Αφιέρωμα 50 χρόνια Deep Purple από τους Stormbringer στο Κύτταρο

Το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 στη σκηνή του Κυττάρου θα ανέβει η rock μπάντα Stormbringer για να τιμήσει τα 50 χρόνια από τη δημιουργία των θρυλικών Deep Purple.



Εφέτος συμπληρώνεται ακριβώς μισός αιώνας από τότε που ο Richie Blackmoore πρότεινε να μετονομαστούν οι νεοσύστατοι τότε Roundabout με τον τίτλο του αγαπημένου τραγουδιού της γιαγιάς του, και εγένετο οι Deep Purple.



Μια τέτοια προκληση δε θα μπορουσε να μείνει έτσι.. Με αφορμή τα 50 χρόνια από την ίδρυση της μπάντα που επηρέασε όσο λίγες το Classic Rock, το Hard & Progressive Rock και το Heavy Metal και καθόρισε ολόκληρες γενιές μουσικών… οι Stormbringer έρχονται στην Ελλάδα. Μοναδικός σκοπός τους να μας κάνουν να απολαύσουμε τις αμέτρητες κομματάρες των Deep Purple. Το βράδυ πραγματικά «θα αργήσει να ξημερώσει» καθώς η ώρα αλλάζει και κερδίζουμε χρόνο για να ακούσαμε την καλύτερη και πιο αξιόπιστη Deep Purple Tribute Band της Ευρώπης.



Πέντε top class πολύ έμπειροι παίκτες, αφιερωμένοι στην χαρτογράφηση και των πιο δύσβατων βαθύ μωβ μουσικών κόσμων, με χαρακτηριστικό γνώρισμα την ευελιξία που τους δίνει τη δυνατότητα να καλύψουν με την ίδια επιτυχία όλες τις περιόδους αυτής της τεράστιας μουσικής παρακαταθήκης έρχονται με μια set list σκέτο «θησαυρό» να τον μοιράσουν απλόχερα στους πιστούς θαυμαστές των Deep Purple και όχι μόνο.



...πάρτε μια πολύ μικρή γεύση από τα «λάφυρα» που θα μοιραστούμε …



BLACK NIGHT

FIREBALL

MISTREATED

STRANGE KIND OF WOMAN

CHILD IN TIME

SMOKE ON THE WATER

HUSH

DEMON’S EYE

HIGHWAY STAR

KENTUCKY WOMAN

SPEED KING

STORMBRINGER

WOMAN FROM TOKYO

SPACE TRUCKIN

SOLDIER OF FORTUNE



Υ.Γ Ελάτε νωρίς και κρατήστε λίγο «χώρο» χρόνο και προσοχή για αυτή τη μικρή έκπληξη που ακούει στο όνομα Black Strat Band (από την Κέρκυρα !!) που θα μας ταξιδέψουν με το μαγικό χαλί των μουσικών των Pink Floyd, ώσπου να έρθει η ώρα να αναλάβουν δράση οι …Βροχοποιοί.



Ημερομηνία:



27 Οκτωβρίου 2018



Πόρτες: 21.00



Τοποθεσία:



Κύτταρο, Αχαρνών και Ηπείρου 48, Αθήνα



Eισιτήρια:



10€ (περιορισμένη προπώληση)

12€ (προπώληση)

15€ (ταμείο)



Προπώληση:



www.viva.gr | www.reloadstores.gr | www.sevenspot.gr | www.evripidis.gr

Eat Metal Records: Σπ. Τρικούπη 45, Εξάρχεια, 213 0378553 | Sirens Records: Νικηταρά 14, Αθήνα , 210 3822304 | Big Mouth: Γρ. Γυφτoπούλου 8, Χαλάδρι



Πληροφορίες / Κρατήσεις:



Τηλ.: 210.822.4134 | www.kyttarolive.gr