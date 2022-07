96 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης - To πρόγραμμα από 25 έως 29 Ιουλίου

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis Personal Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 25 έως 29 Ιουλίου, έχει ως εξής:

Εκπομπές.

08.00 Τα ξεχασμένα διαμάντια του Μίκη στην εκπομπή. Εγώ δεν έχω βγάλει το ωδείο με τον Θανάση Γιώγλου.

10.00 Να μιλήσουμε για μουσική. Μίκης Θεοδωράκης & Μίμης Πλέσσας

11.00 Ο Μίκης Θεοδωράκης αναπτύσσει την θεωρία του για την Συμπαντική Αρμονία.

12.00 Ο Μίκης Θεοδωράκης στο Αρχονταρίκι.



Οι πρώτοι κύκλοι τραγουδιών

14.00 Έρως και Θάνατος 1946.

15.00 Λιποτάκτες 1952.

16.00 Επιτάφιος 1958.

17.00 Τα Ελυάρ 1958. Αγγελική Καθάριου Νικόλαος Σαλταμάνος. Παραγωγή 2020.

18.00 Επιφάνια 1960.

19.00 Αρχιπέλαγος 1959. Δεύτερη Εγγραφή. Μαίρη Λίντα, Μανώλης Χιώτης.

20.00 Ένας Όμηρος 1961.

21.00 Όμορφη πόλη 1961.

22.00 Η γειτονιά των αγγέλων 1963.

23.00 Άξιον Εστί. 1964.

Τρίτη 26 Ιουλίου

96 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Ο Συμφωνικός Μίκης Θεοδωράκης

10.00 Ωδή στον Μπετόβεν - Αποκάλυψη. 1945.

11.00 Συμφωνία Νο 1. Alter Oper Frankfurt. 1953.

12.00 Συμφωνία Νο 2. "Το τραγούδι της γης" Για παιδική χορωδία, σόλο πιάνο και ορχήστρα 1980 '81. Συμμετέχουν: Cyprien Katsaris, Orchestre Symphonique de RTL, Conductor: Mikis Theodorakis. Poetry: Mikis Theodorakis.

14.00 Συμφωνία Νο 3. 1980. Σε ποίηση Διονύσιου Σολωμού, Κωνσταντίνου Π. Καβάφη και ποιητικά κείμενα Βυζαντινών Ύμνων. Συμφωνική ορχήστρα Viva. Μεσόφωνος: Μαρκέλλα Χατζιάνο. Μουσική Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης.

15.30 Συμφωνία Νο 4. Των Χορικών 1986 & 1987 Αθηναϊκή Συμφωνική Ορχήστρα & Χορωδιακό Σύνολο. Κική Μορφωνιού: κοντράλτο, Αλέκα Δρακοπούλου: υψίφωνος, Ντάνα Χατζηγεωργίου: βιολοντσέλο, Λήδα Τασοπούλου: αφηγήτρια, Έλλη Νικολαΐδη: Διεύθυνση χορωδίας, Μουσική Διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός.

17.00 Συμφωνία Νο 7. Εαρινή 1982 Συμφωνική ορχήστρα της Πράγας. Μικτή χορωδία: Pavel Kuhn. Μουσική Διεύθυνση: Frantisek Vajnar. Πράγα 1985. Soprano: Jolanta Curilaite, Mezzo: Austra Stasiunaite, Tenor: Sergei Larin, Bass: Vladimir Prudnikov. Chorus: Pevecky, Pavel Kuhn Mixed Chorus.

19.00 Cyprien Katsaris - Grande fantaisie sur Zorba, une rhapsodie Grecque World Premiere Recording

20.00 1951-25-Piano Concerto Helikon by Dinos Mastroyiannis. 1951.

20.30 1947-21-Sinfonietta. Croatian State Radio. Dinos Mastroyiannis 1947.

21.00 Suite No. 1 for Piano and Orchestra - Cyprien Katsaris. 1954.

22.00 Canto Olympico 1990. Σε ποίηση Δήμητρας Μαντά & Μίκη Θεοδωράκη. Έτος σύνθεσης: 1990.91. Ηχογράφηση: Βαγγέλης Χατζησίμος, Φραγκίσκος Βουτσίνος, Έλενα Μουζάλα Πιάνο, Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της ΕΡΤ υπό την διεύθυνση του Λουκά Καρυτινού. Διευθυντής Χορωδίας Αντώνης Κοντογεωργίου.

23.00 Το πανηγύρι της Ασή γωνιάς 1946.

Τετάρτη 27 Ιουλίου 2022

96 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Έλληνες Τραγουδιστές Ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη.

09.00 Νανά Μούσχουρη Ηχογραφήσεις στην Ευρώπη.

09.40 Δήμητρα Γαλάνη & Θάνος Μικρούτσικος (Πιάνο)

10.00 Τάνια Τσανακλίδου - Μαγικό Κουτί.

10.15 Ένας Όμηρος. Η Ντόρα Γιαννακοπούλου ερμηνεύει τέσσερα τραγούδια από τον κύκλο τραγουδιών ένας Όμηρος, στην κιθάρα ο Δημήτρης Φάμπας.

10.30 Η Τζένη Καρέζη ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

11.00 Μαργαρίτα Ζορμπαλά - Μεθυσμένο Κορίτσι.

12.00 Κώστας Χατζής - Στους δρόμους που με έδεσαν για πάντα.

13.00 Μαρία Ζώη - Κάθε τραγούδι και ιστορία.

14.00 Κράτησα τη Ζωή μου. Γιώργος Νταλάρας, Ελεωνόρα Ζουγανέλη, Μίλτος Πασχαλίδης.

15.00 Φύλαξα το όνειρο. Μαρία Φαραντούρη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Σωκράτης Μάλαμας, Γιάννης Χαρούλης.

16.15 Ο Πέτρος Πανδής ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

17.00 Τα θεμέλια μου στα Βουνά - Γλυκερία.

18.00 Βίκυ Λέανδρος - Τραγούδι Αλλιώτικο.

19.00 Η Μπέττυ Χαρλαύτη στον Κόσμο του Μίκη Θεοδωράκη.

20.00 Αλληλογραφία - Μαρία Παπαγεωργίου.

20.30 Στους δρόμους του Μίκη Η Καλλιόπη Βέττα ερμηνεύει Θεοδωράκη.

21.30 Λάκης Χαλκιάς ερμηνεύει Θεοδωράκη με την Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης.

22.45 Τα Τραγούδια του Έρωτα και της Αγάπης. Ηρώδειο. Μίκης Θεοδωράκης: Αφιέρωμα στα 80 χρόνια. Ωδείο Ηρώδου Αττικού 2005. Συμμετέχουν: Νένα Βενετσάνου, Σόνια Θεοδωρίδου, Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Δημήτρης Μπάσης, Ζάχος Τερζάκης. Λαϊκή Ορχήστρα Μίκης Θεοδωράκης, Χορωδία της ΕΡΤ, Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Αντώνης Κοντογεωργίου, Ανδρέας Πυλαρινός. Πιάνο: Τατιάνα Παπαγεωργίου.

12.30 Μίκης Θεοδωράκης Επιτυχίες.

1. Μανώλης Μητσιάς - Όμορφη Πόλη. 2. Γιάννης Πουλόπουλος - Χρυσοπράσινο Φύλλο. 3. Μαρία Φαραντούρη - Απρίλης. 4. Δημήτρης Μπάσης - Στο Περιγιάλι Το Κρυφό (Άρνηση) Live. 5. Γιάννης Πουλόπουλος - Βράχο, Βράχο Τον Καημό. 6. Γλυκερία, Μίκης Θεοδωράκης - Σαββατόβραδο. 7. Γιάννης Πουλόπουλος - Ο Καημός. 8. Μαρία Φαραντούρη - Ένα Το Χελιδόνι. 9. Μελίνα Μερκούρη - Θα Σημάνουν Οι Καμπάνες. 10. Δημήτρης Ψαριανός - Αν Θυμηθείς Τ' Ονειρό Μου. 11. Γλυκερία, Μίκης Θεοδωράκης - Μέρα Μαγιού Μου Μίσεψες. 12. Άλκηστις Πρωτοψάλτη - Την Πόρτα Ανοίγω Το Βράδυ. 13. Μανώλης Μητσιάς - Βρέχει Στην Φτωχογειτονιά feat. Μίκης Θεοδωράκης. 14. Μαρία Φαραντούρη, Μίκης Θεοδωράκης - Οι Μοιραίοι. 15. Γιάννης Πουλόπουλος - Το Τραγούδι της Ξενιτιάς 16. Γρηγόρης Μπιθικώτσης - Η Μαργαρίτα Η Μαργαρώ. 17. Γιάννης Πουλόπουλος - Στρώσε Το Στρώμα Σου Για Δυο. 18. Μαίρη Λίντα - Απαγωγή. 19. Μανώλης Μητσιάς - Δραπετσώνα feat. Μίκης Θεοδωράκης. 20. Της Δικαιοσύνης Ήλιε Νοητέ - Μίκης Θεοδωράκης. 21. Μίκης Θεοδωράκης Feat. Μαργαρίτα Ζορμπαλά - Νύχτα Μέσα Στα Μάτια Σου. 22. Αντώνης Καλογιάννης - Η Μπαλάντα του Αντρίκου. 23. Νένα Βενετσάνου - Που Πέταξε Το Αγόρι Μου. 24. Μαρία Ζώη - Σ' Αυτή Τη Γειτονιά. 25. Μαρία Φαραντούρη - Της Αγάπης Αίματα. 26. Μαίρη Λίντα - Σε Πότισα Ροδόσταμο. 27. Μαρία Δημητριάδη - Τη Ρωμιοσύνη Μην Την Κλαις. 28. Μίκης Θεοδωράκης - Το Γελαστό Παιδί. 29. Γιάννης Πουλόπουλος - Βραδιάζει. 30. Μαρία Φαραντούρη - Του Μικρού Βοριά. 31. Γιάννης Πουλόπουλος - Γωνιά Γωνιά. 32. Μαρία Φαραντούρη - Διότι Δεν Συνεμορφώθην. 33. Μίκης Θεοδωράκης - Ζορμπάς (Ορχηστρικό).

Πέμπτη 28 Ιουλίου

96 Χρόνια Μίκης Θεοδωράκης

Τραγουδιστές του κόσμου ερμηνεύουν Μίκη Θεοδωράκη.

09.00 Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης 1.

10.00 Liesbeth List Zingt Theodorakis.

11.00 Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης 2

12.00 Τραγούδια με την ορχήστρα του Gerald Calvi.

13.00 O Παγκόσμιος Θεοδωράκης 3.

14.00 Ο Ήλιος και ο Χρόνος. Mikis Theodorakis, Maria Farantouri, Rainer Kirchmann.

15.00 Iva Zanicchi - Caro Theodorakis.

16.00 O Παγκόσμιος Θεοδωράκης 4.

17.00 Ellas - Maria del Mar Bonet canta M.Theodorakis.

18.00 Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης 5.

19.00 Jocelyn.B. Smith. Margarita - Love Songs Mikis Theodorakis.

20.00 Manteltrad och Marmor. Bo Hansson, Agneta Skold, St. Jacob Mottet Kor.

21.00 Romancero Gitano - Valentina Vagliani, Gabriele Grimaldi, Lea Padovani, Edgardo Siroli.

22.00 Together. Mikis Theodorakis Zulfu Livaneli in Concert.

23.00 Oracle Live 1995.

24.00 Mina Sanger Skall Leva.

01.00 Canto General - Groupo Tolderia.

Παρασκευή 29 - 7 - 2022

Η μέρα που γεννήθηκε ο Μίκης Θεοδωράκης το 1925

09.00 Ραψωδία για βαρύτονο και Ορχήστρα Εγχόρδων 2009. Ποίηση: Διονύσης Καρατζάς. Βαρύτονος: Δημήτρης Τηλιακός. Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Δ.Ορχήστρας: Μίλτος Λογιάδης

10.00 Ραψωδία για Τσέλο και Ορχήστρα Εγχόρδων. Theodorakis: Rhapsody for cello and orchestra. 1996. Cello: Denis Shapovalov. The State Symphony Capella & Orchestra of Russia. Conduction of Valery Polyansky.

11.00 Romancero Gitano - Μαρία Φαραντούρη Orquestra de Cordoba.

12.00 Mikis Theodorakis & Maria Farantouri. The Birthday Concert.

13.30 100 Χρόνια σινεμά - Αφιέρωμα στον Μίκη Θεοδωράκη.

15.00 Mikis Theodorakis: Alexis Zorbas. Ballet Suite. 1987 Συμμετέχουν: Σοφία Μιχαηλίδου. Λάκης Καρνέζης. Κώστας Παπαδόπουλος. Συμφωνική Ορχήστρα και χορωδία της Βουδαπέστης υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη. Ηχογράφηση 1989.

18.00 Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης.

19.00 Viva Mikis. Tobias Morgenstern, Gerhard Schöne, Kalliopi Vetta, Rainer Rohloff, Jannis Zotos, Barbara Kellerbauer, Rainer Kirchmann, Gina Pietsch, Jayrope & Lippstück, Kostas Papanastasiou, Nick Nikitakis, Petros Pandis, Konstantin Wecker, Hans-Eckart Wenzel, Bejarano & Microphone Mafia, Johanna Krumin & Uri Rom, Pannach & Kunert, Jayrope & Lippstück, Das Blaue Einhorn, Gerhard Gundermann, Tobias Morgenstern, Mikis Theodorakis.

20.30 Συνάντηση - Μίκης Θεοδωράκης & Στέφανος Κορκολής. Ερμηνεύει η Σοφία Μανουσάκη.

21.30 Happy Birthday- Mikis Live Munich.

23.00 Ο Παγκόσμιος Θεοδωράκης επιλογές του Mikis Radio.