Το νέο βίντεο κλιπ της Αντέλ για το τραγούδι «Oh My God»

Η Αντέλ επέστρεψε και την Τετάρτη (12 Ιανουαρίου ), παρουσίασε το πολυαναμενόμενο βίντεο για το τραγούδι «Oh My God», ένα αγαπημένο κομμάτι από το τελευταίο της άλμπουμ 30.

Το βίντεο κλιπ ενώνει ξανά την Adele με τον κινηματογραφιστή Σαμ Μπράουν, ο οποίος σκηνοθέτησε και το βίντεο του «Rolling In The Deep», το 2010.

Το ασπρόμαυρο μουσικό βίντεο του Σαμ Μπράουν, ανοίγει προβάλλοντας μια καρέκλα με ένα μήλο τοποθετημένο από πάνω. Στη συνέχεια στο πλάνο απολαμβάνουμε την Αντέλ, η οποία αρχίζει να τραγουδά στωικά καθώς περιβάλλεται από καρέκλες. Το βίντεο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει επίσης έναν πύθωνα, ένα άλογο και χορευτές που γυρίζουν στον αέρα, ενώ όλα ταιριάζουν με τον τόνο της μελωδίας. Όλα τελειώνουν με την τραγουδίστρια να δαγκώνει διακριτικά το μήλο που φαίνεται στην αρχή.

Δείτε το βίντεο:

Η ενέργεια και η κίνηση του video παρουσιάζουν τον άμεσο και αποπνικτικό τόνο του τραγουδιού στο οποίο η Adele τραγουδά με νόημα «I know that it’s wrong, but I want to have fun» ( «Το ξέρω πως είναι λάθος, αλλά θέλω να περάσω καλά»).



Το «30»,το τέταρτο και τελευταίο studio album της Adele που κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο, συνεχίζει να κυριαρχεί στα charts όλου του κόσμου και έχει γίνει 3πλα πλατινένιο στην Αμερική και 2πλά πλατινένιο σε Αγγλία, Ιρλανδία, Γαλλία και Κορέα ενώ αναδείχτηκε, παράλληλα, ως το πιο εμπορικό album του 2021 παγκοσμίως.



Το πρώτο single του άλμπουμ, το «Easy On Me», έγινε παγκόσμια επιτυχία καθώς έχει παραμείνει στο #1 του Billboard Hot 100 για 8 εβδομάδες. Είναι αυτή τη στιγμή στο #1 του U.S. Top 40 Radio για 6η εβδομάδα, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ της Adele με το «Rolling In The Deep», όπου έμεινε για 5 εβδομάδες το 2011 ενώ έχει γίνει χρυσό στην Ελλάδα.



Στις 21 Ιανουαρίου η Adele θα ξεκινήσει τις εμφανίσεις της στο The Colosseum of Caesars Palace Hotel του Λας Βέγκας.