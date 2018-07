Αλλαγή χώρου και ώρας στις παραστάσεις του Φεστιβάλ Όπερας Ελλάδος. Λόγω ανωτέρας βίας, οι παραστάσεις που ήταν να πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Ιουλίου, 2018 στο Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς στις 20.00, θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 15 και τη Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Θέατρο του Κήπου των Εποχών της Ν. Παραλίας (στάση "Σχολή Τυφλών" επί της παραλιακής).Η ώρα έναρξης είναι 21.00 και η είσοδος δωρεάν για το αγαπητό κοινό της Θεσσαλονίκης.Η όπερα παρουσιάζεται στην ιταλική γλώσσα, με ελληνικούς υπέρτιτλους.Η υπόθεση εξελίσσεται στην αρχαία Ρώμη, όπου ο Αυτοκράτορας Νέρωνας, ερωτευμένος με την όμορφη κι ευγενικής καταγωγής Ρωμαία, Σαμπίνα Ποππαία, αποφασίζει να χωρίσει από τη γυναίκα του, την Αυτοκράτειρα Οκτάβια, παρά τις συμβουλές του φιλόσοφου και δασκάλου του, Σενέκα. Η θεότητες Τύχη, Αρετή και Έρως μαλώνουν μεταξύ τους για το ποια θα υπερισχύσει στην ιδιάζουσα αυτή κατάσταση. Η Οκτάβια, όταν μάθει για τις προθέσεις του Νέρωνα, προστάζει τον σύζυγο της Ποππαίας, Όθωνα, να τη δολοφονήσει. Η νεαρή Ντρουζίλλα, ερωτευμένη με τον Όθωνα, αποφασίζει να συμμετέχει στην πράξη αυτή και να τον βοηθήσει, αλλά η απόπειρα αποτυχαίνει και οδηγούνται μπροστά στον αυτοκράτορα Νέρωνα...Ποππαία (Poppea): Shayna Jones / Sandrine MairesseΝέρωνας (Nerone): Kassandra DimopoulouΟκτάβια (Ottavia): Jenny DrivalaΌθωνας (Ottone): Elektra ParraΝτρουζίλλα (Drusilla): Lubov Frankova / Mariza AnastasiadesΤύχη (Fortuna): Elizaveta SmirnovaΑρετή (Virtu): Olesia Nemtceva / Quirina LechmannΈρως (Amore): Roula Kostavara / Katerina MakriΣένεκας (Seneca): Alexandros GavarisΑρνάλτας (Arnalta): Alexandros GavarisΝεαρός ακόλουθος (Valetto): Margarete HuberΔεσποινίς (Damigella): Olesia NemtcevaΘεά Αθηνά (Pallade): Cleo Capsali / Antigoni SilliriΤο ανεξάρτητο Στούντιο Όπερας Skull of Yorick Productions (Opera Studio Skull of Yorick Productions) λειτουργεί από το 2013 στη Θεσσαλονίκη, με ιδρυτές τους Φίλιππο Μοδινό και Κασσάνδρα Δημοπούλου.Από το 2013 και ως σήμερα, το Στούντιο Όπερας έχει ανεβάσει πολυάριθμες παραγωγές όπερας κι έχει δώσει σε νέους λυρικούς καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό την ευκαιρία να ανέβουν στην σκηνή και να ερμηνεύσουν ρόλους από το βασικό λυρικό ρεπερτόριο.Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Όπερας Ελλάδος 2018 (Greek Opera Festival 2018) το οποίο λειτουργεί για 4η συνεχόμενη χρονιά, το Στούντιο Όπερας θα παρουσιάσει στο Ωδείο της Αρχαίας Ρωμαϊκής Αγοράς Θεσσαλονίκης, δύο παραστάσεις της όπερας του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, "Η ΣΤΕΨΗ ΤΗΣ ΠΟΠΠΑΙΑΣ" (L'INCORONAZIONE DI POPPEA).Λυρικοί τραγουδιστές από όλο τον κόσμο (Γερμανία, Αμερική, Ρωσσία, Κύπρος, Ελλάδα, Βέλγιο) θα συμπράξουν επί σκηνής με καταξιωμένους λυρικούς καλλιτέχνες, όπως την σπουδαία Ελληνίδα υψίφωνο Τζένη Δριβάλα (στον ρόλο της Αυτοκράτειρας της Ρώμης, Οκτάβιας) και την μεσόφωνο Κασσάνδρα Δημοπούλου (στον ρόλο του Αυτοκράτορα της Ρώμης, Νέρωνα).Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Αθανάσιος Μαργούτας, ενώ το κουαρτέτο Skull of Yorick Productions διευθύνει ο μαέστρος Κωνσταντίνος Γκαρίπης.1ο βιολί: Ειρήνη Ντράγκνεβα2ο βιολί: Δημήτρης ΠοζίδηςΒιόλα: Δημήτρης ΚάκκοςΤσέλλο/ Continuo: Πέλλα ΠαπαβασιλείουΗ παραγωγή είναι της Εταιρείας Λυρικού Θεάτρου Ελλάδος. Με την υποστήριξη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πόλης της Θεσσαλονίκης, που παραχωρεί δωρεάν το Ωδείο της Ρωμαϊκής Αγοράς και στηρίζει το Φεστιβάλ εδώ και 4 χρόνια, από την έναρξή του και ως σήμερα.Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ Όπερας Ελλάδος θα βρείτε εδώ: