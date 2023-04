Αφιέρωμα στον Μίμη Πλέσσα από τον Αδάμ Τσαρούχη live στο Half Note

Μια βραδιά αφιέρωμα στα τραγούδια και στο έργο του μεγάλου δημιουργού. Τραγούδια που όλοι μας έχουμε αγαπήσει μέσα από τα κινηματογραφικά μιούζικαλ της μεγάλης οθόνης και το θέατρο. Καθώς και επιλογές από την τζαζ εποχή του Μίμη Πλέσσα. Μία vintage βραδιά που θα μας μεταφέρει στην εποχή που όλοι μας έχουμε αγαπήσει. «Ένας ουρανός μ αστέρια», Το παραθύρι», «Ποια νύχτα σ έκλεψε», συναντούν το “Lullaby of Βirdland”, “I will wait for you”, “Feeling good”.Ο ρομαντισμός και το συναίσθημα έχουν τον κύριο, τον πρωταγωνιστικό ρόλο.



Ο Αδάμ Τσαρούχης μας συστήθηκε μουσικά το 2012 με τις διασκευές «Μια αγάπη για το καλοκαίρι» και «Τι σήμερα τι αύριο τι τώρα». Το 2015 κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο «Σαν Ταινία» με τραγούδια όπως το «Όπως μπαίνει ο χειμώνας» σε μουσική της Σίσσυς Βλαχογιάννη και το «Ρετρό» σε μουσική της Ανδριάνας Μπάμπαλη. Πριν λίγο καιρό κυκλοφόρησε το νέο του τραγούδι με τίτλο «Τόσο πολύ» που αγαπήθηκε από την τηλεοπτική σειρά, σε μουσική Γιώργου Γκέκα και στίχους Χρυστόφορου Μπαλαμπανίδη. Καθώς και τη διασκευή ''Just walk away'' που γνωρίζει μεγάλη επιτυχία σε Ευρωπαϊκές χώρες κατακτώντας το Ν#1στην Αυστρία στο itunes Easy listening , N#26 στην Ισπανία , Ν#66 στηνΡωσία. Έχει συνεργαστεί με ξεχωριστούς δημιουργούς και τραγουδιστέςόπως οι Αλκίνοος Ιωαννίδης, Μίμης Πλέσσας, Δημήτρης Παπαδημητρίου, Γιάννης Μαρκόπουλος, Μαρινέλλα, Δημήτρης Καλαντζής, Ηρώ κ.ά.



Πρόσφατα κυκλοφόρησε από τη Minos -Universal ντουέτο με τον διεθνή Γερμανό Crooner Tom Gaebel με τίτλο «In Your Eyes».