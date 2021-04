John Lennon – Yoko Ono: Αδημοσίευτα πλάνα από τη ζωή τους στο video του «Look at Me»

Στις 16 Απριλίου κυκλοφορεί η διευρυμένη επανέκδοση του John Lennon/Plastic Ono Band-The Ultimate Collection και στο νέο βιντεοκλίπ του «Look at Me» περιλαμβάνονται πλάνα 8mm που είχαν τραβηχτεί στο σπίτι του John Lennon και της Yoko Ono που για πρώτη φορά έρχονται στη δημοσιότητα.

Το βιντεοκλίπ – στο οποίο γίνεται επίσης χρήση του «Ultimate Mix» του «Look at Me» – παρουσιάζονται πλάνα μεταξύ των γυρισμάτων για δύο μικρού μήκους ταινίες του ζεύγους, των Film No. 5 (“Smile”) και Two Virgins (στα γυρίσματα, ο κάμεραμαν William Wareing, στο σπίτι του Lennon στο Κένγουντ, το 1968). Τα πλάνα, σε διπλή οθόνη – το κοινό τα είδε για πρώτη φορά μετά την προ ολίγων ημερών δημοσιοποίησή τους από το John Lennon Estate –, δίνουν τη δυνατότητα μιας ματιάς στη ζωή του John και της Yoko στο σπίτι αλλά και στον John να γρατζουνάει την κιθάρα του.

Η επανέκδοση για τα 50ά γενέθλια του John Lennon/Plastic Ono Band περιλαμβάνει 87 ηχογραφήσεις που θα ακουστούν για πρώτη φορά, ανάμεσα στις οποίες 14 «Ultimate Mixes» των τραγουδιών του άλμπουμ χωρίς τις επεμβάσεις του παραγωγού Phil Spector. «Με τα άλμπουμ των Plastic Ono Band, άρεσε και στον John και σ' εμένα η ιδέα αυτής της όντως καθαρής, βασικής, ειλικρινούς πραγματικότητας που επρόκειτο να δώσουμε στον κόσμο» γράφει, στον πρόλογο της επανέκδοσης, η Ono. «Επηρεάζαμε άλλους καλλιτέχνες, δίνοντάς τους κουράγιο, δίνοντας αξιοπρέπεια σε ένα συγκεκριμένο στυλ εύθραυστου και δυνατού που εκείνη την εποχή δεν ήταν αποδεκτό από την κοινωνία. Ήταν επανάσταση να πει ένας Beatle “Άκου: Είμαι ανθρώπινος, είμαι πραγματικός”. Χρειάστηκε πολύ κουράγιο για να το κάνει».

Δείτε το βίντεο: