφιότητες.

Κωνσταντίνος Αντωνόπουλος

Postcards from the End of the World (Καρτ ποστάλ από το τέλος του κόσμου)

Διάρκεια: 23΄

Ειρήνη Βιανέλλη

Icebergs (Παγόβουνα)

Διάρκεια: 9΄22΄΄



The Leaf of Poplar (Το φύλλο της λεύκας)

Διάρκεια: 03΄48΄΄

Αρασέλη Λαιμού

Miguel Alvarez Lleva Peluca (Ο Μιγκέλ Άλβαρες φοράει περούκα)

Διάρκεια: 16΄

Αριστοτέλης Μαραγκός

Beatitudes (Μακαρισμοί)

Διάρκεια: 15΄53΄΄

Έφη Παππά

My Stuffed Granny (Η γιαγιά μου είναι πάντα γεμάτη)

Διάρκεια: 10΄11΄΄

«Ionesco Blues» της Σοφίας Φιλιππίδου, διαθέσιμη και ελεύθερη στο ΥouΤube στο «Θέατρο στην πλατφόρμα»

Και σήμερα στις 21:00 μπορείτε να απολαύσετε την παράσταση «Ionesco Blues»,η οποία είναι βασισμένη στο έργο «Το παιχνίδι της σφαγής» του Ε. Ιονέσκο, και παρουσιάζεται σε μετάφραση του Κωστή Σκαλιώρα και σε δραματουργική επεξεργασία, διασκευή, καλλιτεχνική και μουσική επιμέλεια και σκηνοθεσία της Σοφίας Φιλιππίδου.

Το «θέατρο στην πλατφόρμα» δημιουργήθηκε από την ανάγκη της παρουσίασης της παράστασης «Ionesco Blues» στο κοινό, καθώς εξαιτίας των μέτρων προστασίας και του εγκλεισμού λόγω του κορωνοϊού, δεν υπήρξε η δυνατότητα παρουσίασης στο θέατρο όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί και ανακοινωθεί.

Η δουλειά στηρίζεται στα σεμινάρια θεατρικής παιδείας της Σοφίας Φιλιππίδου που άρχισαν τον Ιανουάριο του 2020 και στις εντατικές πρόβες στην πλατφόρμα μέσω διαδικτύου. Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει των νέων αναγκών και δεδομένων της διαδικτυακής παρουσίασης, η Σοφία Φιλιππίδου δημιούργησε μία νέα σκηνοθεσία.

Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη και ελεύθερη στο ΥouΤube, έως και τη Δευτέρα 20 Ιουλίου στις 21:00 στο link εδώ

Παραστάσεις από το εξωτερικό που μπορείτε να βρείτε σήμερα online:

Εθνικό Θέατρο της Αγγλίας

Δείτε απόψε στις 21:00 το έργο «Les Blancs» της Lorraine Hansberry, σε σκηνοθεσία Yaël Farber και διασκευή Robert Nemiroff. Το έργο διαδραματίζεται σε μια αφρικανική χώρα την περίοδο της αποαποικιοποίησης. Μια κοινωνία ετοιμάζεται να διώξει το αποικιακό της παρόν και να διεκδικήσει ένα ανεξάρτητο μέλλον. Οι φυλετικές εντάσεις τελειώνουν.

Το έργο θα είναι διαθέσιμο έως τις 29 Ιουλίου 2020



Δείτε το εδώ.