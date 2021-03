Aντέλ: Η γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις υψηλότερες πωλήσεις άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο

Η Aντέλ ανακηρύχθηκε η γυναίκα καλλιτέχνις του αιώνα με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, αφήνοντας πίσω τις Μαντόνα, Πινκ και Ριάνα.

Τα στατιστικά στοιχεία παρουσιάστηκαν εν όψει της Εθνικής Ημέρας Άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία για τέταρτη φορά θα εορταστεί τον Οκτώβριο του 2021 με εφετινό θέμα «Γιορτάζοντας τις Γυναίκες της Μουσικής».

Στην ανακοίνωση του εορτασμού αποκαλύπτεται ποιες είναι οι γυναίκες τραγουδίστριες με τις μεγαλύτερες πωλήσεις άλμπουμ από το 2000, καθώς και τα πιο εμπορικά άλμπουμ γυναικών καλλιτεχνών.

Η τραγουδίστρια από το Λονδίνο βρίσκεται στην κορυφή του chart της Βρετανικής Φωνογραφικής Βιομηχανίας (BPI), καθώς και τα τρία άλμπουμ της είναι στη δεκάδα των άλμπουμ γυναικών καλλιτεχνών με τις καλύτερες πωλήσεις.

Το δεύτερο άλμπουμ της Αντέλ, «21» με έξι εκατομμύρια αντίτυπα, μόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι στην κορυφή της λίστας των άλμπουμ γυναικών καλλιτεχνών.

Το top 10 των γυναικών με τις περισσότερες πωλήσεις άλμπουμ στο Ηνωμένο Βασίλειο (2000-2021) αποτελούν οι:

1) Adele

2) P!nk

3) Madonna

4) Rihanna

5) Dido

6) Amy Winehouse

7) Kylie Minogue

8) Beyoncé

9) Britney Spears

10) Lady Gaga

Τα 10 άλμπουμ γυναικών καλλιτεχνών με τις καλύτερες πωλήσεις στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι:

1) Adele – 21

2) Amy Winehouse – Back to Black

3) Adele – 25

4) Leona Lewis – Spirit

5) Lady Gaga – Fame

6) Dido – No Angel

7) Dido – Life For Rent

8) Norah Jones – Come Away With Me

9) Adele – 19

10) Emeli Sandé – Our Version of Events

Η Εθνική Ημέρα Άλμπουμ διοργανώνεται από κοινού από την BPI - την ένωση ανεξάρτητων και μεγάλων δισκογραφικών εταιρειών του Ηνωμένου Βασιλείου που απονέμει τα Brit Awards και Mercury Prize) - και την Ένωση Δισκοπωλείων.