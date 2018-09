Άλμπουμ- έκπληξη με τίτλο «Kamikaze» κυκλοφόρησε ο Eminem

Το άλμπουμ «Kamikaze» του ράπερ κυκλοφόρησε το βράδυ της Πέμπτης (τα μεσάνυχτα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ).





Με το εξώφυλλο του άλμπουμ να παρουσιάζει το πίσω μέρος ενός μαχητικού αεροσκάφους και να διακρίνεται στην ουρά το «FU-2» (και μια ασυνήθιστη ομοιότητα με το εξώφυλλο του άλμπουμ του 1986 των Beastie Boys «Licensed to Ill»), όπως αναφέρει το Variety, ο Eminem έχει συμπεριλάβει 13 κομμάτια συνολικής διάρκειας 45 λεπτών.















Ο Τζόινερ Λούκας, μάνατζερ του Eminem, οι Πολ Ρόζενμπεργκ, Royce Da 5'9 και Jessie Reyez συμμετέχουν στο άλμπουμ.







Περιλαμβάνεται επίσης το κομμάτι του Eminem από το σάουντρακ του επερχόμενου φιλμ «Venom» με πρωταγωνιστές τον Τομ Χάρντι και τον Ριζ Άχμεντ.















Την παραγωγή του «Kamikaze» υπογράφουν οι Dr. Dre και Eminem. Στην παραγωγή κάποιων τραγουδιών συνεισφέρουν οι Mike Will Made It («Greatest» και «Fall») και οι Illadaproducer, Ronny J, Jeremy «Backpack» Miller, Boi-1da & Jahaan Sweet, Tay Keith, Tim Suby, Fred Ball και S1 for S.K.P. Inc. Το άλμπουμ ηχογραφήθηκε στα Effigy Studios του Ντιτρόιτ.







Θέματα και πρόσωπα στα οποία αναφέρεται ο Eminem στο «Kamikaze» είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο αντιπρόεδρος, Μάικ Πενς, τα βραβεία Grammy και ο Τύπος.







Άλμπουμ - έκπληξη, συνέχεια του «Revival» του 2017 κυκλοφόρησε ο Eminem.Το «Kamikaze» είναι το 10ο studio album του ράπερ και είναι διαθέσιμο στα Apple Music, Spotify, Amazon, iTunes και άλλους ψηφιακούς πάροχους.