Abba Mania, το καλύτερο musical tribute του West End στην Αθήνα!

Το καλύτερο live πάρτι αφιερωμένο στη μουσική των Abba έρχεται στην Αθήνα κατευθείαν από το West End του Λονδίνου.

Η παραγωγή ABBA mania, που αναβιώνει με τον πιο πιστό τρόπο τη δύναμη και την ομορφιά της μουσικής των ABBA, καθώς και την εκρηκτική σκηνική τους ενέργεια, παρουσιάζεται από το 1999 συνεχώς σε όλον τον κόσμο. Με περισσότερους από 3 εκατομμύρια θεατές σε πάνω από 30 χώρες συνεχίζει τις περιοδείες και έρχεται στην Αθήνα αυτόν τον Νοέμβριο για μια παράσταση στο Christmas Theater.

Το καλύτερο πάρτι με ζωντανή μουσική αφιερωμένο στους ABBA θα είναι εδώ!





Πώς ξεκίνησαν όμως όλα; Η σαρωτική επιτυχία του μιούζικαλ Mamma Mia, στα τέλη των 90s, (αρχικά στο Λονδίνο και μετά σ’ ολόκληρο τον κόσμο), αναζωπύρωσε το ενδιαφέρον και την αγάπη του κόσμου για τη μουσική των Abba. Ο θεατρικός παραγωγός Stuart Littlewood, δημιούργησε μια μουσική παράσταση, όσο το δυνατόν πιο πιστή στην πραγματικότητα των Abba, με σπουδαίους ερμηνευτές, σε μια παραγωγή κορυφαίου επιπέδου σε ήχο, φωτισμούς, εφέ και συνεχείς εναλλαγές κοστουμιών! Ένα εντυπωσιακό πάρτι ακριβώς όπως ταιριάζει στους ABBA.

Το ABBA MANIA δημιουργήθηκε το 1999 και από τότε έχει ταξιδέψει σε θέατρα και αίθουσες συναυλιών σχεδόν σε όλο τον κόσμο.

Δύο ώρες γεμάτες μουσική, χορό και στίχους γεμάτους αγάπη.



Η παράσταση αναπαράγει τον ήχο των ABBA πάντα με σεβασμό. Ο ABBA MANIA δεν είναι μόνο για όσους αγάπησαν τα τραγούδια των Abba αλλά και για τους νέους που δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να τους δουν ζωντανά αλλά τα ξέρουν και τα τραγουδούν.



Ανάμεσα στα τραγούδια που θα θυμηθούμε και θα χορέψουμε είναι το «Dancing Queen», το «Waterloo», το «Mamma Mia», το «The Winner Takes It All», το «Super Trouper», το «Fernando», το «Take A Chance On Me» και πολλά άλλα που συνεχίζουν να μας κάνουν να χορεύουμε. Γιατί όπως λένε και οι Abba: «You can dance, you can jive, having the time of your life..»

Κλειστό Ολυμπιακό Γυμναστήριο Γαλατσίου (ΠΑΛΑΙ)



Λεωφ. Βεΐκου (στο ύψος του Άλσους Βεΐκου)

27 Νοεμβρίου 2019



20:00



Εισιτήρια



Πλατεία και Κερκίδα (θεατρικά καθίσματα)

VIP ζώνη: 54€

A ζώνη: 44€

Β ζώνη: 36€

Κερκίδα (καθίσματα κερκίδας)

Γ ζώνη: 26€, παιδικό - εφηβικό - φοιτητικό - 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 13€

Δ ζώνη: 18€, παιδικό - εφηβικό - φοιτητικό - 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 9€

Ε ζώνη: κανονικό 10€, παιδικό – εφηβικό – φοιτητικό – 65+, ανέργων, πολυτέκνων: 5€, συνοδός 10€

Ισχύουν ειδικές τιμές για ομαδικά εισιτήρια, πληροφορίες 211 77 01 700

Θέσεις ΑΜΕΑ (ΜΟΝΟ με τηλεφωνική κράτηση): 5€, συνοδός 10€

Για κρατήσεις θέσεων ΑΜΕΑ επικοινωνήστε στο 211 77 01 700