Αυτοί είναι οι υποψήφιοι για την «Τάξη του 2020» στο Rock and Rall Hall of Fame

Depeche Mod, Judas Priest, Motorhead και Γουίτνεϊ Χιούστον είναι μερικά από τα ονόματα που διεκδικούν μια θέση στην «Τάξη του 2020».

Ανακοινώθηκαν οι υποψήφιοι καλλιτέχνες που διεκδικούν από μια από τις πέντε θέσεις για την «Τάξη του 2020» στο Rock and Rall Hall of Fame.



Στη λίστα με τους υποψηφίους συναντάμε τα ονόματα των: Pat Benatar, Depeche Mode, Τhe Doobie Brothers, Γουίτνεϊ Χιούστον, Judas Priest, Kraftwerk, Dave Matthews Band, MC5, Motorhead, Nine Inch Nails, Τhe Notorious B.I.G., Rufus featuring Chaka Khan, Todd Rundgren, Soundgarden, T. Rex και Thin Lizzy.



Οι τελικοί φιναλίστ θα ανακοινωθούν τον Ιανουάριο ενώ οι νικητές θα εισαχθούν στο Rock And Roll Hall Of Fame, μέσω ειδικής τελετής, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Μαΐου 2020 στο Public Auditorium στο Κλίβελαντ.



Εννέα από τα υποψήφια ονόματα, δηλαδή εκείνα των Dave Matthews Band, The Doobie Brothers, Motörhead, The Notorious B.I.G., Pat Benatar, Soundgarden, T.Rex, Thin Lizzy, και Γουίτνεϊ Χιούστον, φιγουράρουν στη λίστα για πρώτη φορά, αντίθετα με εκείνο των Kraftewerk το οποίο συναντάμε για έκτη φορά.



Απαραίτητη προϋπόθεση για τις υποψηφιότητες του 2020, είναι ο καλλιτέχνης ή το συγκρότημα να έχει κυκλοφορήσει άλμπουμ ή single το 2004.



Οι φιναλίστ θα προκύψουν από την ψηφοφορία που ξεκίνησε χθες 15 Οκτωβρίου και θα διαρκέσει έως και τις 10 Ιανουαρίου 2020. Οι φαν μπορούν να ψηφίσουν διαδικτυακά στο RockHall.com, μέσω Google πληκτρολογώντας ένα από τα ονόματα των υποψηφίων και στο Rock Hall στο Κλίβελαντ.