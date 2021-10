Αφιέρωμα στις βασίλισσες του hip-hop: Cardi B, Nicki Minaj και Queen Latifah

Οι πολλές γυναίκες στο hip-hop οι οποίες βοήθησαν στη διαμόρφωση της κουλτούρας στο παγκόσμιο φαινόμενο που είναι σήμερα υμνούνται σε ειδική εκπομπή του ABC News, με τίτλο «Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed The Game».



Με αφηγήτρια τη Salt του θρυλικού συγκροτήματος ραπ Salt-N-Pepa, το αφιέρωμα περιλαμβάνει πρωτότυπη ερμηνεία από το είδωλο της ραπ MC Lyte, σε μουσική επένδυση από την παραγωγό επιτυχιών WondaGurl.



Καταγράφοντας τον ρόλο των γυναικών στη γέννηση και την ανάπτυξη του hip-hop, η εκπομπή θα περιλαμβάνει συνεντεύξεις με τις πρωτοπόρες όπως οι MC Sha-Rock και Roxanne Shanté καθώς και σούπερ σταρ της τωρινής εποχής, όπως οι Cardi B, Megan Thee Stallion και City Girls, μεταφέροντας τους θεατές σε ένα ταξίδι στον χρόνο, αναδεικνύοντας τους προσωπικούς αγώνες και τους θριάμβους που έχουν βιώσει στην καριέρα τους.



Με τις Queen Latifah, Monie Love, Da Brat, Lauryn Hill, Missy Elliott, Eve, Trina, Nicki Minaj και άλλες κομβικές φιγούρες που έχουν ανοίξει το μονοπάτι για τις γυναίκες στη ραπ βιομηχανία, το «Real Queens of Hip-Hop» σηματοδοτεί τη συνεχή εξερεύνηση από το ABC της κουλτούρας, στην οποία αναφέρθηκε η Μέρι Νέλσον, ανώτερη αντιπρόεδρος στρατηγικής ολοκληρωμένου περιεχομένου του ABC News.

«Μεγάλωσα ακούγοντας και αγαπώντας το πρωτοποριακό έργο γυναικών emcees και εξεπλάγην από τα πόσα έμαθα από αυτό το αφιέρωμα» είπε.

Το «Real Queens of Hip-Hop: The Women Who Changed The Game» θα κάνει πρεμιέρα στο ABC στις 19 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ