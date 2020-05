Aκύρωση της εφετινής διοργάνωσης του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού στην Αθήνα

Η διοργανώτρια εταιρεία του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Arc for Dance Festival αποφασίζει να ακυρώσει τη 12η διοργάνωση που θα διεξαγόταν εφέτος τον Μάιο στην Αθήνα.



H πανδημία που πλήττει τον πλανήτη και τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας που επιβλήθηκαν για τη διαφύλαξη της υγείας σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο οδήγησαν τη διοργανώτρια εταιρεία του Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL στην απόφαση να ακυρώσει τη 12η διοργάνωση που θα διεξαγόταν εφέτος τον Μάιο στην Αθήνα.



Το Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL, με καλλιτεχνική Διευθύντρια τη Φρόσω Τρούσα, διοργανώνεται από το 2008 από την καλλιτεχνική αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία DAN.C.CE Unitiva, μέλος του μεγαλύτερου ευρωπαϊκού δικτύου σύγχρονου χορού Aerowaves –Dance Αcross Europe, ενώ από το 2018 απολαμβάνει την υποστήριξη της Ελληνικής Πολιτείας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020».





Η αναλυτική ανακοίνωση της DAN.C.CE Unitiva



«Το ARC FOR DANCE FESTIVAL από το 2008 έως και σήμερα παρουσιάζει κάθε χρόνο παραγωγές σύγχρονου χορού από την Ελλάδα και το εξωτερικό δίνοντας την ευκαιρία στο αθηναϊκό κοινό να παρακολουθήσει τις τελευταίες τάσεις της παγκόσμιας σύγχρονης χορογραφικής σκέψης.

Η επιλογή των έργων που παρουσιάζονται στο φεστιβάλ γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργείται ένα ετερόκλητο σύνολο με έργα που διαφέρουν μεταξύ τους σε θέμα, ύφος και κινησιολογία.



Βασικός στόχος του φεστιβάλ είναι η ανάδειξη νέων ταλέντων που βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο δημιουργίας αλλά και η ανάδειξη νέων έργων από πιο ώριμους χορογράφους, στηρίζοντας με αυτό τον τρόπο την Ελληνική χορευτική σκηνή αλλά και προωθώντας την σε παράγοντες του εξωτερικού.



Κάθε χρόνο κατά την διάρκεια του, το φεστιβάλ επισκέπτονται βασικά στελέχη μεγάλων ευρωπαϊκών Dance Houses για να παρακολουθήσουν τις παραστάσεις του.



Το πολυσυλλεκτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ έχει καταφέρει όλα αυτά τα χρόνια να αναπτύξει ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ χορευτών, χορογράφων και ευρωπαϊκών καλλιτεχνικών δικτύων αλλά και να παρουσιάζει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα που να απευθύνεται σε ένα ευρείας κλίμακας κοινό.



Εφέτος, για μια ακόμη φορά, στο πλαίσιο του 12ου Φεστιβάλ, η DAN.C.CE UNITIVA είχε διοργανώσει ένα καλλιτεχνικό πρόγραμμα για τον Μάιο 2020 με πλήθος παράλληλων δράσεων όπως σεμινάρια για επαγγελματίες και ερασιτέχνες χορευτές, προβολές ταινιών, ζωντανές αναμεταδόσεις μέσα από το θέατρο των κεντρικών παραστάσεων του Φεστιβάλ, παραστάσεις νέων πρωτοεμφανιζόμενων δημιουργών, παραστάσεις που θα παρουσιάζονταν στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης της Αθήνας, street παραστάσεις σε κεντρικά σημεία της πόλης κ.ά.



Στο πλαίσιο των κεντρικών παραστάσεων του Φεστιβάλ κατά τη διάρκεια 4 ημερών θα παρουσιάζονταν συνολικά 9 έργα σύγχρονου χορού – 5 έργα ξένων δημιουργών και 4 έργα Ελλήνων καλλιτεχνών – εκ των οποίων τα 4 θα παρουσιάζονταν για πρώτη φορά στο κοινό ως παγκόσμιες πρεμιέρες.



Παρότι η DAN.C.CE UNITIVA έκανε ότι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για να διεξαχθεί το Φεστιβάλ κανονικά και το 2020, οι πρωτόγνωρες συνθήκες που βιώνουμε σε παγκόσμιο επίπεδο κατέστησαν ανέφικτη τη διεξαγωγή του.

Μπήκαμε στη διαδικασία να σκεφτούμε κατά πόσο θα ήταν γόνιμο να παρουσιαστεί το ARC FOR DANCE FESTIVAL διαδικτυακά. Πεποίθηση μας ήταν και είναι ότι η δια ζώσης θέαση ενός καλλιτεχνικού έργου δεν μπορεί να αντικατασταθεί από μια μαγνητοσκοπημένη εγγραφή χωρίς την παρουσία του κοινού στον χώρο.

Το καλλιτεχνικό έργο, ιδιαίτερα στον σύγχρονο χορό, είναι ένας ζωντανός οργανισμός που βρίσκεται σε διάδραση με το κοινό, επηρεάζει και επηρεάζεται από την παρουσία του.



Ο καλλιτέχνης δημιουργεί σε πρώτο επίπεδο από την εσωτερική ανάγκη που τον ωθεί να εκφράσει, να εξερευνήσει και να μετουσιώσει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του μέσα από ένα χορογραφικό έργο, και σε δεύτερο επίπεδο δημιουργεί για να επικοινωνήσει με το κοινό, να βρεθεί σε διάλογο μαζί του, να προβληματίσει, να αναρωτηθεί και εν τέλει να διευρύνει τους ορίζοντες του. Το κοινό λοιπόν για μας είναι απαραίτητο συστατικό για την παρουσίαση και ολοκλήρωση ενός καλλιτεχνικού έργου.



Λυπούμαστε βαθιά για όλη την προεργασία που έχει γίνει τόσο από την πλευρά των συνεργατών της διοργάνωσης όσο και των καλλιτεχνών που εργάστηκαν όλους αυτούς τους μήνες εντατικά για να παρουσιάσουν ένα άρτιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα στο αθηναϊκό κοινό. Λυπούμαστε βαθιά που δεν θα έχουμε την χαρά και την ικανοποίηση να δούμε φέτος όλα αυτά τα έργα να ζωντανεύουν στη σκηνή.



Παρόλα αυτά, έχοντας αντιμετωπίσει τεράστιες δυσκολίες όλα αυτά τα χρόνια κατά τη διοργάνωση του ARC FOR DANCE FESTIVAL κρατάμε την ελπίδα μας ζωντανή, την υπομονή και την επιμονή μας σταθερή και αμετάκλητη και πιστεύουμε ακράδαντα ότι θα καταφέρουμε να επανέλθουμε και από αυτήν τη δύσκολη συγκυρία.



Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και είμαστε σίγουροι ότι η μέρα που θα βρεθούμε ξανά μαζί στα θέατρα δεν θα αργήσει.»